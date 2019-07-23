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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 жов, 2019 21:17
shapo написав: ceba написав:
Вы верите в гаагский суд?
Я верю в себя и наличные
Типа, копейкой можно любой суд прошибить?
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Додано: Пон 14 жов, 2019 09:46
ceba написав:
Типа, копейкой можно любой суд прошибить?
Да, со времен "Мёртвых душ" наставления отца Чичикова актуальность не потеряли
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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