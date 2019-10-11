Додано: Сер 16 жов, 2019 15:47

на инфляцию доллара, разумеется. Какие нахрен потемки. Доллар 2008 года и 2019 немного отличаются. Вы бы еще сравнили с долларом 1970 года, когда новая тачка в США стоила 5000 долларов в среднем

Информационное сообщение

Об исполнении бюджета за январь-сентябрь 2019 г.

11.10.2019 10:40

По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - сентябрь 2019 года составило:

- объем поступивших доходов – 15 034 380,2 млн. рублей или 74,5% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

- исполнение расходов – 12 048 162,4 млн. рублей или 65,9% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом и 62,9% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

- профицит – 2 986 217,8 млн. рублей.

Доходы, всего 13 986

Расходы, всего 11 370

Дефицит (-)/Профицит (+)2 615

О промышленном производстве в январе-сентябре 2019 года

Индекс промышленного производства составил:

¾ в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года – 102,7%;

¾ в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года – 103,0%;



Еще раз повторюсь - ПОТЕМКИ. Несомненно, за 11 лет доллар подешевел на 20+%, несомненно реальная стоимость ЗВР тоже упала на эту величину. Но ведь точно так же подешевели и внешние долги! К тому же, за последние 10 лет доля золота в ЗВР выросла ВПЯТЕРО - с 440 т до 2200, а вот долги за последние 5 лет СОКРАТИЛИСЬ НА ТРЕТЬ!. Да и 30% их (140 млрд. из 475) номинированы в рублях.И еще немного цифрГод назад цифры были следующие (январь - сентябрь 2018)млн. рублейВидимо, доходы ФБ РФ в этом году составят около 21,5 трлн. рублей, - на 2 трлн. больше, чем год назад