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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 538539540541
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:17

  shapo написав:
  ceba написав: Вы верите в гаагский суд?

Я верю в себя и наличные
Типа, копейкой можно любой суд прошибить?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 09:46

  ceba написав:Типа, копейкой можно любой суд прошибить?

Да, со времен "Мёртвых душ" наставления отца Чичикова актуальность не потеряли
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:47

  shapo написав:
  ceba написав:Типа, копейкой можно любой суд прошибить?

Да, со времен "Мёртвых душ" наставления отца Чичикова актуальность не потеряли

Именно, поэтому вы купили прописку в городе Киеве.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:14

  pesikot написав:Именно, поэтому вы купили прописку в городе Киеве.

Приведи пост где я писал о покупке прописки в Киеве или наконец заткнись, юное создание из районного центра
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:47

на инфляцию доллара, разумеется. Какие нахрен потемки. Доллар 2008 года и 2019 немного отличаются. Вы бы еще сравнили с долларом 1970 года, когда новая тачка в США стоила 5000 долларов в среднем

Еще раз повторюсь - ПОТЕМКИ. Несомненно, за 11 лет доллар подешевел на 20+%, несомненно реальная стоимость ЗВР тоже упала на эту величину. Но ведь точно так же подешевели и внешние долги! К тому же, за последние 10 лет доля золота в ЗВР выросла ВПЯТЕРО - с 440 т до 2200, а вот долги за последние 5 лет СОКРАТИЛИСЬ НА ТРЕТЬ!. Да и 30% их (140 млрд. из 475) номинированы в рублях.
И еще немного цифр
Информационное сообщение
Об исполнении бюджета за январь-сентябрь 2019 г.
11.10.2019 10:40
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - сентябрь 2019 года составило:
- объем поступивших доходов – 15 034 380,2 млн. рублей или 74,5% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- исполнение расходов – 12 048 162,4 млн. рублей или 65,9% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом и 62,9% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
- профицит – 2 986 217,8 млн. рублей.

https://www.minfin.ru/ru/
Год назад цифры были следующие (январь - сентябрь 2018)млн. рублей
Доходы, всего 13 986
Расходы, всего 11 370
Дефицит (-)/Профицит (+)2 615
https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/
Видимо, доходы ФБ РФ в этом году составят около 21,5 трлн. рублей, - на 2 трлн. больше, чем год назад
О промышленном производстве в январе-сентябре 2019 года
Индекс промышленного производства составил:
¾ в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года – 102,7%;
¾ в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года – 103,0%;

https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.e ... 04/199.htm
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:34

  Волгарь написав:..стоимость ЗВР тоже упала на эту величину. Но ведь точно так же подешевели и внешние долги! ..
Долги то подешевели. Но процентные платежи их удешевление перекрывают. Занимали вы, в среднем, если память не изменяет, примерно под 7% годовых
Смысл держать масштабные долги, когда ЗВР позволяют гасить досрочно, ума не приложу - хайп такой, что-ли?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:24

  sequence написав:
  Волгарь написав:..стоимость ЗВР тоже упала на эту величину. Но ведь точно так же подешевели и внешние долги! ..
Долги то подешевели. Но процентные платежи их удешевление перекрывают. Занимали вы, в среднем, если память не изменяет, примерно под 7% годовых
Смысл держать масштабные долги, когда ЗВР позволяют гасить досрочно, ума не приложу - хайп такой, что-ли?

В рублях - да, доходность 10-ти леток РФ сейчас ниже 7% вВ РУБЛЯХ. В валюте - около 3 с небольшим. Насчет ума - видимо, поэтому Вы, уж простите, и не руководите российскими финансами. СТРАНА, ВЕДУЩАЯ ВОЙНУ ПРОТИВ ПРОТИВНИКОВ, КОТОРЫЕ МОЩНЕЕ ЕЕ НА ПОРЯДОК В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНЕ, ПРОСТО ВЫНУЖДЕНА СТРОИТЬ ФИНАНСОВУЮ КРЕПОСТЬ. ПОКА. А через лет 7, когда и доллар и ЕВРО под напором долговых проблем начнут рушиться, и на первый план выйдут страны, у которых валюта ПОЛНОСТЬЮ обеспечена золотом (как 130 лет назад), ВОТ ТОГДА И ПОСМОТРИМ.
А пока
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
11.10.2019 535,4
04.01.2013 537,4
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Уже вышли на уровень января 13-го
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:20

Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/10/2019
1.4 Монетарное золото
в миллионах чистых тройских унций 72.1
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71514
2 242 т. У царя Николая в июле 1914-го было 1 312 т, еще 385 т было в обращении в виде золотой монеты. Тогда 1,6 млрд. рублей кредиток на 115% покрывалось золотым запасом, сейчас на 2/3. НО ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 03:33

  Волгарь написав:Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/10/2019
1.4 Монетарное золото
в миллионах чистых тройских унций 720000.1
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71514
2 242 т. У царя Николая в июле 1914-го было 1 312 т, еще 385 т было в обращении в виде золотой монеты. Тогда 1,6 млрд. рублей кредиток на 115% покрывалось золотым запасом, сейчас на 2/3. НО ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ.

И чё? Средний россиянин живет как бомж независимо от количества ноликов в резервах
Мог бы и больше написать все равно никто проверить не сможет :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 14:02

  Ukrainian написав:
  Волгарь написав:Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации 01/10/2019
1.4 Монетарное золото
в миллионах чистых тройских унций 720000.1
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71514
2 242 т. У царя Николая в июле 1914-го было 1 312 т, еще 385 т было в обращении в виде золотой монеты. Тогда 1,6 млрд. рублей кредиток на 115% покрывалось золотым запасом, сейчас на 2/3. НО ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ.

И чё? Средний россиянин живет как бомж независимо от количества ноликов в резервах

Это Вы опять по своей родственнице-вахтёрше в общежитии меряете?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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