Додано: Нед 20 жов, 2019 22:36

Ukrainian написав: zРадио

Изучай богатства Родины

https://moiarussia.ru/skolko-prirodnyh- ... -v-rossii/

Начинаешь подозревать что не доплачивают? Изучай богатства РодиныНачинаешь подозревать что не доплачивают?

Тролль, сконцентрируйся на своей родной Канадчине. Замечание я тебе сделал, как говорится, не в бровь, а в глаз - учетка, называющая себя Ukrainian, переживает о бедных российских пенсионерах больше, чем о бедных украинских пенсионерах. Сюр!PS: ну и как же без ссылки на российский ресурс от "истинного" любителя Украины. Спасибо, мне не надо. Я думал, что у тебя есть оценки ЦРУ, или каких-то серьезных аналитических агентств... А художественные зарисовки с нотками кремлевской пропаганды сам изучай!