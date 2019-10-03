RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 534535536537
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:43

Россия предложила Украине электроэнергию из Крыма
Крым готов начать поставки электроэнергии на Украину, но только после восстановления линий электропередачи (ЛЭП) на украинской территории, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов.

https://vz.ru/news/2019/10/3/1001084.html
Как все быстро меняется в этом мире!
Волгарь
 
Повідомлень: 7190
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:38

  ceba написав:Урожайность пшеницы в Краснодарском крае выше чем урожайность в любой из областей Украины. Урожайность во многом зависит от климата и почвы.

А тут пишуть :
"Средняя урожайность пшеницы на полях Краснодара составляет 64 ц/га ... В администрации Краснодара сообщают, что наивысших показателей урожайности добились учебные хозяйства «Кубань» и «Краснодарское». Здесь урожайность пшеницы составила 72 ц/га."
А у нас :
"...найвищі середні показники врожайності озимої пшениці зафіксовано у господарствах Тернопільської (6,54 т/га) ...
... під пшеницю виділено 1150 га. На круг урожайність за останні 3 роки складає близько 8 т/га ...Як зазначив представник компанії «Бізон-Тех», господарство може похвалитися рекордними стабільними врожаями до 10-12 т/га."
Puente
 
Повідомлень: 1875
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:16

  Puente написав:
  ceba написав:Урожайность пшеницы в Краснодарском крае выше чем урожайность в любой из областей Украины. Урожайность во многом зависит от климата и почвы.

А тут пишуть :
"Средняя урожайность пшеницы на полях Краснодара составляет 64 ц/га ... В администрации Краснодара сообщают, что наивысших показателей урожайности добились учебные хозяйства «Кубань» и «Краснодарское». Здесь урожайность пшеницы составила 72 ц/га."
А у нас :
"...найвищі середні показники врожайності озимої пшениці зафіксовано у господарствах Тернопільської (6,54 т/га) ...
... під пшеницю виділено 1150 га. На круг урожайність за останні 3 роки складає близько 8 т/га ...Як зазначив представник компанії «Бізон-Тех», господарство може похвалитися рекордними стабільними врожаями до 10-12 т/га."

И то и другое правда. Важен общий результат. Во времена РСФСР засевалось зерновыми 70 млн. га, и с огромным трудом и приписками собиралось менее 100 млн. т зерна. Сейчас засевается 47 млн. га (на треть меньше) и собирается 125 млн. т. (без шума и пыли). 30 лет назад Россия потребляла миллиард пудов импортного зерна, сейчас экспортирует 3 млрд. пудов в год.
При этом производство мяса в убойном весе выросло с 9,6 млн. т до 11 млн. (а на Украине для сравнения сократилось с 4,3 млн. т до 2,3 млн. т в год). Отрасль, еще 10 лет назад бывшая настоящей черной дырой экономики (в год импортировалось 3 млн. т мяса, 1-1,5 млн. т сахара, миллионы тонн моркови и картошки), сейчас экспортирует продукции на 25 млрд. долларов в год, при этом производство сахара выросло с 3,9 млн. т до 6,5, а растительных масел с 1,1 млн. до 6,5 млн. т! Через 2-3 года страна полностью обеспечит себя и тепличными овощам и начнет их экспорт. А всего то ввели частную собственность на землю.
Волгарь
 
Повідомлень: 7190
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:21

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:А всего то ввели частную собственность на землю.

А всього то перейшли з ярої на озиму пшеницю через глобальне потепління. В Україні висока врожайність була і за СРСР.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8491
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:30

  lapay написав:
  Волгарь написав:А всего то ввели частную собственность на землю.

А всього то перейшли з ярої на озиму пшеницю через глобальне потепління. В Україні висока врожайність була і за СРСР.

