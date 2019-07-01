Распиши по всем, знаток.
Если не в силах - давай только по 2003-му.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 19:18
Распиши по всем, знаток.
Если не в силах - давай только по 2003-му.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:54
А Германии и Франции тут нет, потому, что они вместе с РФ были против ввода войск.
Видимо у этих стран ещё остался суверенитет.
Жаль, что Украина так не сможет, если её возьмут в НАТО.
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:57
Внешний долг Российской Федерации
в национальной и иностранной валютах по срокам погашения
(млн долларов США)
01/07/2019
Всего 479 847
Иностранная валюта 338 166
Национальная валюта 141 681
Общий внешний валютный долг почти на 200 млрд. меньше ЗВР
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:07
Международная инвестиционная позиция Российской Федерации за январь-июнь 2019 года
Чистая международная инвестиционная позиция (млн долларов США)
378 492.17
Цифры означают, что активы РФ в иностранной валюте (государственные + частные) на 378 млрд. долларов больше, чем пассивы - обязательства (долги и зарубежные инвестиции). Самый высокий показатель за всю историю России.
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:20
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
В течение года российские пользователи «Яндекса» чаще всего искали текст песни украинской группы Kazka «Плакала». Об этом свидетельствуют данные запросов поисковика, которые публикует ТАСС.
Популярность запросов оценивалась по 100-балльной шкале в период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года. Песня «Плакала» по этой шкале получила наивысшие 100 баллов. В рейтинг наиболее популярных попали также тексты песен «Детство» Rauf & Faik (36 баллов), «Незабудка» Тима Белорусских (29), «Юморист» Face (24), «Зацепила» Артура Пирожкова (17), «День Победы» в исполнении Льва Лещенко (17).
Подробнее на РБК:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:25
Очень может быть. Но, простите, какое отношение ЭТО имеет к теме обсуждения?
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:33
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Nostalgia canaglia
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:45
И что?
Вот популярные запросы украинцев за 2018 по версии Гугл.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:48
То бишь ПРОКЛЯТАЯ ТОСКА. По украинской музыке? ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ МАЛОВЕРОЯТНО.
Впрочем, не буду утверждать - от современной музыки я ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ДАЛЕК.
На личном опыте могу лишь отметить, что на улице группы молодежи (13-17 лет) через телефоны в основном слушают российский рэп (редкостная глупость), а их более старшие собратья на автомобилях (обязательно включив саббуфер) - все что угодно.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:13
Ну надо же, значит мамкин аналитик соврал, когда рассказывал
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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