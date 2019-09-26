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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 533534535536
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:20

  Shram написав:
  lapay написав:В течение года российские пользователи «Яндекса» чаще всего искали текст песни украинской группы Kazka «Плакала». Об этом свидетельствуют данные запросов поисковика, которые публикует ТАСС.


И что?
Вот популярные запросы украинцев за 2018 по версии Гугл.

Компания Google представила поисковые топ-запросов украинцев за 2018 года.

Самым популярным поисковым запросом 2018 года «ЧМ 2018» – чемпионат мира по футболу в России.

Второе место по количеству запросов украинцев стал российский сериал «Мажор».

Помимо этого в жителей Украины также интересовали новые фильмы года, сериалы «Школа» и «Полицейский с Рублевки»

Google также составила популярные запросы в категории «Персона». По данным компании, чаще всего украинцы искали таких людей, как Егор Крид, Иосиф Кобзон, Борис Апрель/Зианджа.

Кроме ЧМ, все остальное - МЯГКО ГОВОРЯ, СТРАННЫЙ ВЫБОР, кроме Кобзона.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:22

И напоминание:
https://www.svoboda.org/a/29409410.html
Количество бедных в России в последние годы колеблется. По данным Росстата, эта цифра где-то 20 миллионов человек, что примерно 13% от всего населения. Но если применить метод лишений, то есть считать не механически по душам, а с учетом обстоятельств, то уровень бедности в России составляет 25% примерно. А по мнению Михаила Горшкова, в целом к бедным можно отнести даже 30% страны.


Но что для волгарей главное? Правильно, ракеты и истребители. А людишки подождут, потом в рай попадут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:38

  Shram написав:
И что?
Вот популярные запросы украинцев за 2018 по версии Гугл.

Компания Google представила поисковые топ-запросов украинцев за 2018 года.

Google также составила популярные запросы в категории «Персона». По данным компании, чаще всего украинцы искали таких людей, как Егор Крид, Иосиф Кобзон, Борис Апрель/Зианджа.


И уфимский волгарь традиционно врет.
На первом месте в поисках Марина Поплавская.
https://sostav.ua/publication/top-zapro ... 80468.html
или
https://ain.ua/2018/12/11/populyarnye-z ... 2018-goda/
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4892
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:07

  Sommer написав:И напоминание:
https://www.svoboda.org/a/29409410.html
Количество бедных в России в последние годы колеблется. По данным Росстата, эта цифра где-то 20 миллионов человек, что примерно 13% от всего населения. Но если применить метод лишений, то есть считать не механически по душам, а с учетом обстоятельств, то уровень бедности в России составляет 25% примерно. А по мнению Михаила Горшкова, в целом к бедным можно отнести даже 30% страны.


Но что для волгарей главное? Правильно, ракеты и истребители. А людишки подождут, потом в рай попадут.
30% бедных,а автомобилями уставлены все дворы и заполнены все дороги. Как сообщает «Автостат», за 8 месяцев 2019 года на покупку новых легковых машин в России было потрачено 1 трлн 589 млрд рублей, что на 7% больше, чем за такой же период прошлого года.Лидерами по продажам стали KIA,Toyota,LADA ,Hyundai, Mercedes. Напомню,что в прошлом году в РФ было продано новых автомобилей в 20 раз больше чем на Украине.
ceba
 
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