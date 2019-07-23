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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 538539540541
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:17

  shapo написав:
  ceba написав: Вы верите в гаагский суд?

Я верю в себя и наличные
Типа, копейкой можно любой суд прошибить?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 09:46

  ceba написав:Типа, копейкой можно любой суд прошибить?

Да, со времен "Мёртвых душ" наставления отца Чичикова актуальность не потеряли
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:47

  shapo написав:
  ceba написав:Типа, копейкой можно любой суд прошибить?

Да, со времен "Мёртвых душ" наставления отца Чичикова актуальность не потеряли

Именно, поэтому вы купили прописку в городе Киеве.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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