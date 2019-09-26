В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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lapay написав:В течение года российские пользователи «Яндекса» чаще всего искали текст песни украинской группы Kazka «Плакала». Об этом свидетельствуют данные запросов поисковика, которые публикует ТАСС.
И что? Вот популярные запросы украинцев за 2018 по версии Гугл.
Компания Google представила поисковые топ-запросов украинцев за 2018 года.
Самым популярным поисковым запросом 2018 года «ЧМ 2018» – чемпионат мира по футболу в России.
Второе место по количеству запросов украинцев стал российский сериал «Мажор».
Помимо этого в жителей Украины также интересовали новые фильмы года, сериалы «Школа» и «Полицейский с Рублевки»
Google также составила популярные запросы в категории «Персона». По данным компании, чаще всего украинцы искали таких людей, как Егор Крид, Иосиф Кобзон, Борис Апрель/Зианджа.
Кроме ЧМ, все остальное - МЯГКО ГОВОРЯ, СТРАННЫЙ ВЫБОР, кроме Кобзона.
Количество бедных в России в последние годы колеблется. По данным Росстата, эта цифра где-то 20 миллионов человек, что примерно 13% от всего населения. Но если применить метод лишений, то есть считать не механически по душам, а с учетом обстоятельств, то уровень бедности в России составляет 25% примерно. А по мнению Михаила Горшкова, в целом к бедным можно отнести даже 30% страны.
Но что для волгарей главное? Правильно, ракеты и истребители. А людишки подождут, потом в рай попадут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Количество бедных в России в последние годы колеблется. По данным Росстата, эта цифра где-то 20 миллионов человек, что примерно 13% от всего населения. Но если применить метод лишений, то есть считать не механически по душам, а с учетом обстоятельств, то уровень бедности в России составляет 25% примерно. А по мнению Михаила Горшкова, в целом к бедным можно отнести даже 30% страны.
Но что для волгарей главное? Правильно, ракеты и истребители. А людишки подождут, потом в рай попадут.
30% бедных,а автомобилями уставлены все дворы и заполнены все дороги. Как сообщает «Автостат», за 8 месяцев 2019 года на покупку новых легковых машин в России было потрачено 1 трлн 589 млрд рублей, что на 7% больше, чем за такой же период прошлого года.Лидерами по продажам стали KIA,Toyota,LADA ,Hyundai, Mercedes. Напомню,что в прошлом году в РФ было продано новых автомобилей в 20 раз больше чем на Украине.
ЖАТВА-2019: на 1 октября сбор зерна составил 110,6 млн тонн, пшеницы - 74,6 млн тонн 2-е октября 2019г.
По оперативным данным Минсельхоза РФ на 01 октября 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади с площади 41,1 млн га или 87,9% к посевной площади (в 2018г. – 38,9 млн га), валовой сбор зерна составил 110,6 млн тонн (в 2018г. – 100,4 млн тонн) при урожайности 26,9 ц/га (в 2018г. – 25,8 ц/га). Из них пшеница обмолочена с площади 25,9 млн га или 92,4% к посевной площади (в 2018г. – 23,7 млн га), намолочено 74,6 млн тонн (в 2018г. – 68,3 млн тонн) при урожайности 28,8 ц/га (в 2018г. – 28,8 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,2 млн га или 92,9% к посевной площади (в 2018г. – 7,4 млн га), намолочено 20,7 млн тонн (в 2018г. – 16,8 млн тонн) при урожайности 25,3 ц/га (в 2018 г. – 22,5 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 784,6 тыс. га или 30,3% к посевной площади, намолочено 4,2 млн тонн (в 2018г. – 3,5 млн тонн) при урожайности 53,3 ц/га (в 2018г. – 37,5 ц/га). Рис обмолочен с площади 88,4 тыс. га или 45,6% к посевной площади (в 2018г. – 69,1 тыс. га), намолочено 582,8 тыс. тонн (в 2018г. – 437,1 тыс. тонн) при урожайности 65,9 ц/га (в 2018г. – 63,2 ц/га). Сахарная свекла выкопана с площади 502,9 тыс. га или 43,9% к посевной площади, накопано 22 млн тонн (в 2018г. – 18,9 млн тонн) при урожайности 437,8 ц/га (в 2018г. – 355,1 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с площади 38,7 тыс. га или 76,5% к посевной площади (в 2018г. – 37,5 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 3,1 млн га или 36,6% к посевной площади (в 2018г. – 2,3 млн га), намолочено 6,8 млн тонн (в 2018г. – 4,2 млн тонн) при урожайности 21,7 ц/га (в 2018г. – 17,8 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,4 млн га или 44,9% к посевной площади (в 2018г. – 1,1 млн га), намолочено 2,6 млн тонн (в 2018г. – 2 млн тонн) при урожайности 19,3 ц/га (в 2018г. – 17,9 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1 млн га или 64,5% к посевной площади, намолочено 1,7 млн тонн (в 2018г. – 1,6 млн тонн) при урожайности 16,4 ц/га (в 2018г. – 14,8 ц/га). Сев озимых культур проведен на площади 12,6 млн га или 72,2% к прогнозной площади.
http://zerno.avs.ru/news/76276/jatva-20 ... -tonn.html Судя по всему, РФ соберет 125-126 млн. т зерна в бункерном весе (2-ой результат в истории), 50 млн. т сахарной свеклы, что позволит произвести около 7 млн. т сахара) и 18,5 млн. т подсолнечника - 2 последних показателя рекордных.
Из них пшеница обмолочена с площади 25,9 млн га или 92,4% к посевной площади (в 2018г. – 23,7 млн га), намолочено 74,6 млн тонн (в 2018г. – 68,3 млн тонн) при урожайности 28,8 ц/га (в 2018г. – 28,8 ц/га).