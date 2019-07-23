Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:32

shapo написав: ceba написав: "Давайте честно: кто всегда любил в отдыхать Крыму? Все прекрасно знают, что там цивилизации и инфраструктуры не было... Мы ехали туда, потому что он был наш... Сейчас по поводу Крыма в целом все сложно, все зависит от людей, которые там живут", - заявил В. Зеленский. "Давайте честно: кто всегда любил в отдыхать Крыму? Все прекрасно знают, что там цивилизации и инфраструктуры не было... Мы ехали туда, потому что он был наш... Сейчас по поводу Крыма в целом все сложно, все зависит от людей, которые там живут", - заявил В. Зеленский.



По сообщениям очередных знакомых (наверняка клевещут) в Крыму ситуация ухудшается что с зарплатами бюджетников которые 4-5 лет назад подняли, а сейчас они падают.

Кроме того, по доносу могут отжать квартиру у человека с украинским гражданством который там бывает периодически. По сообщениям очередных знакомых (наверняка клевещут) в Крыму ситуация ухудшается что с зарплатами бюджетников которые 4-5 лет назад подняли, а сейчас они падают.Кроме того, по доносу могут отжать квартиру у человека с украинским гражданством который там бывает периодически.

Ситуация не ухудшается и з.п. не падают у бюджетников, хотя и не растут как хотелось бы. Конечно имеются частные случаи У моей знакомой, зам. директора одной из общеобразовательной организации Севастополя, снизили з.п на 7 тыс. рублей в марте этого года, у неё забрали какую-то надбавку. Но эти деньги распределили работникам по отделам. По поводу отжима квартир у меня нет информации. У Зеленского вроде не отжали квартиру в Ялте. Проходила информация ,что у граждан Украины отжимают незаконно построенные объекты недвижимости,но это происходит и с гражданами РФ.Мероприятие проводится не по доносу ,а по решению суда. "Три многоэтажных дома на берегу Балаклавской бухты в Севастополе должны быть снесены. Об этом 22 сентября пишет «ForPost» со ссылкой на Арбитражный суд Севастополя.По данным издания, Арбитражный суд полностью удовлетворил иск городского правительства к индивидуальному предпринимателю Алексею Плясу из Киева и обязал его в течение трёх месяцев за свой счёт снести самострои на Таврической набережной в Балаклаве." А вот решение по сносу 8 и 9 этажа ТЦ "Диалог" расположенного на ул. Большой морской в Севастополе."В соответствии с решением Ленинского суда Севастополя, которое вступило в силу 18 января, собственнику ТЦ "Диалог" надлежит привести параметры здания в соответствии с градостроительными нормами, пишут "Вести Севастополь".«Обязать ООО „Торговый комплекс «Диалог»”, ООО „Ти-М-Си”, ООО „Интертех”, ООО „Севинвестконсалт”, Соловьёва Ю.А., Веремчук М.А., Вознюк Н.С., Явникова А.С. за счёт собственных средств осуществить демонтаж части здания 5-очереди общественно-делового и торгового центра», — говорилось в решении суда от 10 декабря 2018 года."