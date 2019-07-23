В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Shram написав: Так вам "неизвестно идут ли какие-нибудь суды" или "шурину присылали приглашения на эти суды"? А шурин кстати коммуналку,содержание и налоги за квартиру в течении пяти лет оплачивал? А всё остальное типичная страшилка.
У шурина не квартира, а участок в кооперативе на берегу моря в Севастополе. Квартиру отобрали в Керчи не у него
Shram написав: Так вам "неизвестно идут ли какие-нибудь суды" или "шурину присылали приглашения на эти суды"? А шурин кстати коммуналку,содержание и налоги за квартиру в течении пяти лет оплачивал? А всё остальное типичная страшилка.
У шурина не квартира, а участок в кооперативе на берегу моря в Севастополе. Квартиру отобрали в Керчи не у него
Вашему шурину нечего переживать. Совсем скоро Севастополь вернется в юрисдикцию Украины и вашему шурину вернут участок земли + компенсацию за моральные муки. Путин ответит за все по решению Международного гамбургского трибунала.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
ceba написав:Вашему шурину нечего переживать. Совсем скоро Севастополь вернется в юрисдикцию Украины и вашему шурину вернут участок земли + компенсацию за моральные муки. Путин ответит за все по решению Международного гамбургского трибунала.
А он и не переживает, ему и без этого участка есть на что жить. Это вы пойдёте как коллаборант в гаагский суд и это вам нужно переживать
ceba написав:Вашему шурину нечего переживать. Совсем скоро Севастополь вернется в юрисдикцию Украины и вашему шурину вернут участок земли + компенсацию за моральные муки. Путин ответит за все по решению Международного гамбургского трибунала.
А он и не переживает, ему и без этого участка есть на что жить. Это вы пойдёте как коллаборант в гаагский суд и это вам нужно переживать
Мне нечего переживать. Я не подхожу под термин коллаборант, я пенсионер. Если только потребовать в суде выплату пенсии, не выплачиваемой мне украинским пенсионным фондом с апреля 2014 года.
ceba написав: Мне нечего переживать. Я не подхожу под термин коллаборант, я пенсионер. Если только потребовать в суде выплату пенсии, не выплачиваемой мне украинским пенсионным фондом с апреля 2014 года.
Напрасно вы так уверены в своем будущем. Сканы с этого форума станут предметом обвинения гаагского суда.
ceba написав: Мне нечего переживать. Я не подхожу под термин коллаборант, я пенсионер. Если только потребовать в суде выплату пенсии, не выплачиваемой мне украинским пенсионным фондом с апреля 2014 года.
Напрасно вы так уверены в своем будущем. Сканы с этого форума станут предметом обвинения гаагского суда.