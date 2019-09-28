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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 534535536537
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:43

Россия предложила Украине электроэнергию из Крыма
Крым готов начать поставки электроэнергии на Украину, но только после восстановления линий электропередачи (ЛЭП) на украинской территории, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов.

https://vz.ru/news/2019/10/3/1001084.html
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:38

  ceba написав:Урожайность пшеницы в Краснодарском крае выше чем урожайность в любой из областей Украины. Урожайность во многом зависит от климата и почвы.

А тут пишуть :
"Средняя урожайность пшеницы на полях Краснодара составляет 64 ц/га ... В администрации Краснодара сообщают, что наивысших показателей урожайности добились учебные хозяйства «Кубань» и «Краснодарское». Здесь урожайность пшеницы составила 72 ц/га."
А у нас :
"...найвищі середні показники врожайності озимої пшениці зафіксовано у господарствах Тернопільської (6,54 т/га) ...
... під пшеницю виділено 1150 га. На круг урожайність за останні 3 роки складає близько 8 т/га ...Як зазначив представник компанії «Бізон-Тех», господарство може похвалитися рекордними стабільними врожаями до 10-12 т/га."
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