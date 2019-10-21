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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:15

Число заключенных в России достигло исторического минимума
Численность осужденных, содержащихся в исправительных колониях, в течение 2019 года снизилась на 6% – до 434 тыс. человек, сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Также сообщается, что количество содержащихся в СИЗО за 2019 год опустилось ниже 100 тыс. человек.
В ведомстве добавили, что число заключенных к настоящему времени достигло минимальных значений в истории России.

https://vz.ru/news/2019/10/22/1004305.html
ЧИСЛО ОСУЖДЕННЫХ ПО ПРИГОВОРАМ СУДОВ, ВСТУПИВШИМ В ЗАКОННУЮ СИЛУ, ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (тысяч человек)
2000 1 183,6
2010 845,1
2018 658,3
https://www.gks.ru/folder/13722
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:11

опять надо главу Россата менять ))

В Кремле скептически отнеслись к исследованию Росстата, которое показало, что половине россияне хватает денег только на самое необходимое, то есть еду и одежду. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ему "трудно понять", откуда взялись такие сведения о доходах граждан.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 19:22

  Подолянин написав:В Кремле скептически отнеслись к исследованию Росстата, которое показало, что половине россияне хватает денег только на самое необходимое, то есть еду и одежду. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ему "трудно понять", откуда взялись такие сведения о доходах граждан.
Знаю трудягу у которого з.п. 6 тыс.р. в месяц, из этих денег 2 тыс. руб у него вычитают на алименты. Вот человек и живет на 4 тыс. руб.,но даже на эти деньги можно купить 200 кг. картошки или купить дешёвую китайскую одежду.В РФ 13% мужчин и 2% женщин выплачивают алименты.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 19:33

  ceba написав:Вот человек и живет на 4 тыс. руб.,но даже на эти деньги можно купить 200 кг. картошки или купить дешёвую китайскую одежду.


Или-или? :mrgreen: "Веселый" выбор у человека... Для Украины наличие бедности - это позор элит. А для РФ - вообще людоедство! Профицит внешней торговли, профицит бюджета, но не могут (точне не хотят) обеспечить всех граждан прожиточным минимумом...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:12

  zРадио написав:
  ceba написав:Вот человек и живет на 4 тыс. руб.,но даже на эти деньги можно купить 200 кг. картошки или купить дешёвую китайскую одежду.


Или-или? :mrgreen: "Веселый" выбор у человека... Для Украины наличие бедности - это позор элит. А для РФ - вообще людоедство! Профицит внешней торговли, профицит бюджета, но не могут (точне не хотят) обеспечить всех граждан прожиточным минимумом...
Как ты обеспечишь всех граждан прожиточным минимумом если отдельные граждане разбрасывают свое семя куда попало, а потом не хотят платить на содержание цветов жизни. Приведенный в моем примере трудяга неофициально зарабатывает больше чем зарабатываешь ты. А если официально то: Депутаты севастопольского Законодательного собрания утвердили размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год. Он составит почти 9,6 тысяч рублей, что превышает среднероссийский показатель.

«В соответствии с проведенными расчетами, величина прожиточного минимума для пенсионеров в Севастополе на 2020 год составила 9 597 рублей. Учитывая, что величина прожиточного минимума в целом по РФ на 2020 год составляет 9 311 рублей, величина в Севастополе существенно превышает общероссийский показатель. Это будет причиной установления с 1 января 2020 года региональной социальной доплаты к пенсии граждан, пенсия которых будет ниже установленной сегодня величины прожиточного минимума», – рассказал и.о. директора департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко.
По данным департамента, пенсии в размере ниже прожиточного минимума в Севастополе получают более 12 тысяч человек.При подготовке этого проекта закона правительство города рассчитало, что на надбавки пенсионерам будет нужно выделить из федерального бюджета около 320 млн рублей.
Ещё 20 млн рублей будет выделено из регионального бюджета.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 17:31

Импортозамещение на россии в разгаре !

Зображення
Я там стоит двигатель АШ-62ИР который ставили на И-16!
И идем дальше: АШ-62ИР является модификацией двигателя М-25, который, в свою очередь есть лицензионной копией двигателя SGR-1820 F3, который опять же есть модернизацией двигателя Wright R-1820 Cyclone 9 производства США и...
ФАНФАРЫ!!!!
1931 года разработки.
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Ага, скрепно, три раза!
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:03

  vladvlas написав:Зображення
Я там стоит двигатель АШ-62ИР который ставили на И-16!
И идем дальше: АШ-62ИР является модификацией двигателя М-25, который, в свою очередь есть лицензионной копией двигателя SGR-1820 F3, который опять же есть модернизацией двигателя Wright R-1820 Cyclone 9 производства США и...
ФАНФАРЫ!!!!
1931 года разработки.
Па-па-бараммм!! Бум!
Ага, скрепно, три раза!
Новость ни о чем, но она у украинских патриотов вызывает дикий восторг.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 18:17

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.«Мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией Автономной республикой Крым и городом Севастополь», — цитирует Зеленко Интерфакс-Украина. Ждите Путина для переговоров.
ceba
 
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