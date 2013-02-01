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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 535536537538
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 08:35

  Sommer написав:
  Волгарь написав:Россия предложила Украине электроэнергию из Крыма


А пресную воду слабо предложить?

Понятно, что предложения никто выполнять не будет, но предложить-то можете? :mrgreen:
У России пресной воды большие запасы, самые большие среди стран мира после Бразилии.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:18

Russia 10-Year Bond Yield Overview
6.870 -0.070 -1.01%
https://www.investing.com/rates-bonds/r ... bond-yield
доходность по 10-ти летним российским РУБЛЕВЫМ облигациям - самая низкая с апреля 2013-го, когда она опускалась до 6,53% годовых.
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Sovereign CDS 5Y
Germany AAA 10.40
United Kingdom AA 28.10
China A+ 48.87
Poland A- 67.50
Russia BBB- 87.29
Brazil BB- 137.70
Ukraine B 442.61
Argentina 4833.44
http://www.worldgovernmentbonds.com/cds ... a/5-years/
Стоимость страховка покупки 5-ти летних облигаций на сумму 1 млн. долларов/ЕВРО
Германия - 1 040
США - 2 810
КНР- 4 887
Польша 6 750
Россия -8 729
Бразилия - 12 770
Украина - 44 261
Аргентина 483 300
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:23

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

"Давайте честно: кто всегда любил в отдыхать Крыму? Все прекрасно знают, что там цивилизации и инфраструктуры не было... Мы ехали туда, потому что он был наш... Сейчас по поводу Крыма в целом все сложно, все зависит от людей, которые там живут", - заявил В. Зеленский.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:52

Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
04.10.2019 532,9
01.02.2013 533,5
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Самый высокий показатель с 1/2/2013-го
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:02

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:533,5

с поправкой на инфляцию? :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:11

  sequence написав:
  Волгарь написав:533,5

с поправкой на инфляцию? :)

Чужая логика - потемки. Я просто написал, что нынешний объем ЗВР - самый высокий с февраля 13-го, а с учетом того, что к концу года их объем, видимо, достигнет 550-ти млрд., то дальше сравнение пойдет уже с летом 2008-го, когда они достигали исторического максимума в 598 млрд. Правда, тогда они стремительно похудели уже к концу осени.
И слава Богу - в летом того года задрипанная 2-х комнатная хрущевка в Нижнем стоила как и сейчас 2300-2400 тыс. рублей, вот только тогда это было почти 100 тыс. долларов.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:52

  ceba написав:"Давайте честно: кто всегда любил в отдыхать Крыму? Все прекрасно знают, что там цивилизации и инфраструктуры не было... Мы ехали туда, потому что он был наш... Сейчас по поводу Крыма в целом все сложно, все зависит от людей, которые там живут", - заявил В. Зеленский.


По сообщениям очередных знакомых (наверняка клевещут) в Крыму ситуация ухудшается что с зарплатами бюджетников которые 4-5 лет назад подняли, а сейчас они падают.
Кроме того, по доносу могут отжать квартиру у человека с украинским гражданством который там бывает периодически.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:01

  shapo написав:
  ceba написав:"Давайте честно: кто всегда любил в отдыхать Крыму? Все прекрасно знают, что там цивилизации и инфраструктуры не было... Мы ехали туда, потому что он был наш... Сейчас по поводу Крыма в целом все сложно, все зависит от людей, которые там живут", - заявил В. Зеленский.


По сообщениям очередных знакомых (наверняка клевещут) в Крыму ситуация ухудшается что с зарплатами бюджетников которые 4-5 лет назад подняли, а сейчас они падают.
Кроме того, по доносу могут отжать квартиру у человека с украинским гражданством который там бывает периодически.

Красноречивое признание от первого лица страны. Более чем авторитетное.
А ТЕПЕРЬ ОНА ТАМ БУДЕТ.
Волгарь
 
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