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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 вер, 2019 18:33
budivelnik написав:
Звідси запитання-пропозиція
Може замість того щоб до нас лізти - в себе б порядок навели?
Когда я именно этот вопрос задаю вульгарным и бескультурным галичанам, пытающимся в моём Городе определять, на каком языке и с кем мне общаться, что есть культура, а что не является ею, кто настоящие Герои, а кто - настоящее отребье, они почему-то очень обижаются.
Странно, правда?
Ведь Вы же себе позволяете такие вопросы-предложения?
Надеюсь, что получу именно от Вас полную поддержку!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Баблонавт
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Додано: Суб 28 вер, 2019 18:37
Баблонавт написав: budivelnik написав:
Я завжди москаликам приводжу приклад Польщі
1 Польща не була найбагатшою країною СЕВ
2 Польща так само як і СРСР ( і в той самий час) пережила процес руйнації економічних звязків
3 Маючи однакове ВВП на особу -поляки жувуть в рази краще від москаликів бо не витрачають дурних коштів на просування міфічного рассейського міра
Польша является примером для сравнения только и исключительно для некоторых ментально отсталых территорий на западе Украины.
Даже для меня Польша - просто пустой звук. Реально. Варшава не лучше Киева времён Кучмы/Януковича. Да, близкие к городам мелкие населённые пункты у них лучше обстроены, согласен. Ну и что с того?
В России же если Вы заикнётесь о сравнении с Польшей на Вас посмотрят ровно так, как Вы этого заслуживаете. Даже отбитые либералы молчат про Польшу уже с середины 90-х. Слава Богу, России есть с кем сравниваться и на что ориентироваться, и это точно не прибалтийские лимитрофы, и не Польша
У разных наций разные проблемы - кому суп жидкий, а кому жемчуг мелкий
Вытягиваясь в струнку и ровняясь на Польшу Вы сами определяете своё место в этом мире
Лично я в этом смысле полностью на стороне россиян, ровняющихся и сравнивающих себя с безусловно более успешными странами.
1Мені глибоко пох.й як на мене подивляться москалі коли я скажу що в порівнянні з поляками вони *г**** ... і буду правий вони не тільки ліплять з цієї субстанції коників
2 Я не хочу щоб мої діти внуки чи правнуки постійно мотались по світу захищаючи чиїсь фантомні болі буть то вибори в США чи війна в сірії
3 Мені достатньо того як я живу
4 Мені б хотілось щоб мої діти внуки могли працювати менше а отримувати більше
5 Мені б хотілось щоб в моїх дітей-внуків - робота була як хоббі і гроші приносила і задоволення.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 28 вер, 2019 18:40
Баблонавт написав: budivelnik написав:
Звідси запитання-пропозиція
Може замість того щоб до нас лізти - в себе б порядок навели?
Когда я именно этот вопрос задаю вульгарным и бескультурным галичанам, пытающимся в моём Городе определять, на каком языке и с кем мне общаться, что есть культура, а что не является ею, кто настоящие Герои, а кто - настоящее отребье, они почему-то очень обижаются.
Странно, правда?
Ведь Вы же себе позволяете такие вопросы-предложения?
Надеюсь, что получу именно от Вас полную поддержку!
1 Ти тут на якій мові спілкуєшся?
То чого пиз..ш що її притісняють?
2 Звідки ти взяв що ти гуманітарний гній?
3 Всі хто боролись за Незалежність України -герої України.
Твоє горе що в тебе в місті боролись за росію...
Але якщо ти живеш в Україні - то твої герої обісрались і перемогли українські.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 28 вер, 2019 19:35
budivelnik написав:
2 Я не хочу щоб мої діти внуки чи правнуки постійно мотались по світу захищаючи чиїсь фантомні болі буть то вибори в США чи війна в сірії
Ага, скажи это 1000 семьям поляков, 1000 румын, 2000 итальянцев, 5500 британцев и 2500 немцев, которые из-за фантомных болей американцев в Афганистане провожали своих детей на чужую и далекую войну!
Будь ты сторонником нейтралитета, как я, мог бы об этом еще заикаться, а так - помалкивай в тряпочку. В рамках НАТО страны-участницы по требованию американцев отправляют свои силы, куда те скажут, и в объемах, которые те скажут...
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