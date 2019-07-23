Типа, копейкой можно любой суд прошибить?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 21:17
Додано: Пон 14 жов, 2019 09:46
Да, со времен "Мёртвых душ" наставления отца Чичикова актуальность не потеряли
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 14 жов, 2019 19:47
Именно, поэтому вы купили прописку в городе Киеве.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 14 жов, 2019 20:14
Приведи пост где я писал о покупке прописки в Киеве или наконец заткнись, юное создание из районного центра
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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