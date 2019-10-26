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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Додано: Сер 30 жов, 2019 15:27
ceba написав:Михалыч
Это перефразированное из Юлия Цезаря. Выражает неожиданное разочарование,упрек своему близкому другу.
С такими друзьями и враги не нужны, я не верю в искренность словоблудия ЕС и Дании в частности, их интерес как по мне экспансия и расширение сфер влияния с рынками сбыта, к сожалению с такими "друзьями" как на западе так и на востоке Украина полностью потеряла свою субъектность на международной арене, и как по мне виноваты мы в этом по большей части сами.
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Михалыч
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Додано: Сер 30 жов, 2019 15:36
Михалыч написав: ceba написав:Михалыч
Это перефразированное из Юлия Цезаря. Выражает неожиданное разочарование,упрек своему близкому другу.
С такими друзьями и враги не нужны, я не верю в искренность словоблудия ЕС и Дании в частности, их интерес как по мне экспансия и расширение сфер влияния с рынками сбыта, к сожалению с такими "друзьями" как на западе так и на востоке Украина полностью потеряла свою субъектность на международной арене, и как по мне виноваты мы в этом по большей части сами.
Вы совершенно правы.
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ceba
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Додано: Сер 30 жов, 2019 15:43
Михалыч написав:
Датское энергетическое агентство (ДЭА)
выдало разрешение на строительство *газопровода* "Северный поток 2" в
исключительной экономической зоне страны.
Как говорится в сообщении ведомства, магистраль пройдет по короткому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.
Кто то явно был в курсе заранее + они заполнили уже газом Силу Сибири и за последние две недели акции Газпрома уже выстрелили почти на 20 % + дивы собираются платить 50 % МСФО, а это 30-35 рублей на акцию за 2019 г. может быть...... завидую Волгарю с его 200 тыс акций
Эх, завидовать по настоящему нужно было в мае 2008-го, когда акция стоила почти 370 рублей при курсе 24 за доллар.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 16:47
Что бы отвлечься от мысли о 200 тыс акций Газпрома решил перекусить, открыл баночку икры, намазал хлебушек маслом, порезал помидор.....но вкуса Dolce vita так и не почувствовал, может потому что у меня все таки нет 200 тыс. акций Газпрома и икра была не черная, а трески...но пока кушал вот какие пришли в голову мысли.
Только вот закончился очередной раунд переговоров Газпрома с Нафтогазом при посредничестве ЕС, у меня сложилось впечатление, что Газпром сделал несколько адекватных предложение Нафтогазу на выбор, Нафтогаз в свою очередь повел себя в очередной раз с позиции, что им все должны и вишенкой на торте стало по итогам переговоров в конце дня заявление Нафтогаза, что они направляют очередной иск в международный арбитраж на 11 ярдов долларов. Мое мнение 1-не надо забывать, что кроме 2,8 ярдов которые Нафтогаз уже выиграл (я лично считаю решение политическим, но это не суть дела), есть еще и решение антимонопольного комитета Украины о котором почему то молчат СМИ и который был оштрафовал Газпром на сумму аналогичную 6 ярдам долларов на что по моему субъективному мнению он вообще не имел право, так как по договору/контракту все спорные вопросы между сторонами должны решаться в международных судах и если отбросить Ура патриотизм, возможно будь я бизнесменом у руля Газпрома то посчитал, что северный и турецкий потоки действительно необходимы и экономически выгодны, чем постоянно иметь дело с такими неадекватными и непредсказуемыми партнерами в Украине, лучше найти других, а штрафы Нафтогазу даже если их присудят тогда заплатить и забыть о неадекватах, спрашивается где гарантия, что завтра Нафтогаз заключив контракт не подаст снова в суды или антимонопольный комитет Украины не постановит взыскать с Газпрома не 6 ярдов, а сумму аналогичную 36 ярдов долларов
и 2-похоже в ЕС по достоинству оценили «конструктивность» позиции Украины, и подумали, мы помогли им чем смогли, епитесь дальше сами-идиоты, и дали отмашку Дании на разрешение строительства, но помогать Украине и давить на суд как в первом случае с 2,8 ярдами ЕС уже не будут т.к. понимают, если Нафтогаз выиграет то Газпром вероятно найдет способ переложить эти 12 ярдов на конечных потребителей, в конце концов за все платит именно он и спонсировать из своего кармана и кармана граждан стран ЕС Нафтогаз и премии его руководства они вряд ли захотят. Да и с уже выигранными 2,8 ярдами непонятно как дальше будет, нужные люди уже много миллионные премии в долларах за выигранное дело получили из кармана потребителей газа в Украине, а Нафтогаз пока получил от этих выигранных ярдов хрен без мака.
