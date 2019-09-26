В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
lapay написав:В течение года российские пользователи «Яндекса» чаще всего искали текст песни украинской группы Kazka «Плакала». Об этом свидетельствуют данные запросов поисковика, которые публикует ТАСС.
И что? Вот популярные запросы украинцев за 2018 по версии Гугл.
Компания Google представила поисковые топ-запросов украинцев за 2018 года.
Самым популярным поисковым запросом 2018 года «ЧМ 2018» – чемпионат мира по футболу в России.
Второе место по количеству запросов украинцев стал российский сериал «Мажор».
Помимо этого в жителей Украины также интересовали новые фильмы года, сериалы «Школа» и «Полицейский с Рублевки»
Google также составила популярные запросы в категории «Персона». По данным компании, чаще всего украинцы искали таких людей, как Егор Крид, Иосиф Кобзон, Борис Апрель/Зианджа.
Кроме ЧМ, все остальное - МЯГКО ГОВОРЯ, СТРАННЫЙ ВЫБОР, кроме Кобзона.
Количество бедных в России в последние годы колеблется. По данным Росстата, эта цифра где-то 20 миллионов человек, что примерно 13% от всего населения. Но если применить метод лишений, то есть считать не механически по душам, а с учетом обстоятельств, то уровень бедности в России составляет 25% примерно. А по мнению Михаила Горшкова, в целом к бедным можно отнести даже 30% страны.
Но что для волгарей главное? Правильно, ракеты и истребители. А людишки подождут, потом в рай попадут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Количество бедных в России в последние годы колеблется. По данным Росстата, эта цифра где-то 20 миллионов человек, что примерно 13% от всего населения. Но если применить метод лишений, то есть считать не механически по душам, а с учетом обстоятельств, то уровень бедности в России составляет 25% примерно. А по мнению Михаила Горшкова, в целом к бедным можно отнести даже 30% страны.
Но что для волгарей главное? Правильно, ракеты и истребители. А людишки подождут, потом в рай попадут.
30% бедных,а автомобилями уставлены все дворы и заполнены все дороги. Как сообщает «Автостат», за 8 месяцев 2019 года на покупку новых легковых машин в России было потрачено 1 трлн 589 млрд рублей, что на 7% больше, чем за такой же период прошлого года.Лидерами по продажам стали KIA,Toyota,LADA ,Hyundai, Mercedes. Напомню,что в прошлом году в РФ было продано новых автомобилей в 20 раз больше чем на Украине.