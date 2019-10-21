В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Число заключенных в России достигло исторического минимума
Численность осужденных, содержащихся в исправительных колониях, в течение 2019 года снизилась на 6% – до 434 тыс. человек, сообщили в пресс-бюро ФСИН.
Также сообщается, что количество содержащихся в СИЗО за 2019 год опустилось ниже 100 тыс. человек. В ведомстве добавили, что число заключенных к настоящему времени достигло минимальных значений в истории России.
В Кремле скептически отнеслись к исследованию Росстата, которое показало, что половине россияне хватает денег только на самое необходимое, то есть еду и одежду. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ему "трудно понять", откуда взялись такие сведения о доходах граждан.
Подолянин написав:В Кремле скептически отнеслись к исследованию Росстата, которое показало, что половине россияне хватает денег только на самое необходимое, то есть еду и одежду. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ему "трудно понять", откуда взялись такие сведения о доходах граждан.
Знаю трудягу у которого з.п. 6 тыс.р. в месяц, из этих денег 2 тыс. руб у него вычитают на алименты. Вот человек и живет на 4 тыс. руб.,но даже на эти деньги можно купить 200 кг. картошки или купить дешёвую китайскую одежду.В РФ 13% мужчин и 2% женщин выплачивают алименты.
ceba написав:Вот человек и живет на 4 тыс. руб.,но даже на эти деньги можно купить 200 кг. картошки или купить дешёвую китайскую одежду.
Или-или? "Веселый" выбор у человека... Для Украины наличие бедности - это позор элит. А для РФ - вообще людоедство! Профицит внешней торговли, профицит бюджета, но не могут (точне не хотят) обеспечить всех граждан прожиточным минимумом...