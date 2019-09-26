ЖАТВА-2019: на 1 октября сбор зерна составил 110,6 млн тонн, пшеницы - 74,6 млн тонн

По оперативным данным Минсельхоза РФ на 01 октября 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади с площади 41,1 млн га или 87,9% к посевной площади (в 2018г. – 38,9 млн га), валовой сбор зерна составил 110,6 млн тонн (в 2018г. – 100,4 млн тонн) при урожайности 26,9 ц/га (в 2018г. – 25,8 ц/га).

Из них пшеница обмолочена с площади 25,9 млн га или 92,4% к посевной площади (в 2018г. – 23,7 млн га), намолочено 74,6 млн тонн (в 2018г. – 68,3 млн тонн) при урожайности 28,8 ц/га (в 2018г. – 28,8 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,2 млн га или 92,9% к посевной площади (в 2018г. – 7,4 млн га), намолочено 20,7 млн тонн (в 2018г. – 16,8 млн тонн) при урожайности 25,3 ц/га (в 2018 г. – 22,5 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 784,6 тыс. га или 30,3% к посевной площади, намолочено 4,2 млн тонн (в 2018г. – 3,5 млн тонн) при урожайности 53,3 ц/га (в 2018г. – 37,5 ц/га). Рис обмолочен с площади 88,4 тыс. га или 45,6% к посевной площади (в 2018г. – 69,1 тыс. га), намолочено 582,8 тыс. тонн (в 2018г. – 437,1 тыс. тонн) при урожайности 65,9 ц/га (в 2018г. – 63,2 ц/га).

Сахарная свекла выкопана с площади 502,9 тыс. га или 43,9% к посевной площади, накопано 22 млн тонн (в 2018г. – 18,9 млн тонн) при урожайности 437,8 ц/га (в 2018г. – 355,1 ц/га).

Лен-долгунец вытереблен с площади 38,7 тыс. га или 76,5% к посевной площади (в 2018г. – 37,5 тыс. га).

Подсолнечник обмолочен с площади 3,1 млн га или 36,6% к посевной площади (в 2018г. – 2,3 млн га), намолочено 6,8 млн тонн (в 2018г. – 4,2 млн тонн) при урожайности 21,7 ц/га (в 2018г. – 17,8 ц/га).

Соя обмолочена с площади 1,4 млн га или 44,9% к посевной площади (в 2018г. – 1,1 млн га), намолочено 2,6 млн тонн (в 2018г. – 2 млн тонн) при урожайности 19,3 ц/га (в 2018г. – 17,9 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 1 млн га или 64,5% к посевной площади, намолочено 1,7 млн тонн (в 2018г. – 1,6 млн тонн) при урожайности 16,4 ц/га (в 2018г. – 14,8 ц/га).

Сев озимых культур проведен на площади 12,6 млн га или 72,2% к прогнозной площади.