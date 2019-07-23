В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:"Давайте честно: кто всегда любил в отдыхать Крыму? Все прекрасно знают, что там цивилизации и инфраструктуры не было... Мы ехали туда, потому что он был наш... Сейчас по поводу Крыма в целом все сложно, все зависит от людей, которые там живут", - заявил В. Зеленский.
По сообщениям очередных знакомых (наверняка клевещут) в Крыму ситуация ухудшается что с зарплатами бюджетников которые 4-5 лет назад подняли, а сейчас они падают. Кроме того, по доносу могут отжать квартиру у человека с украинским гражданством который там бывает периодически.
Ситуация не ухудшается и з.п. не падают у бюджетников, хотя и не растут как хотелось бы. Конечно имеются частные случаи У моей знакомой, зам. директора одной из общеобразовательной организации Севастополя, снизили з.п на 7 тыс. рублей в марте этого года, у неё забрали какую-то надбавку. Но эти деньги распределили работникам по отделам. По поводу отжима квартир у меня нет информации. У Зеленского вроде не отжали квартиру в Ялте. Проходила информация ,что у граждан Украины отжимают незаконно построенные объекты недвижимости,но это происходит и с гражданами РФ.Мероприятие проводится не по доносу ,а по решению суда. "Три многоэтажных дома на берегу Балаклавской бухты в Севастополе должны быть снесены. Об этом 22 сентября пишет «ForPost» со ссылкой на Арбитражный суд Севастополя.
По данным издания, Арбитражный суд полностью удовлетворил иск городского правительства к индивидуальному предпринимателю Алексею Плясу из Киева и обязал его в течение трёх месяцев за свой счёт снести самострои на Таврической набережной в Балаклаве." А вот решение по сносу 8 и 9 этажа ТЦ "Диалог" расположенного на ул. Большой морской в Севастополе. "В соответствии с решением Ленинского суда Севастополя, которое вступило в силу 18 января, собственнику ТЦ "Диалог" надлежит привести параметры здания в соответствии с градостроительными нормами, пишут "Вести Севастополь". «Обязать ООО „Торговый комплекс «Диалог»”, ООО „Ти-М-Си”, ООО „Интертех”, ООО „Севинвестконсалт”, Соловьёва Ю.А., Веремчук М.А., Вознюк Н.С., Явникова А.С. за счёт собственных средств осуществить демонтаж части здания 5-очереди общественно-делового и торгового центра», — говорилось в решении суда от 10 декабря 2018 года."
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2019 года (оценка млн. долларов) 471 581 Органы государственного управления 64 574 http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71418 Общий внешний долг РФ (государственный+частный) на 60 млрд. долларов меньше ЗВР страны (а внешние государственные+частные внешние активы превышают 1,3 трлн. долларов - почти в 2,8 раза больше долга), а внешний госдолг составляет менее 4% текущего номинального ВВП России.
Чужая логика - потемки. Я просто написал, что нынешний объем ЗВР - самый высокий с февраля 13-го, а с учетом того, что к концу года их объем, видимо, достигнет 550-ти млрд., то дальше сравнение пойдет уже с летом 2008-го, когда они достигали исторического максимума в 598 млрд. Правда, тогда они стремительно похудели уже к концу осени. И слава Богу - в летом того года задрипанная 2-х комнатная хрущевка в Нижнем стоила как и сейчас 2300-2400 тыс. рублей, вот только тогда это было почти 100 тыс. долларов.
на инфляцию доллара, разумеется. Какие нахрен потемки. Доллар 2008 года и 2019 немного отличаются. Вы бы еще сравнили с долларом 1970 года, когда новая тачка в США стоила 5000 долларов в среднем
ceba написав: Ситуация не ухудшается и з.п. не падают у бюджетников, хотя и не растут как хотелось бы. Конечно имеются частные случаи У моей знакомой, зам. директора одной из общеобразовательной организации Севастополя, снизили з.п на 7 тыс. рублей в марте этого года, у неё забрали какую-то надбавку. Но эти деньги распределили работникам по отделам. По поводу отжима квартир у меня нет информации. У Зеленского вроде не отжали квартиру в Ялте. Проходила информация ,что у граждан Украины отжимают незаконно построенные объекты недвижимости,но это происходит и с гражданами РФ.Мероприятие проводится не по доносу ,а по решению суда.
То, что в Севастополе вовсю отнимают участки якобы незаконно выданные предыдущей властью , естественно, по решению самого справедливого суда, я давно знаю т.к. у шурина такой отбирали несколько лет. Речь идет именно о квартирах обычных граждан, а не Зеленского. Квартира не в Севастополе, а в Керчи.
Волгарь написав:Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2019 года (оценка млн. долларов) 471 581 Органы государственного управления 64 574 http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71418 Общий внешний долг РФ (государственный+частный) на 60 млрд. долларов меньше ЗВР страны (а внешние государственные+частные внешние активы превышают 1,3 трлн. долларов - почти в 2,8 раза больше долга), а внешний госдолг составляет менее 4% текущего номинального ВВП России.