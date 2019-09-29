Додано: Чет 03 жов, 2019 15:16

Puente написав: ceba написав: Урожайность пшеницы в Краснодарском крае выше чем урожайность в любой из областей Украины. Урожайность во многом зависит от климата и почвы. Урожайность пшеницы в Краснодарском крае выше чем урожайность в любой из областей Украины. Урожайность во многом зависит от климата и почвы.

А тут пишуть :

"Средняя урожайность пшеницы на полях Краснодара составляет 64 ц/га ... В администрации Краснодара сообщают, что наивысших показателей урожайности добились учебные хозяйства «Кубань» и «Краснодарское». Здесь урожайность пшеницы составила 72 ц/га."

А у нас :

"...найвищі середні показники врожайності озимої пшениці зафіксовано у господарствах Тернопільської (6,54 т/га) ...

... під пшеницю виділено 1150 га. На круг урожайність за останні 3 роки складає близько 8 т/га ...Як зазначив представник компанії «Бізон-Тех», господарство може похвалитися рекордними стабільними врожаями до 10-12 т/га." А тут пишуть :"Средняя урожайность пшеницы на полях Краснодара составляет 64 ц/га ... В администрации Краснодара сообщают, что наивысших показателей урожайности добились учебные хозяйства «Кубань» и «Краснодарское». Здесь урожайность пшеницы составила 72 ц/га."А у нас :"...найвищі середні показники врожайності озимої пшениці зафіксовано у господарствах Тернопільської (6,54 т/га) ...... під пшеницю виділено 1150 га. На круг урожайність за останні 3 роки складає близько 8 т/га ...Як зазначив представник компанії «Бізон-Тех», господарство може похвалитися рекордними стабільними врожаями до 10-12 т/га."

И то и другое правда. Важен общий результат. Во времена РСФСР засевалось зерновыми 70 млн. га, и с огромным трудом и приписками собиралось менее 100 млн. т зерна. Сейчас засевается 47 млн. га (на треть меньше) и собирается 125 млн. т. (без шума и пыли). 30 лет назад Россия потребляла миллиард пудов импортного зерна, сейчас экспортирует 3 млрд. пудов в год.При этом производство мяса в убойном весе выросло с 9,6 млн. т до 11 млн. (а на Украине для сравнения сократилось с 4,3 млн. т до 2,3 млн. т в год). Отрасль, еще 10 лет назад бывшая настоящей черной дырой экономики (в год импортировалось 3 млн. т мяса, 1-1,5 млн. т сахара, миллионы тонн моркови и картошки), сейчас экспортирует продукции на 25 млрд. долларов в год, при этом производство сахара выросло с 3,9 млн. т до 6,5, а растительных масел с 1,1 млн. до 6,5 млн. т! Через 2-3 года страна полностью обеспечит себя и тепличными овощам и начнет их экспорт. А всего то ввели частную собственность на землю.