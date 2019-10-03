RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 535536537538
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 08:35

  Sommer написав:
  Волгарь написав:Россия предложила Украине электроэнергию из Крыма


А пресную воду слабо предложить?

Понятно, что предложения никто выполнять не будет, но предложить-то можете? :mrgreen:
У России пресной воды большие запасы, самые большие среди стран мира после Бразилии.
ceba
 
Повідомлень: 3374
З нами з: 12.03.16
Подякував: 84 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 08:42

ceba
 
Повідомлень: 3374
З нами з: 12.03.16
Подякував: 84 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 535536537538
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки пасажирів все ще користуються жетонами
R2 » Суб 05 жов, 2019 06:57
1 32
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 06:58
antonivs3
Лічильники тепла з "охороною": скільки це буде коштувати...
R2 » П'ят 04 жов, 2019 22:24
3 126
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 23:05
yama
НБУ розповів, скільки валюти продав для згладжування... 1, 2
R2 » Чет 03 жов, 2019 14:53
14 617
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 15:30
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.