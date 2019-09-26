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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 533534535536
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:20

  Shram написав:
  lapay написав:В течение года российские пользователи «Яндекса» чаще всего искали текст песни украинской группы Kazka «Плакала». Об этом свидетельствуют данные запросов поисковика, которые публикует ТАСС.


И что?
Вот популярные запросы украинцев за 2018 по версии Гугл.

Компания Google представила поисковые топ-запросов украинцев за 2018 года.

Самым популярным поисковым запросом 2018 года «ЧМ 2018» – чемпионат мира по футболу в России.

Второе место по количеству запросов украинцев стал российский сериал «Мажор».

Помимо этого в жителей Украины также интересовали новые фильмы года, сериалы «Школа» и «Полицейский с Рублевки»

Google также составила популярные запросы в категории «Персона». По данным компании, чаще всего украинцы искали таких людей, как Егор Крид, Иосиф Кобзон, Борис Апрель/Зианджа.

Кроме ЧМ, все остальное - МЯГКО ГОВОРЯ, СТРАННЫЙ ВЫБОР, кроме Кобзона.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:22

И напоминание:
https://www.svoboda.org/a/29409410.html
Количество бедных в России в последние годы колеблется. По данным Росстата, эта цифра где-то 20 миллионов человек, что примерно 13% от всего населения. Но если применить метод лишений, то есть считать не механически по душам, а с учетом обстоятельств, то уровень бедности в России составляет 25% примерно. А по мнению Михаила Горшкова, в целом к бедным можно отнести даже 30% страны.


Но что для волгарей главное? Правильно, ракеты и истребители. А людишки подождут, потом в рай попадут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:38

  Shram написав:
И что?
Вот популярные запросы украинцев за 2018 по версии Гугл.

Компания Google представила поисковые топ-запросов украинцев за 2018 года.

Google также составила популярные запросы в категории «Персона». По данным компании, чаще всего украинцы искали таких людей, как Егор Крид, Иосиф Кобзон, Борис Апрель/Зианджа.


И уфимский волгарь традиционно врет.
На первом месте в поисках Марина Поплавская.
https://sostav.ua/publication/top-zapro ... 80468.html
или
https://ain.ua/2018/12/11/populyarnye-z ... 2018-goda/
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:07

  Sommer написав:И напоминание:
https://www.svoboda.org/a/29409410.html
Количество бедных в России в последние годы колеблется. По данным Росстата, эта цифра где-то 20 миллионов человек, что примерно 13% от всего населения. Но если применить метод лишений, то есть считать не механически по душам, а с учетом обстоятельств, то уровень бедности в России составляет 25% примерно. А по мнению Михаила Горшкова, в целом к бедным можно отнести даже 30% страны.


Но что для волгарей главное? Правильно, ракеты и истребители. А людишки подождут, потом в рай попадут.
30% бедных,а автомобилями уставлены все дворы и заполнены все дороги. Как сообщает «Автостат», за 8 месяцев 2019 года на покупку новых легковых машин в России было потрачено 1 трлн 589 млрд рублей, что на 7% больше, чем за такой же период прошлого года.Лидерами по продажам стали KIA,Toyota,LADA ,Hyundai, Mercedes. Напомню,что в прошлом году в РФ было продано новых автомобилей в 20 раз больше чем на Украине.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:29

ЖАТВА-2019: на 1 октября сбор зерна составил 110,6 млн тонн, пшеницы - 74,6 млн тонн
2-е октября 2019г.
По оперативным данным Минсельхоза РФ на 01 октября 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади с площади 41,1 млн га или 87,9% к посевной площади (в 2018г. – 38,9 млн га), валовой сбор зерна составил 110,6 млн тонн (в 2018г. – 100,4 млн тонн) при урожайности 26,9 ц/га (в 2018г. – 25,8 ц/га).
Из них пшеница обмолочена с площади 25,9 млн га или 92,4% к посевной площади (в 2018г. – 23,7 млн га), намолочено 74,6 млн тонн (в 2018г. – 68,3 млн тонн) при урожайности 28,8 ц/га (в 2018г. – 28,8 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,2 млн га или 92,9% к посевной площади (в 2018г. – 7,4 млн га), намолочено 20,7 млн тонн (в 2018г. – 16,8 млн тонн) при урожайности 25,3 ц/га (в 2018 г. – 22,5 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 784,6 тыс. га или 30,3% к посевной площади, намолочено 4,2 млн тонн (в 2018г. – 3,5 млн тонн) при урожайности 53,3 ц/га (в 2018г. – 37,5 ц/га). Рис обмолочен с площади 88,4 тыс. га или 45,6% к посевной площади (в 2018г. – 69,1 тыс. га), намолочено 582,8 тыс. тонн (в 2018г. – 437,1 тыс. тонн) при урожайности 65,9 ц/га (в 2018г. – 63,2 ц/га).
Сахарная свекла выкопана с площади 502,9 тыс. га или 43,9% к посевной площади, накопано 22 млн тонн (в 2018г. – 18,9 млн тонн) при урожайности 437,8 ц/га (в 2018г. – 355,1 ц/га).
Лен-долгунец вытереблен с площади 38,7 тыс. га или 76,5% к посевной площади (в 2018г. – 37,5 тыс. га).
Подсолнечник обмолочен с площади 3,1 млн га или 36,6% к посевной площади (в 2018г. – 2,3 млн га), намолочено 6,8 млн тонн (в 2018г. – 4,2 млн тонн) при урожайности 21,7 ц/га (в 2018г. – 17,8 ц/га).
Соя обмолочена с площади 1,4 млн га или 44,9% к посевной площади (в 2018г. – 1,1 млн га), намолочено 2,6 млн тонн (в 2018г. – 2 млн тонн) при урожайности 19,3 ц/га (в 2018г. – 17,9 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 1 млн га или 64,5% к посевной площади, намолочено 1,7 млн тонн (в 2018г. – 1,6 млн тонн) при урожайности 16,4 ц/га (в 2018г. – 14,8 ц/га).
Сев озимых культур проведен на площади 12,6 млн га или 72,2% к прогнозной площади.

http://zerno.avs.ru/news/76276/jatva-20 ... -tonn.html
Судя по всему, РФ соберет 125-126 млн. т зерна в бункерном весе (2-ой результат в истории), 50 млн. т сахарной свеклы, что позволит произвести около 7 млн. т сахара) и 18,5 млн. т подсолнечника - 2 последних показателя рекордных.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:24

  Волгарь написав:
Из них пшеница обмолочена с площади 25,9 млн га или 92,4% к посевной площади (в 2018г. – 23,7 млн га), намолочено 74,6 млн тонн (в 2018г. – 68,3 млн тонн) при урожайности 28,8 ц/га (в 2018г. – 28,8 ц/га).



Напоминаю, что у страны-бензоколонки все хреново и в с/х: урожайность в полтора раза ниже, чем в Украине:
https://latifundist.com/novosti/45245-u ... g--prognoz
Аграрии Украины получат рекордный урожай пшеницы в 2019 г., который достигнет 28,8 млн т при средней урожайности 4,36 т/га.

Об этом сообщает пресс-служба Agritel.

Такой прогноз средней урожайности производства зерновой в Украине на 14,1% превышает показатель в прошлом году (3,82 т/га).
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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