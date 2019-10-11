Типа, копейкой можно любой суд прошибить?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 жов, 2019 21:17
Додано: Пон 14 жов, 2019 09:46
Да, со времен "Мёртвых душ" наставления отца Чичикова актуальность не потеряли
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 14 жов, 2019 19:47
Именно, поэтому вы купили прописку в городе Киеве.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 14 жов, 2019 20:14
Приведи пост где я писал о покупке прописки в Киеве или наконец заткнись, юное создание из районного центра
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:47
Еще раз повторюсь - ПОТЕМКИ. Несомненно, за 11 лет доллар подешевел на 20+%, несомненно реальная стоимость ЗВР тоже упала на эту величину. Но ведь точно так же подешевели и внешние долги! К тому же, за последние 10 лет доля золота в ЗВР выросла ВПЯТЕРО - с 440 т до 2200, а вот долги за последние 5 лет СОКРАТИЛИСЬ НА ТРЕТЬ!. Да и 30% их (140 млрд. из 475) номинированы в рублях.
И еще немного цифр
Информационное сообщение
Об исполнении бюджета за январь-сентябрь 2019 г.
11.10.2019 10:40
Год назад цифры были следующие (январь - сентябрь 2018)млн. рублей
Доходы, всего 13 986
Расходы, всего 11 370
Дефицит (-)/Профицит (+)2 615
Видимо, доходы ФБ РФ в этом году составят около 21,5 трлн. рублей, - на 2 трлн. больше, чем год назад
О промышленном производстве в январе-сентябре 2019 года
Додано: Чет 17 жов, 2019 11:34
Долги то подешевели. Но процентные платежи их удешевление перекрывают. Занимали вы, в среднем, если память не изменяет, примерно под 7% годовых
Смысл держать масштабные долги, когда ЗВР позволяют гасить досрочно, ума не приложу - хайп такой, что-ли?
Додано: Чет 17 жов, 2019 16:24
В рублях - да, доходность 10-ти леток РФ сейчас ниже 7% вВ РУБЛЯХ. В валюте - около 3 с небольшим. Насчет ума - видимо, поэтому Вы, уж простите, и не руководите российскими финансами. СТРАНА, ВЕДУЩАЯ ВОЙНУ ПРОТИВ ПРОТИВНИКОВ, КОТОРЫЕ МОЩНЕЕ ЕЕ НА ПОРЯДОК В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНЕ, ПРОСТО ВЫНУЖДЕНА СТРОИТЬ ФИНАНСОВУЮ КРЕПОСТЬ. ПОКА. А через лет 7, когда и доллар и ЕВРО под напором долговых проблем начнут рушиться, и на первый план выйдут страны, у которых валюта ПОЛНОСТЬЮ обеспечена золотом (как 130 лет назад), ВОТ ТОГДА И ПОСМОТРИМ.
А пока
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
11.10.2019 535,4
04.01.2013 537,4
Уже вышли на уровень января 13-го
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