Крым готов начать поставки электроэнергии на Украину, но только после восстановления линий электропередачи (ЛЭП) на украинской территории, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов.
Как все быстро меняется в этом мире!
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:43
Россия предложила Украине электроэнергию из Крыма
Как все быстро меняется в этом мире!
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:38
А тут пишуть :
"Средняя урожайность пшеницы на полях Краснодара составляет 64 ц/га ... В администрации Краснодара сообщают, что наивысших показателей урожайности добились учебные хозяйства «Кубань» и «Краснодарское». Здесь урожайность пшеницы составила 72 ц/га."
А у нас :
"...найвищі середні показники врожайності озимої пшениці зафіксовано у господарствах Тернопільської (6,54 т/га) ...
... під пшеницю виділено 1150 га. На круг урожайність за останні 3 роки складає близько 8 т/га ...Як зазначив представник компанії «Бізон-Тех», господарство може похвалитися рекордними стабільними врожаями до 10-12 т/га."
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:16
И то и другое правда. Важен общий результат. Во времена РСФСР засевалось зерновыми 70 млн. га, и с огромным трудом и приписками собиралось менее 100 млн. т зерна. Сейчас засевается 47 млн. га (на треть меньше) и собирается 125 млн. т. (без шума и пыли). 30 лет назад Россия потребляла миллиард пудов импортного зерна, сейчас экспортирует 3 млрд. пудов в год.
При этом производство мяса в убойном весе выросло с 9,6 млн. т до 11 млн. (а на Украине для сравнения сократилось с 4,3 млн. т до 2,3 млн. т в год). Отрасль, еще 10 лет назад бывшая настоящей черной дырой экономики (в год импортировалось 3 млн. т мяса, 1-1,5 млн. т сахара, миллионы тонн моркови и картошки), сейчас экспортирует продукции на 25 млрд. долларов в год, при этом производство сахара выросло с 3,9 млн. т до 6,5, а растительных масел с 1,1 млн. до 6,5 млн. т! Через 2-3 года страна полностью обеспечит себя и тепличными овощам и начнет их экспорт. А всего то ввели частную собственность на землю.
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:21
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
А всього то перейшли з ярої на озиму пшеницю через глобальне потепління. В Україні висока врожайність була і за СРСР.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:30
Была - засевая 16 млн. га, УССР стабильно получала 50 млн. т зерновых в год (30+ ц га), а РСФСР - всего 14-15. Сейчас Украина вышла на уровень 65 млн. т зерновых в год -40 ц/га (на 30% больше), а Россия на 27 (+90% к урожаности РСФСР). При том, что яровые, дающие всего 15-20 ц в Поволжье/Сибири/Урале, до сих пор составляют до 30 из 47 млн. засеваемых га - озимые просто не перезимуют при минус 30.
Кроме того, РФ собирает сейчас 80 млн. т пшеницы в год против 43 млн. 30 лет назад, а вот кукурудзы - всего 13 млн. против 30+ украинских. Которая, наряду с соняшником, и грозит превратить через 20 лет лучший в мире чернозем в суглинок.
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:32
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
ГУП РК «ПАО Массандра» осуществляет самую крупную за всю свою 125-летнюю историю закупку техники. Это также рекордное приобретение техники в Республике Крым в рамках одного предприятия.
Как рассказала генеральный директор объединения Янина Павленко, поставки уже начались – на предприятие прибыли первые трактора и опрыскиватели. Остальная техника сейчас изготавливается на заводах специально для «Массандры». В общей сложности к ноябрю парк сельскохозяйственной техники пополнится 167 единицами.
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:26
А що залишається робити парашці..
Вже і транзитом не лякають а погоджуються підписувати...
Так що Українських танків на Червоній площі я не передбачаю , але відсутність москальських в ОРДЛ може відбутись.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:20
А пресную воду слабо предложить?
Понятно, что предложения никто выполнять не будет, но предложить-то можете?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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