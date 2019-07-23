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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 538539540541>
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 14:49

ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 15:22

  Shram написав:
Так вам "неизвестно идут ли какие-нибудь суды" или "шурину присылали приглашения на эти суды"?
А шурин кстати коммуналку,содержание и налоги за квартиру в течении пяти лет оплачивал?
А всё остальное типичная страшилка.

У шурина не квартира, а участок в кооперативе на берегу моря в Севастополе.
Квартиру отобрали в Керчи не у него
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 15:29

  shapo написав:
  Shram написав:
Так вам "неизвестно идут ли какие-нибудь суды" или "шурину присылали приглашения на эти суды"?
А шурин кстати коммуналку,содержание и налоги за квартиру в течении пяти лет оплачивал?
А всё остальное типичная страшилка.

У шурина не квартира, а участок в кооперативе на берегу моря в Севастополе.
Квартиру отобрали в Керчи не у него
Вашему шурину нечего переживать. Совсем скоро Севастополь вернется в юрисдикцию Украины и вашему шурину вернут участок земли + компенсацию за моральные муки. Путин ответит за все по решению Международного гамбургского трибунала.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 15:51

  ceba написав:

Як Шарій виконував замовлення спецслужб РФ із дискредитації України. Розслідування
https://censor.net.ua/ua/resonance/3138 ... liduvannya
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:12

  ceba написав:Вашему шурину нечего переживать. Совсем скоро Севастополь вернется в юрисдикцию Украины и вашему шурину вернут участок земли + компенсацию за моральные муки. Путин ответит за все по решению Международного гамбургского трибунала.


А он и не переживает, ему и без этого участка есть на что жить.
Это вы пойдёте как коллаборант в гаагский суд и это вам нужно переживать
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:25

  shapo написав:
  ceba написав:Вашему шурину нечего переживать. Совсем скоро Севастополь вернется в юрисдикцию Украины и вашему шурину вернут участок земли + компенсацию за моральные муки. Путин ответит за все по решению Международного гамбургского трибунала.


А он и не переживает, ему и без этого участка есть на что жить.
Это вы пойдёте как коллаборант в гаагский суд и это вам нужно переживать
Мне нечего переживать. Я не подхожу под термин коллаборант, я пенсионер. Если только потребовать в суде выплату пенсии, не выплачиваемой мне украинским пенсионным фондом с апреля 2014 года.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:31

  Ukrainian написав:Як Шарій виконував замовлення спецслужб РФ із дискредитації України. Розслідування
https://censor.net.ua/ua/resonance/3138 ... liduvannya
Какой однако этот Шарий. А я думал он честный патриот Украины.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:05

  ceba написав: Мне нечего переживать. Я не подхожу под термин коллаборант, я пенсионер. Если только потребовать в суде выплату пенсии, не выплачиваемой мне украинским пенсионным фондом с апреля 2014 года.


Напрасно вы так уверены в своем будущем.
Сканы с этого форума станут предметом обвинения гаагского суда.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 20:08

  shapo написав:
  ceba написав: Мне нечего переживать. Я не подхожу под термин коллаборант, я пенсионер. Если только потребовать в суде выплату пенсии, не выплачиваемой мне украинским пенсионным фондом с апреля 2014 года.


Напрасно вы так уверены в своем будущем.
Сканы с этого форума станут предметом обвинения гаагского суда.
Вы верите в гаагский суд?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:10

  ceba написав: Вы верите в гаагский суд?

Я верю в себя и наличные
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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