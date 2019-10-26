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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Додано: Сер 30 жов, 2019 15:27
ceba написав:Михалыч
Это перефразированное из Юлия Цезаря. Выражает неожиданное разочарование,упрек своему близкому другу.
С такими друзьями и враги не нужны, я не верю в искренность словоблудия ЕС и Дании в частности, их интерес как по мне экспансия и расширение сфер влияния с рынками сбыта, к сожалению с такими "друзьями" как на западе так и на востоке Украина полностью потеряла свою субъектность на международной арене, и как по мне виноваты мы в этом по большей части сами.
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Михалыч
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Додано: Сер 30 жов, 2019 15:36
Михалыч написав: ceba написав:Михалыч
Это перефразированное из Юлия Цезаря. Выражает неожиданное разочарование,упрек своему близкому другу.
С такими друзьями и враги не нужны, я не верю в искренность словоблудия ЕС и Дании в частности, их интерес как по мне экспансия и расширение сфер влияния с рынками сбыта, к сожалению с такими "друзьями" как на западе так и на востоке Украина полностью потеряла свою субъектность на международной арене, и как по мне виноваты мы в этом по большей части сами.
Вы совершенно правы.
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ceba
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Додано: Сер 30 жов, 2019 15:43
Михалыч написав:
Датское энергетическое агентство (ДЭА)
выдало разрешение на строительство *газопровода* "Северный поток 2" в
исключительной экономической зоне страны.
Как говорится в сообщении ведомства, магистраль пройдет по короткому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.
Кто то явно был в курсе заранее + они заполнили уже газом Силу Сибири и за последние две недели акции Газпрома уже выстрелили почти на 20 % + дивы собираются платить 50 % МСФО, а это 30-35 рублей на акцию за 2019 г. может быть...... завидую Волгарю с его 200 тыс акций
Эх, завидовать по настоящему нужно было в мае 2008-го, когда акция стоила почти 370 рублей при курсе 24 за доллар.
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Волгарь
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Додано: Сер 30 жов, 2019 16:47
Что бы отвлечься от мысли о 200 тыс акций Газпрома решил перекусить, открыл баночку икры, намазал хлебушек маслом, порезал помидор.....но вкуса Dolce vita так и не почувствовал, может потому что у меня все таки нет 200 тыс. акций Газпрома и икра была не черная, а трески...но пока кушал вот какие пришли в голову мысли.
Только вот закончился очередной раунд переговоров Газпрома с Нафтогазом при посредничестве ЕС, у меня сложилось впечатление, что Газпром сделал несколько адекватных предложение Нафтогазу на выбор, Нафтогаз в свою очередь повел себя в очередной раз с позиции, что им все должны и вишенкой на торте стало по итогам переговоров в конце дня заявление Нафтогаза, что они направляют очередной иск в международный арбитраж на 11 ярдов долларов. Мое мнение 1-не надо забывать, что кроме 2,8 ярдов которые Нафтогаз уже выиграл (я лично считаю решение политическим, но это не суть дела), есть еще и решение антимонопольного комитета Украины о котором почему то молчат СМИ и который был оштрафовал Газпром на сумму аналогичную 6 ярдам долларов на что по моему субъективному мнению он вообще не имел право, так как по договору/контракту все спорные вопросы между сторонами должны решаться в международных судах и если отбросить Ура патриотизм, возможно будь я бизнесменом у руля Газпрома то посчитал, что северный и турецкий потоки действительно необходимы и экономически выгодны, чем постоянно иметь дело с такими неадекватными и непредсказуемыми партнерами в Украине, лучше найти других, а штрафы Нафтогазу даже если их присудят тогда заплатить и забыть о неадекватах, спрашивается где гарантия, что завтра Нафтогаз заключив контракт не подаст снова в суды или антимонопольный комитет Украины не постановит взыскать с Газпрома не 6 ярдов, а сумму аналогичную 36 ярдов долларов
и 2-похоже в ЕС по достоинству оценили «конструктивность» позиции Украины, и подумали, мы помогли им чем смогли, епитесь дальше сами-идиоты, и дали отмашку Дании на разрешение строительства, но помогать Украине и давить на суд как в первом случае с 2,8 ярдами ЕС уже не будут т.к. понимают, если Нафтогаз выиграет то Газпром вероятно найдет способ переложить эти 12 ярдов на конечных потребителей, в конце концов за все платит именно он и спонсировать из своего кармана и кармана граждан стран ЕС Нафтогаз и премии его руководства они вряд ли захотят. Да и с уже выигранными 2,8 ярдами непонятно как дальше будет, нужные люди уже много миллионные премии в долларах за выигранное дело получили из кармана потребителей газа в Украине, а Нафтогаз пока получил от этих выигранных ярдов хрен без мака.
Как то так я думаю
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Михалыч
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