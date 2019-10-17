В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Число заключенных в России достигло исторического минимума
Численность осужденных, содержащихся в исправительных колониях, в течение 2019 года снизилась на 6% – до 434 тыс. человек, сообщили в пресс-бюро ФСИН.
Также сообщается, что количество содержащихся в СИЗО за 2019 год опустилось ниже 100 тыс. человек. В ведомстве добавили, что число заключенных к настоящему времени достигло минимальных значений в истории России.