Додано: Сер 23 жов, 2019 20:12

zРадио написав: ceba написав: Вот человек и живет на 4 тыс. руб.,но даже на эти деньги можно купить 200 кг. картошки или купить дешёвую китайскую одежду. Вот человек и живет на 4 тыс. руб.,но даже на эти деньги можно купить 200 кг. картошкикупить дешёвую китайскую одежду.



Или-или? "Веселый" выбор у человека... Для Украины наличие бедности - это позор элит. А для РФ - вообще людоедство! Профицит внешней торговли, профицит бюджета, но не могут (точне не хотят) обеспечить всех граждан прожиточным минимумом... Или-или?"Веселый" выбор у человека... Для Украины наличие бедности - это позор элит. А для РФ - вообще людоедство! Профицит внешней торговли, профицит бюджета, но не могут (точне не хотят) обеспечить всех граждан прожиточным минимумом...

Как ты обеспечишь всех граждан прожиточным минимумом если отдельные граждане разбрасывают свое семя куда попало, а потом не хотят платить на содержание цветов жизни. Приведенный в моем примере трудяга неофициально зарабатывает больше чем зарабатываешь ты. А если официально то: Депутаты севастопольского Законодательного собрания утвердили размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год. Он составит почти 9,6 тысяч рублей, что превышает среднероссийский показатель.«В соответствии с проведенными расчетами, величина прожиточного минимума для пенсионеров в Севастополе на 2020 год составила 9 597 рублей. Учитывая, что величина прожиточного минимума в целом по РФ на 2020 год составляет 9 311 рублей, величина в Севастополе существенно превышает общероссийский показатель. Это будет причиной установления с 1 января 2020 года региональной социальной доплаты к пенсии граждан, пенсия которых будет ниже установленной сегодня величины прожиточного минимума», – рассказал и.о. директора департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко.По данным департамента, пенсии в размере ниже прожиточного минимума в Севастополе получают более 12 тысяч человек.При подготовке этого проекта закона правительство города рассчитало, что на надбавки пенсионерам будет нужно выделить из федерального бюджета около 320 млн рублей.Ещё 20 млн рублей будет выделено из регионального бюджета.