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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 536537538539
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:32

  shapo написав:
  ceba написав:"Давайте честно: кто всегда любил в отдыхать Крыму? Все прекрасно знают, что там цивилизации и инфраструктуры не было... Мы ехали туда, потому что он был наш... Сейчас по поводу Крыма в целом все сложно, все зависит от людей, которые там живут", - заявил В. Зеленский.


По сообщениям очередных знакомых (наверняка клевещут) в Крыму ситуация ухудшается что с зарплатами бюджетников которые 4-5 лет назад подняли, а сейчас они падают.
Кроме того, по доносу могут отжать квартиру у человека с украинским гражданством который там бывает периодически.
Ситуация не ухудшается и з.п. не падают у бюджетников, хотя и не растут как хотелось бы. Конечно имеются частные случаи У моей знакомой, зам. директора одной из общеобразовательной организации Севастополя, снизили з.п на 7 тыс. рублей в марте этого года, у неё забрали какую-то надбавку. Но эти деньги распределили работникам по отделам. По поводу отжима квартир у меня нет информации. У Зеленского вроде не отжали квартиру в Ялте. Проходила информация ,что у граждан Украины отжимают незаконно построенные объекты недвижимости,но это происходит и с гражданами РФ.Мероприятие проводится не по доносу ,а по решению суда. "Три многоэтажных дома на берегу Балаклавской бухты в Севастополе должны быть снесены. Об этом 22 сентября пишет «ForPost» со ссылкой на Арбитражный суд Севастополя.

По данным издания, Арбитражный суд полностью удовлетворил иск городского правительства к индивидуальному предпринимателю Алексею Плясу из Киева и обязал его в течение трёх месяцев за свой счёт снести самострои на Таврической набережной в Балаклаве." А вот решение по сносу 8 и 9 этажа ТЦ "Диалог" расположенного на ул. Большой морской в Севастополе.
"В соответствии с решением Ленинского суда Севастополя, которое вступило в силу 18 января, собственнику ТЦ "Диалог" надлежит привести параметры здания в соответствии с градостроительными нормами, пишут "Вести Севастополь".
«Обязать ООО „Торговый комплекс «Диалог»”, ООО „Ти-М-Си”, ООО „Интертех”, ООО „Севинвестконсалт”, Соловьёва Ю.А., Веремчук М.А., Вознюк Н.С., Явникова А.С. за счёт собственных средств осуществить демонтаж части здания 5-очереди общественно-делового и торгового центра», — говорилось в решении суда от 10 декабря 2018 года."
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:17

Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2019 года (оценка млн. долларов) 471 581
Органы государственного управления 64 574
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71418
Общий внешний долг РФ (государственный+частный) на 60 млрд. долларов меньше ЗВР страны (а внешние государственные+частные внешние активы превышают 1,3 трлн. долларов - почти в 2,8 раза больше долга), а внешний госдолг составляет менее 4% текущего номинального ВВП России.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:47

  Волгарь написав:
  sequence написав:
  Волгарь написав:533,5

с поправкой на инфляцию? :)

Чужая логика - потемки. Я просто написал, что нынешний объем ЗВР - самый высокий с февраля 13-го, а с учетом того, что к концу года их объем, видимо, достигнет 550-ти млрд., то дальше сравнение пойдет уже с летом 2008-го, когда они достигали исторического максимума в 598 млрд. Правда, тогда они стремительно похудели уже к концу осени.
И слава Богу - в летом того года задрипанная 2-х комнатная хрущевка в Нижнем стоила как и сейчас 2300-2400 тыс. рублей, вот только тогда это было почти 100 тыс. долларов.

