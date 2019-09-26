RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 532533534535
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:18

  zРадио написав:
  Sommer написав:
Сколько Германия или Франция отправили в Ирак по требованию США?


Задавая такие вопросы, уточняй год - миролюбивые страны НАТО воевали в Ираке не единожды :mrgreen:


Распиши по всем, знаток. :mrgreen:
Если не в силах - давай только по 2003-му.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4884
З нами з: 07.04.17
Подякував: 427 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:54

  Sommer написав:
Не позорься, мамкин аналитик. Сколько Германия или Франция отправили в Ирак по требованию США?


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%82%D0%B0

А Германии и Франции тут нет, потому, что они вместе с РФ были против ввода войск.
Видимо у этих стран ещё остался суверенитет.
Жаль, что Украина так не сможет, если её возьмут в НАТО. :(
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1141
З нами з: 14.08.14
Подякував: 30 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 532533534535
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки українських пенсіонерів виїжджає на заробітки...
R2 » Нед 29 вер, 2019 10:59
4 338
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 09:11
titanik
Скільки потрібно працювати українцям, щоб придбати...
R2 » Суб 28 вер, 2019 11:45
7 779
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2019 16:36
kotdj
Економіст спрогнозував, коли і на скільки подорожчає долар
R2 » Сер 25 вер, 2019 19:38
5 573
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 18:42
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76941)
01.10.2019 14:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.