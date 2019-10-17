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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 539540541542
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 17:48

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Баблонавт написав:Это Вы опять по своей родственнице-вахтёрше в общежитии меряете?

А надо мерять по тем кто у кремлевского корыта ворует недра матушки России (достояние народа РФ по конституции)? С таким количеством ресурсов среднему русскому можно было б и на работу не ходить а получать гарантированный минимум пару тыс уе каждый месяц; если бы власть перестала тырить бабло и занялись внутренними проблемами
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 08:41

  Ukrainian написав: С таким количеством ресурсов среднему русскому можно было б и на работу не ходить а получать гарантированный минимум пару тыс уе каждый месяц; если бы власть перестала тырить бабло и занялись внутренними проблемами


Добыча нефти на душу населения барр/год

Норвегия - 109
Ливия - 48
Канада - 40
Ирак - 40
Казахстан - 34
Азербайджан - 28
Россия - 27

В какой из этих стран население не работает и получает гарантированный минимум в пару штук у.е. в месяц?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 16:48

  Shram написав:
  Ukrainian написав: С таким количеством ресурсов среднему русскому можно было б и на работу не ходить а получать гарантированный минимум пару тыс уе каждый месяц; если бы власть перестала тырить бабло и занялись внутренними проблемами


Добыча нефти на душу населения барр/год

Норвегия - 109
Ливия - 48
Канада - 40
Ирак - 40
Казахстан - 34
Азербайджан - 28
Россия - 27

В какой из этих стран население не работает и получает гарантированный минимум в пару штук у.е. в месяц?

Может ещё добычу газа, золота, меди, никеля, вырубку леса и тд на душу населения добавить?
Россия Общая стоимость ресурсов: $ 75,7 триллионов. ...
Соединенные Штаты Общая стоимость ресурсов: $ 45 триллионов ...
Саудовская Аравия Общая стоимость ресурсов: $ 34,4 триллиона ...
Канада Общая стоимость ресурсов: $ 33,2 триллиона

средний американский, канадский, арабский пенсионер = путешествует по всему миру русский пенсионер = путешествует к ближайшему мусорному баку в лучшем случае на дачу картошечки посадить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:51

  Ukrainian написав:
  Shram написав:
  Ukrainian написав: С таким количеством ресурсов среднему русскому можно было б и на работу не ходить а получать гарантированный минимум пару тыс уе каждый месяц; если бы власть перестала тырить бабло и занялись внутренними проблемами


Добыча нефти на душу населения барр/год

Норвегия - 109
Ливия - 48
Канада - 40
Ирак - 40
Казахстан - 34
Азербайджан - 28
Россия - 27

В какой из этих стран население не работает и получает гарантированный минимум в пару штук у.е. в месяц?

Может ещё добычу газа, золота, меди, никеля, вырубку леса и тд на душу населения добавить?
Россия Общая стоимость ресурсов: $ 75,7 триллионов. ...
Соединенные Штаты Общая стоимость ресурсов: $ 45 триллионов ...
Саудовская Аравия Общая стоимость ресурсов: $ 34,4 триллиона ...
Канада Общая стоимость ресурсов: $ 33,2 триллиона

средний американский, канадский, арабский пенсионер = путешествует по всему миру русский пенсионер = путешествует к ближайшему мусорному баку в лучшем случае на дачу картошечки посадить.
С какого гуманизма ты начал подсчитывать чужие ресурсы и заботиться о пенсионерах страны агрессора?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 20:57

  Ukrainian написав:Может ещё добычу газа, золота, меди, никеля, вырубку леса и тд на душу населения добавить?
Россия Общая стоимость ресурсов: $ 75,7 триллионов. ...
Соединенные Штаты Общая стоимость ресурсов: $ 45 триллионов ...
Саудовская Аравия Общая стоимость ресурсов: $ 34,4 триллиона ...
Канада Общая стоимость ресурсов: $ 33,2 триллиона

средний американский, канадский, арабский пенсионер = путешествует по всему миру русский пенсионер = путешествует к ближайшему мусорному баку в лучшем случае на дачу картошечки посадить.


Опуская бредовость твоей пропаганды о несчастных российских пенсионерах, когда наши пенсионеры живут на 4 доллара в день (средняя пенсия 120 долларов, а ведь Украина - богатейшая страна Европы по природным ресурсам), хочу поинтересоваться, как посчитана стоимость ресурсов указанных тобой стран.

В Саудовской Аравии запасы нефти - 270 млрд баррелей, что по текущим ценам составляет 13 трлн долларов. А газа - 8,6 трлн кубометров, что по текущим ценам составляет 1.5 трлн долларов. Откуда итого 34,4?

Сама тема интересная, и хочется видеть источник и методику оценки
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 22:26

zРадио
Изучай богатства Родины
https://moiarussia.ru/skolko-prirodnyh- ... -v-rossii/
Начинаешь подозревать что не доплачивают? :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 22:36

  Ukrainian написав:zРадио
Изучай богатства Родины
https://moiarussia.ru/skolko-prirodnyh- ... -v-rossii/
Начинаешь подозревать что не доплачивают? :lol:


Тролль, сконцентрируйся на своей родной Канадчине. Замечание я тебе сделал, как говорится, не в бровь, а в глаз - учетка, называющая себя Ukrainian, переживает о бедных российских пенсионерах больше, чем о бедных украинских пенсионерах. Ну-ну...

PS: ну и как же без ссылки на российский ресурс от "истинного" любителя Украины. Спасибо, мне не надо. Я думал, что у тебя есть оценки ЦРУ, или каких-то серьезных аналитических агентств... А художественные зарисовки с нотками кремлевской пропаганды сам изучай!
zРадио
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  #<1 ... 539540541542
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