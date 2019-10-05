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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 535536537538
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 08:35

  Sommer написав:
  Волгарь написав:Россия предложила Украине электроэнергию из Крыма


А пресную воду слабо предложить?

Понятно, что предложения никто выполнять не будет, но предложить-то можете? :mrgreen:
У России пресной воды большие запасы, самые большие среди стран мира после Бразилии.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 08:42

ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:18

Russia 10-Year Bond Yield Overview
6.870 -0.070 -1.01%
https://www.investing.com/rates-bonds/r ... bond-yield
доходность по 10-ти летним российским РУБЛЕВЫМ облигациям - самая низкая с апреля 2013-го, когда она опускалась до 6,53% годовых.
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Sovereign CDS 5Y
Germany AAA 10.40
United Kingdom AA 28.10
China A+ 48.87
Poland A- 67.50
Russia BBB- 87.29
Brazil BB- 137.70
Ukraine B 442.61
Argentina 4833.44
http://www.worldgovernmentbonds.com/cds ... a/5-years/
Стоимость страховка покупки 5-ти летних облигаций на сумму 1 млн. долларов/ЕВРО
Германия - 1 040
США - 2 810
КНР- 4 887
Польша 6 750
Россия -8 729
Бразилия - 12 770
Украина - 44 261
Аргентина 483 300
Волгарь
 
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  #<1 ... 535536537538
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