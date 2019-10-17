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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:15

Число заключенных в России достигло исторического минимума
Численность осужденных, содержащихся в исправительных колониях, в течение 2019 года снизилась на 6% – до 434 тыс. человек, сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Также сообщается, что количество содержащихся в СИЗО за 2019 год опустилось ниже 100 тыс. человек.
В ведомстве добавили, что число заключенных к настоящему времени достигло минимальных значений в истории России.

https://vz.ru/news/2019/10/22/1004305.html
ЧИСЛО ОСУЖДЕННЫХ ПО ПРИГОВОРАМ СУДОВ, ВСТУПИВШИМ В ЗАКОННУЮ СИЛУ, ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (тысяч человек)
2000 1 183,6
2010 845,1
2018 658,3
https://www.gks.ru/folder/13722
Волгарь
 
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