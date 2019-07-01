Додано: Пон 30 вер, 2019 19:18

zРадио написав: Sommer написав:

Сколько Германия или Франция отправили в Ирак по требованию США? Сколько Германия или Франция отправили в Ирак по требованию США?



Задавая такие вопросы, уточняй год - миролюбивые страны НАТО воевали в Ираке не единожды Задавая такие вопросы, уточняй год - миролюбивые страны НАТО воевали в Ираке не единожды



Распиши по всем, знаток.

Если не в силах - давай только по 2003-му. Распиши по всем, знаток.Если не в силах - давай только по 2003-му.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.