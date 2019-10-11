В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
на инфляцию доллара, разумеется. Какие нахрен потемки. Доллар 2008 года и 2019 немного отличаются. Вы бы еще сравнили с долларом 1970 года, когда новая тачка в США стоила 5000 долларов в среднем
Еще раз повторюсь - ПОТЕМКИ. Несомненно, за 11 лет доллар подешевел на 20+%, несомненно реальная стоимость ЗВР тоже упала на эту величину. Но ведь точно так же подешевели и внешние долги! К тому же, за последние 10 лет доля золота в ЗВР выросла ВПЯТЕРО - с 440 т до 2200, а вот долги за последние 5 лет СОКРАТИЛИСЬ НА ТРЕТЬ!. Да и 30% их (140 млрд. из 475) номинированы в рублях. И еще немного цифр Информационное сообщение Об исполнении бюджета за январь-сентябрь 2019 г. 11.10.2019 10:40
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - сентябрь 2019 года составило: - объем поступивших доходов – 15 034 380,2 млн. рублей или 74,5% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; - исполнение расходов – 12 048 162,4 млн. рублей или 65,9% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом и 62,9% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. - профицит – 2 986 217,8 млн. рублей.
https://www.minfin.ru/ru/ Год назад цифры были следующие (январь - сентябрь 2018)млн. рублей Доходы, всего 13 986 Расходы, всего 11 370 Дефицит (-)/Профицит (+)2 615 https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ Видимо, доходы ФБ РФ в этом году составят около 21,5 трлн. рублей, - на 2 трлн. больше, чем год назад О промышленном производстве в январе-сентябре 2019 года
Индекс промышленного производства составил: ¾ в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года – 102,7%; ¾ в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года – 103,0%;
Волгарь написав:..стоимость ЗВР тоже упала на эту величину. Но ведь точно так же подешевели и внешние долги! ..
Долги то подешевели. Но процентные платежи их удешевление перекрывают. Занимали вы, в среднем, если память не изменяет, примерно под 7% годовых Смысл держать масштабные долги, когда ЗВР позволяют гасить досрочно, ума не приложу - хайп такой, что-ли?
Волгарь написав:..стоимость ЗВР тоже упала на эту величину. Но ведь точно так же подешевели и внешние долги! ..
Долги то подешевели. Но процентные платежи их удешевление перекрывают. Занимали вы, в среднем, если память не изменяет, примерно под 7% годовых Смысл держать масштабные долги, когда ЗВР позволяют гасить досрочно, ума не приложу - хайп такой, что-ли?
В рублях - да, доходность 10-ти леток РФ сейчас ниже 7% вВ РУБЛЯХ. В валюте - около 3 с небольшим. Насчет ума - видимо, поэтому Вы, уж простите, и не руководите российскими финансами. СТРАНА, ВЕДУЩАЯ ВОЙНУ ПРОТИВ ПРОТИВНИКОВ, КОТОРЫЕ МОЩНЕЕ ЕЕ НА ПОРЯДОК В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНЕ, ПРОСТО ВЫНУЖДЕНА СТРОИТЬ ФИНАНСОВУЮ КРЕПОСТЬ. ПОКА. А через лет 7, когда и доллар и ЕВРО под напором долговых проблем начнут рушиться, и на первый план выйдут страны, у которых валюта ПОЛНОСТЬЮ обеспечена золотом (как 130 лет назад), ВОТ ТОГДА И ПОСМОТРИМ. А пока Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 11.10.2019 535,4 04.01.2013 537,4 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Уже вышли на уровень января 13-го
Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/10/2019 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 72.1 http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71514 2 242 т. У царя Николая в июле 1914-го было 1 312 т, еще 385 т было в обращении в виде золотой монеты. Тогда 1,6 млрд. рублей кредиток на 115% покрывалось золотым запасом, сейчас на 2/3. НО ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ.
Волгарь написав:Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/10/2019 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 720000.1 http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71514 2 242 т. У царя Николая в июле 1914-го было 1 312 т, еще 385 т было в обращении в виде золотой монеты. Тогда 1,6 млрд. рублей кредиток на 115% покрывалось золотым запасом, сейчас на 2/3. НО ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ.
И чё? Средний россиянин живет как бомж независимо от количества ноликов в резервах Мог бы и больше написать все равно никто проверить не сможет
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Волгарь написав:Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/10/2019 1.4 Монетарное золото в миллионах чистых тройских унций 720000.1 http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71514 2 242 т. У царя Николая в июле 1914-го было 1 312 т, еще 385 т было в обращении в виде золотой монеты. Тогда 1,6 млрд. рублей кредиток на 115% покрывалось золотым запасом, сейчас на 2/3. НО ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ.
И чё? Средний россиянин живет как бомж независимо от количества ноликов в резервах
Это Вы опять по своей родственнице-вахтёрше в общежитии меряете?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.