на инфляцию доллара, разумеется. Какие нахрен потемки. Доллар 2008 года и 2019 немного отличаются. Вы бы еще сравнили с долларом 1970 года, когда новая тачка в США стоила 5000 долларов в среднем
sequence
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:15

  ceba написав: Ситуация не ухудшается и з.п. не падают у бюджетников, хотя и не растут как хотелось бы. Конечно имеются частные случаи У моей знакомой, зам. директора одной из общеобразовательной организации Севастополя, снизили з.п на 7 тыс. рублей в марте этого года, у неё забрали какую-то надбавку. Но эти деньги распределили работникам по отделам. По поводу отжима квартир у меня нет информации. У Зеленского вроде не отжали квартиру в Ялте. Проходила информация ,что у граждан Украины отжимают незаконно построенные объекты недвижимости,но это происходит и с гражданами РФ.Мероприятие проводится не по доносу ,а по решению суда.


То, что в Севастополе вовсю отнимают участки якобы незаконно выданные предыдущей властью , естественно, по решению самого справедливого суда, я давно знаю т.к. у шурина такой отбирали несколько лет.
Речь идет именно о квартирах обычных граждан, а не Зеленского. Квартира не в Севастополе, а в Керчи.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:17

  Волгарь написав:Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2019 года (оценка млн. долларов) 471 581
Органы государственного управления 64 574
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71418
Общий внешний долг РФ (государственный+частный) на 60 млрд. долларов меньше ЗВР страны (а внешние государственные+частные внешние активы превышают 1,3 трлн. долларов - почти в 2,8 раза больше долга), а внешний госдолг составляет менее 4% текущего номинального ВВП России.



https://www.youtube.com/watch?v=Bj7q5VAf8-w
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 08:23

  shapo написав:ечь идет именно о квартирах обычных граждан, а не Зеленского. Квартира не в Севастополе, а в Керчи.


На ровном месте отняли?
Без причин и поводов.
Без судебного решения.
Очень сомнительно звучит.
Может у вашего знакомого долги какие есть, и тогда на основании решения суда ещё можно както конфисковать квартиру. Всё остальное похоже на страшилки и интернет-слухи.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 08:38

  shapo написав:То, что в Севастополе вовсю отнимают участки якобы незаконно выданные предыдущей властью , естественно, по решению самого справедливого суда, я давно знаю т.к. у шурина такой отбирали несколько лет.
Речь идет именно о квартирах обычных граждан, а не Зеленского. Квартира не в Севастополе, а в Керчи.
В Севастополе не отнимают ,а возвращают по суду в собственность города и не "якобы", а действительно ,незаконно выданные земельные участки предыдущей властью. Или вы ,на голубом глазу, будете утверждать,что все земельные участки на Украине выдавались строго по закону? Вы считаете Зеленского необычным гражданином?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 08:43

Shram я не слышал ,чтобы в Крыму у кого то забрали квартиру за долги. Можно обратится к первоисточнику зайдя на сайт районного и городского суда любого города Крыма. Там все дела фиксируются. При желании можно даже из Украины приехать на заседание суда.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:02

  ceba написав: В Севастополе не отнимают ,а возвращают по суду в собственность города и не "якобы", а действительно ,незаконно выданные земельные участки предыдущей властью. Или вы ,на голубом глазу, будете утверждать,что все земельные участки на Украине выдавались строго по закону? Вы считаете Зеленского необычным гражданином?

1) Самому не смешно про российские суды? Басманное правосудие ничем не отличается от Печерского. Тем более с каких пор оккупанты стали считать законными решения предыдущей власти?
2)С Зеленский будет шум если у него действительно там есть недвижимость. А с обычным человеком без проблем
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:07

  ceba написав:Shram я не слышал ,чтобы в Крыму у кого то забрали квартиру за долги. Можно обратится к первоисточнику зайдя на сайт районного и городского суда любого города Крыма. Там все дела фиксируются. При желании можно даже из Украины приехать на заседание суда.

А её забирают не за долги, а за то, что человек там долго не живёт. Идут ли потом какие-то суды мне неизвестно, м. б. по-тихому переписывают.
Занимаются этим силовики - фсб-ники, менты, и отжимают у тех кто не живёт постоянно, а наездами, не с российским гражданством и без защиты извне.
Шурину присылали приглашения на эти суды, но он же не идиот ехать чтобы потом не вернуться
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shapo
 
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