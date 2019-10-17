Shram написав: Ukrainian написав:
С таким количеством ресурсов среднему русскому можно было б и на работу не ходить а получать гарантированный минимум пару тыс уе каждый месяц; если бы власть перестала тырить бабло и занялись внутренними проблемами
Добыча нефти на душу населения барр/год
Норвегия - 109
Ливия - 48
Канада - 40
Ирак - 40
Казахстан - 34
Азербайджан - 28
Россия - 27
В какой из этих стран население не работает и получает гарантированный минимум в пару штук у.е. в месяц?
Может ещё добычу газа, золота, меди, никеля, вырубку леса и тд на душу населения добавить?
Россия Общая стоимость ресурсов: $ 75,7 триллионов. ...
Соединенные Штаты Общая стоимость ресурсов: $ 45 триллионов ...
Саудовская Аравия Общая стоимость ресурсов: $ 34,4 триллиона ...
Канада Общая стоимость ресурсов: $ 33,2 триллиона
средний американский, канадский, арабский пенсионер = путешествует по всему миру русский пенсионер = путешествует к ближайшему мусорному баку в лучшем случае на дачу картошечки посадить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД