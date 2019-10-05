У России пресной воды большие запасы, самые большие среди стран мира после Бразилии.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 08:35
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:18
Russia 10-Year Bond Yield Overview
6.870 -0.070 -1.01%
доходность по 10-ти летним российским РУБЛЕВЫМ облигациям - самая низкая с апреля 2013-го, когда она опускалась до 6,53% годовых.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:41
Sovereign CDS 5Y
Germany AAA 10.40
United Kingdom AA 28.10
China A+ 48.87
Poland A- 67.50
Russia BBB- 87.29
Brazil BB- 137.70
Ukraine B 442.61
Argentina 4833.44
Стоимость страховка покупки 5-ти летних облигаций на сумму 1 млн. долларов/ЕВРО
Германия - 1 040
США - 2 810
КНР- 4 887
Польша 6 750
Россия -8 729
Бразилия - 12 770
Украина - 44 261
Аргентина 483 300
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