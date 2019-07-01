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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 533534535536>
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:18

  zРадио написав:
  Sommer написав:
Сколько Германия или Франция отправили в Ирак по требованию США?


Задавая такие вопросы, уточняй год - миролюбивые страны НАТО воевали в Ираке не единожды :mrgreen:


Распиши по всем, знаток. :mrgreen:
Если не в силах - давай только по 2003-му.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:54

  Sommer написав:
Не позорься, мамкин аналитик. Сколько Германия или Франция отправили в Ирак по требованию США?


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%82%D0%B0

А Германии и Франции тут нет, потому, что они вместе с РФ были против ввода войск.
Видимо у этих стран ещё остался суверенитет.
Жаль, что Украина так не сможет, если её возьмут в НАТО. :(
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:57

Внешний долг Российской Федерации
в национальной и иностранной валютах по срокам погашения
(млн долларов США)
01/07/2019
Всего 479 847
Иностранная валюта 338 166
Национальная валюта 141 681
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
Общий внешний валютный долг почти на 200 млрд. меньше ЗВР
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:07

Международная инвестиционная позиция Российской Федерации за январь-июнь 2019 года
Чистая международная инвестиционная позиция (млн долларов США)
378 492.17
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
Цифры означают, что активы РФ в иностранной валюте (государственные + частные) на 378 млрд. долларов больше, чем пассивы - обязательства (долги и зарубежные инвестиции). Самый высокий показатель за всю историю России.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:20

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

В течение года российские пользователи «Яндекса» чаще всего искали текст песни украинской группы Kazka «Плакала». Об этом свидетельствуют данные запросов поисковика, которые публикует ТАСС.

Популярность запросов оценивалась по 100-балльной шкале в период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года. Песня «Плакала» по этой шкале получила наивысшие 100 баллов. В рейтинг наиболее популярных попали также тексты песен «Детство» Rauf & Faik (36 баллов), «Незабудка» Тима Белорусских (29), «Юморист» Face (24), «Зацепила» Артура Пирожкова (17), «День Победы» в исполнении Льва Лещенко (17).

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d9345499a7947a43cda03ee
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:25

  lapay написав:В течение года российские пользователи «Яндекса» чаще всего искали текст песни украинской группы Kazka «Плакала». Об этом свидетельствуют данные запросов поисковика, которые публикует ТАСС.

Популярность запросов оценивалась по 100-балльной шкале в период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года. Песня «Плакала» по этой шкале получила наивысшие 100 баллов. В рейтинг наиболее популярных попали также тексты песен «Детство» Rauf & Faik (36 баллов), «Незабудка» Тима Белорусских (29), «Юморист» Face (24), «Зацепила» Артура Пирожкова (17), «День Победы» в исполнении Льва Лещенко (17).

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d9345499a7947a43cda03ee

Очень может быть. Но, простите, какое отношение ЭТО имеет к теме обсуждения?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:33

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Очень может быть. Но, простите, какое отношение ЭТО имеет к теме обсуждения?

Nostalgia canaglia
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:45

  lapay написав:В течение года российские пользователи «Яндекса» чаще всего искали текст песни украинской группы Kazka «Плакала». Об этом свидетельствуют данные запросов поисковика, которые публикует ТАСС.


И что?
Вот популярные запросы украинцев за 2018 по версии Гугл.

Компания Google представила поисковые топ-запросов украинцев за 2018 года.

Самым популярным поисковым запросом 2018 года «ЧМ 2018» – чемпионат мира по футболу в России.

Второе место по количеству запросов украинцев стал российский сериал «Мажор».

Помимо этого в жителей Украины также интересовали новые фильмы года, сериалы «Школа» и «Полицейский с Рублевки»

Google также составила популярные запросы в категории «Персона». По данным компании, чаще всего украинцы искали таких людей, как Егор Крид, Иосиф Кобзон, Борис Апрель/Зианджа.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:48

  lapay написав:
  Волгарь написав:Очень может быть. Но, простите, какое отношение ЭТО имеет к теме обсуждения?

Nostalgia canaglia

То бишь ПРОКЛЯТАЯ ТОСКА. По украинской музыке? ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ МАЛОВЕРОЯТНО.
Впрочем, не буду утверждать - от современной музыки я ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ДАЛЕК.
На личном опыте могу лишь отметить, что на улице группы молодежи (13-17 лет) через телефоны в основном слушают российский рэп (редкостная глупость), а их более старшие собратья на автомобилях (обязательно включив саббуфер) - все что угодно.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:13

  27661 написав:
  Sommer написав:
Не позорься, мамкин аналитик. Сколько Германия или Франция отправили в Ирак по требованию США?


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%82%D0%B0

А Германии и Франции тут нет, потому, что они вместе с РФ были против ввода войск.


Ну надо же, значит мамкин аналитик соврал, когда рассказывал
  zРадио написав:В рамках НАТО страны-участницы по требованию американцев отправляют свои силы, куда те скажут, и в объемах, которые те скажут...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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