Была - засевая 16 млн. га, УССР стабильно получала 50 млн. т зерновых в год (30+ ц га), а РСФСР - всего 14-15. Сейчас Украина вышла на уровень 65 млн. т зерновых в год -40 ц/га (на 30% больше), а Россия на 27 (+90% к урожаности РСФСР). При том, что яровые, дающие всего 15-20 ц в Поволжье/Сибири/Урале, до сих пор составляют до 30 из 47 млн. засеваемых га - озимые просто не перезимуют при минус 30.
Кроме того, РФ собирает сейчас 80 млн. т пшеницы в год против 43 млн. 30 лет назад, а вот кукурудзы - всего 13 млн. против 30+ украинских. Которая, наряду с соняшником, и грозит превратить через 20 лет лучший в мире чернозем в суглинок.
Волгарь
 
Повідомлень: 7190
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:32

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

ГУП РК «ПАО Массандра» осуществляет самую крупную за всю свою 125-летнюю историю закупку техники. Это также рекордное приобретение техники в Республике Крым в рамках одного предприятия.
Как рассказала генеральный директор объединения Янина Павленко, поставки уже начались – на предприятие прибыли первые трактора и опрыскиватели. Остальная техника сейчас изготавливается на заводах специально для «Массандры». В общей сложности к ноябрю парк сельскохозяйственной техники пополнится 167 единицами.
ceba
 
Повідомлень: 3372
З нами з: 12.03.16
Подякував: 84 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:26

  Волгарь написав:Россия предложила Украине электроэнергию из Крыма
Крым готов начать поставки электроэнергии на Украину, но только после восстановления линий электропередачи (ЛЭП) на украинской территории, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов.
https://vz.ru/news/2019/10/3/1001084.html
Как все быстро меняется в этом мире!
А що залишається робити парашці..
Вже і транзитом не лякають а погоджуються підписувати...
Так що Українських танків на Червоній площі я не передбачаю , але відсутність москальських в ОРДЛ може відбутись.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21486
З нами з: 15.01.09
Подякував: 149 раз.
Подякували: 2164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:20

  Волгарь написав:Россия предложила Украине электроэнергию из Крыма


А пресную воду слабо предложить?

Понятно, что предложения никто выполнять не будет, но предложить-то можете? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4941
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:34

День ото дня растет процент жиров у масле!

Трети российских учителей перестало хватать денег на одежду
https://www.mk.ru/social/2019/10/03/tre ... ezhdu.html
34% педагогам на еду еще хватает, а вот купить себе одежду им уже не на что (в 2018 году так жили 28% учителей). А вот педнагрузка растет как на дрожжах: на сегодняшний день 10% учителей работают на две и более (!) ставки, а 61% — на полторы и более.


Зато... зато...
волгари подскажите, что у вас там вместо процветания? Победа в Сирии? Космодром "Водосточный"? Новый убийца айфонов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4941
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 06:13

  budivelnik написав:
  Волгарь написав:Россия предложила Украине электроэнергию из Крыма
Крым готов начать поставки электроэнергии на Украину, но только после восстановления линий электропередачи (ЛЭП) на украинской территории, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов.
https://vz.ru/news/2019/10/3/1001084.html
Как все быстро меняется в этом мире!
А що залишається робити парашці..


В том-то и цимес - то что надо они и сделали:

- запустили энергомост, первая нитка энергомоста на 200 МВт была запущена 2 декабря 2015 года, а вторая нитка ещё на 200 МВт была запущена 15 декабря 2015 года.
- запустили вторую очередь энергомоста, к маю 2016 года были запущены ещё 2 нитки 2-й очереди общей мощностью 400 МВт
- построили и ввели в эксплуатацию две новые ТЭС, Балаклавскую ТЭС - ввод в эксплуатацию 18 марта 2019 года мощность — 470 МВт. И Таврическую ТЭС - ввод в эксплуатацию 18 марта 2019 года, мощность — 470 МВт.

Итого +1700 МВт мощностей.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2804
З нами з: 26.03.16
Подякував: 138 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 534535536537
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки пасажирів все ще користуються жетонами
R2 » Суб 05 жов, 2019 06:57
1 19
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 06:58
antonivs3
Лічильники тепла з "охороною": скільки це буде коштувати...
R2 » П'ят 04 жов, 2019 22:24
3 115
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 23:05
yama
НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування... 1, 2
R2 » Чет 03 жов, 2019 14:53
14 616
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 15:30
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.