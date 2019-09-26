Распиши по всем, знаток.
Если не в силах - давай только по 2003-му.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 19:18
Распиши по всем, знаток.
Если не в силах - давай только по 2003-му.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:54
А Германии и Франции тут нет, потому, что они вместе с РФ были против ввода войск.
Видимо у этих стран ещё остался суверенитет.
Жаль, что Украина так не сможет, если её возьмут в НАТО.
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