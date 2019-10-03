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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 жов, 2019 08:35
Sommer написав: Волгарь написав:
Россия предложила Украине электроэнергию из Крыма
А пресную воду слабо предложить?
Понятно, что предложения никто выполнять не будет, но предложить-то можете?
У России пресной воды большие запасы, самые большие среди стран мира после Бразилии.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 08:42
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