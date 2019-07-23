Баблонавт написав:

budivelnik написав: Я завжди москаликам приводжу приклад Польщі

1 Польща не була найбагатшою країною СЕВ

2 Польща так само як і СРСР ( і в той самий час) пережила процес руйнації економічних звязків

3 Маючи однакове ВВП на особу -поляки жувуть в рази краще від москаликів бо не витрачають дурних коштів на просування міфічного рассейського міра Я завжди москаликам приводжу приклад Польщі1 Польща не була найбагатшою країною СЕВ2 Польща так само як і СРСР ( і в той самий час) пережила процес руйнації економічних звязків3 Маючи однакове ВВП на особу -поляки жувуть в рази краще від москаликів бо не витрачають дурних коштів на просування міфічного рассейського міра

Польша является примером для сравнения только и исключительно для некоторых ментально отсталых территорий на западе Украины.Даже для меня Польша - просто пустой звук. Реально. Варшава не лучше Киева времён Кучмы/Януковича. Да, близкие к городам мелкие населённые пункты у них лучше обстроены, согласен. Ну и что с того?В России же если Вы заикнётесь о сравнении с Польшей на Вас посмотрят ровно так, как Вы этого заслуживаете. Даже отбитые либералы молчат про Польшу уже с середины 90-х. Слава Богу, России есть с кем сравниваться и на что ориентироваться, и это точно не прибалтийские лимитрофы, и не ПольшаУ разных наций разные проблемы - кому суп жидкий, а кому жемчуг мелкийВытягиваясь в струнку и ровняясь на Польшу Вы сами определяете своё место в этом миреЛично я в этом смысле полностью на стороне россиян, ровняющихся и сравнивающих себя с безусловно более успешными странами.