Крым готов начать поставки электроэнергии на Украину, но только после восстановления линий электропередачи (ЛЭП) на украинской территории, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов.
Как все быстро меняется в этом мире!
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:43
Россия предложила Украине электроэнергию из Крыма
Как все быстро меняется в этом мире!
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:38
А тут пишуть :
"Средняя урожайность пшеницы на полях Краснодара составляет 64 ц/га ... В администрации Краснодара сообщают, что наивысших показателей урожайности добились учебные хозяйства «Кубань» и «Краснодарское». Здесь урожайность пшеницы составила 72 ц/га."
А у нас :
"...найвищі середні показники врожайності озимої пшениці зафіксовано у господарствах Тернопільської (6,54 т/га) ...
... під пшеницю виділено 1150 га. На круг урожайність за останні 3 роки складає близько 8 т/га ...Як зазначив представник компанії «Бізон-Тех», господарство може похвалитися рекордними стабільними врожаями до 10-12 т/га."
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