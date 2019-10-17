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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 539540541542
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:48

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Баблонавт написав:Это Вы опять по своей родственнице-вахтёрше в общежитии меряете?

А надо мерять по тем кто у кремлевского корыта ворует недра матушки России (достояние народа РФ по конституции)? С таким количеством ресурсов среднему русскому можно было б и на работу не ходить а получать гарантированный минимум пару тыс уе каждый месяц; если бы власть перестала тырить бабло и занялись внутренними проблемами
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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