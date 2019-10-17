В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Баблонавт написав:Это Вы опять по своей родственнице-вахтёрше в общежитии меряете?
А надо мерять по тем кто у кремлевского корыта ворует недра матушки России (достояние народа РФ по конституции)? С таким количеством ресурсов среднему русскому можно было б и на работу не ходить а получать гарантированный минимум пару тыс уе каждый месяц; если бы власть перестала тырить бабло и занялись внутренними проблемами
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian написав: С таким количеством ресурсов среднему русскому можно было б и на работу не ходить а получать гарантированный минимум пару тыс уе каждый месяц; если бы власть перестала тырить бабло и занялись внутренними проблемами
Ukrainian написав: С таким количеством ресурсов среднему русскому можно было б и на работу не ходить а получать гарантированный минимум пару тыс уе каждый месяц; если бы власть перестала тырить бабло и занялись внутренними проблемами
В какой из этих стран население не работает и получает гарантированный минимум в пару штук у.е. в месяц?
Может ещё добычу газа, золота, меди, никеля, вырубку леса и тд на душу населения добавить? Россия Общая стоимость ресурсов: $ 75,7 триллионов. ... Соединенные Штаты Общая стоимость ресурсов: $ 45 триллионов ... Саудовская Аравия Общая стоимость ресурсов: $ 34,4 триллиона ... Канада Общая стоимость ресурсов: $ 33,2 триллиона
средний американский, канадский, арабский пенсионер = путешествует по всему миру русский пенсионер = путешествует к ближайшему мусорному баку в лучшем случае на дачу картошечки посадить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian написав: С таким количеством ресурсов среднему русскому можно было б и на работу не ходить а получать гарантированный минимум пару тыс уе каждый месяц; если бы власть перестала тырить бабло и занялись внутренними проблемами
В какой из этих стран население не работает и получает гарантированный минимум в пару штук у.е. в месяц?
Может ещё добычу газа, золота, меди, никеля, вырубку леса и тд на душу населения добавить? Россия Общая стоимость ресурсов: $ 75,7 триллионов. ... Соединенные Штаты Общая стоимость ресурсов: $ 45 триллионов ... Саудовская Аравия Общая стоимость ресурсов: $ 34,4 триллиона ... Канада Общая стоимость ресурсов: $ 33,2 триллиона
средний американский, канадский, арабский пенсионер = путешествует по всему миру русский пенсионер = путешествует к ближайшему мусорному баку в лучшем случае на дачу картошечки посадить.
С какого гуманизма ты начал подсчитывать чужие ресурсы и заботиться о пенсионерах страны агрессора?
Ukrainian написав:Может ещё добычу газа, золота, меди, никеля, вырубку леса и тд на душу населения добавить? Россия Общая стоимость ресурсов: $ 75,7 триллионов. ... Соединенные Штаты Общая стоимость ресурсов: $ 45 триллионов ... Саудовская Аравия Общая стоимость ресурсов: $ 34,4 триллиона ... Канада Общая стоимость ресурсов: $ 33,2 триллиона
средний американский, канадский, арабский пенсионер = путешествует по всему миру русский пенсионер = путешествует к ближайшему мусорному баку в лучшем случае на дачу картошечки посадить.
Опуская бредовость твоей пропаганды о несчастных российских пенсионерах, когда наши пенсионеры живут на 4 доллара в день (средняя пенсия 120 долларов, а ведь Украина - богатейшая страна Европы по природным ресурсам), хочу поинтересоваться, как посчитана стоимость ресурсов указанных тобой стран.
В Саудовской Аравии запасы нефти - 270 млрд баррелей, что по текущим ценам составляет 13 трлн долларов. А газа - 8,6 трлн кубометров, что по текущим ценам составляет 1.5 трлн долларов. Откуда итого 34,4?
Сама тема интересная, и хочется видеть источник и методику оценки
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Тролль, сконцентрируйся на своей родной Канадчине. Замечание я тебе сделал, как говорится, не в бровь, а в глаз - учетка, называющая себя Ukrainian, переживает о бедных российских пенсионерах больше, чем о бедных украинских пенсионерах. Сюр!
PS: ну и как же без ссылки на российский ресурс от "истинного" любителя Украины. Спасибо, мне не надо. Я думал, что у тебя есть оценки ЦРУ, или каких-то серьезных аналитических агентств... А художественные зарисовки с нотками кремлевской пропаганды сам изучай!
Ukrainian написав: С таким количеством ресурсов среднему русскому можно было б и на работу не ходить а получать гарантированный минимум пару тыс уе каждый месяц; если бы власть перестала тырить бабло и занялись внутренними проблемами
Но вы не ответили на вопрос - "В какой из этих стран население не работает и получает гарантированный минимум в пару штук у.е. в месяц?". В этом же была ваша претензия.
Много раз отвечал на подобную глупость, приходится еще раз Валовой внутренний продукт в рыночных ценах I квартал-II квартал 2019-го - 50 645 млрд. рублей Добыча полезных ископаемых 6 115,2 https://www.gks.ru/accounts Вся добыча полезных ископаемых (нефть/газ/золото/никель/медь и еще сотни наименований вместе взятых дают 12% от ВВП России. Менее 1/8. Это помогает бюджету, но не более того