Как то так я думаю
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Михалыч
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Додано: Сер 30 жов, 2019 19:40
Михалыч Как вы думаете ,чем будет отапливаться Украина в среднесрочной перспективе?
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ceba
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Додано: Сер 30 жов, 2019 20:03
ceba написав:Михалыч
Как вы думаете ,чем будет отапливаться Украина в среднесрочной перспективе?
Не знаю чем, но думаю, что в кредит
В свете вашего вопроса и истерики в наших СМИ с политиканами последние дни о том, что электричество можно экспортировать откуда угодно кроме РФ, а про газ и сколько мы его уже "не покупаем" у РФ рапортуют уже второй или третий год, почему то вспомнил
У нас уже газ идет по виртуальному реверсу и мы его якобы с РФ не получаем, Словакия на карте Европы стала вдруг великой газовой державой, "патриоты" устраивают блокаду ОРДЛО и Украина прекращает покупать у них уголь напрямую, в результате если те предприятия несмотря на войну платили до этой блокады налоги в бюджет Украины, а после этого финта "патриотов" их отжали ОРДЛО и уголь нам рапортуют, что мы не покупаем с ОРДЛО, а завозим по формуле ротердам+, а потом выясняется, что мы его завозим по этой формуле ротердам+ с РФ да еще и добытый в ОРДЛО. Так что, что там за новые схемы придумают и сядут на них кукловоды "патриотов" и чем будут отапливать
да хрен их знает, я понимаю одно, что будет прокладка, кто то с этого будет иметь свой куш в карман, а за все в итоге заплатит простой украинец.
Востаннє редагувалось Михалыч
в Сер 30 жов, 2019 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 20:13
Михалыч написав: ceba написав:Михалыч
Как вы думаете ,чем будет отапливаться Украина в среднесрочной перспективе?
Не знаю чем, но думаю, что в кредит
Який кредит? Безкоштовної вати повно і тут, і за поребриком.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 30 жов, 2019 22:20
lapay написав:
Який кредит?
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило планируемому выпуску еврооблигаций «Нафтогаз Украины» старший необеспеченный рейтинг «B(EXP)» и рейтинг восстановления «RR4».
Компания планирует разместить еврооблигации на $500 млн сроком обращения 5-7 лет. Встречи с инвесторами начнутся 30 октября 2019 г.
В июле «Нафтогаз» разместил еврооблигации на $335 млн сроком на 3 года и на 600 млн евро сроком на 5 лет. Доходность по долларовому выпуску составляет 7,375%, по выпуску в евро – 7,125%.
Еврооблигации «Нафтогаза» на сумму 120 млн евро тогда приобрел Европейский банк реконструкции и развития. Полученные от ЕБРР деньги компания потратила на покупку дополнительного газа для увеличения запасов в ПХГ на случай прекращения транзита из России в 2020 году.
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Михалыч
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Додано: Сер 30 жов, 2019 23:13
Михалыч Солнечные батарейки, ветрячки, тепловые насосы и биогаз уже не рассматриваются? Путин в Венгрии намекнул на возможность поставки дешёвого газа на Украину. Хлопцы не поведутся?
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ceba
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Додано: Сер 30 жов, 2019 23:42
ceba написав:Михалыч
Солнечные батарейки, ветрячки, тепловые насосы и биогаз уже не рассматриваются?
Я же не правительство, что они там рассматривают, а что нет
думаю, на все это надо очень много денег, времени и платежеспособное население т.к. возобновляемая энергетика получается намного дороже, даже в ЕС которые уже давно и плотно занимаются возобновляемой энергетикой и где денег намного больше, они пока не могут обойтись без угля, нефти и газа, так что это в любом случае не среднесрок о котором Вы спрашивали.
Путин в Венгрии намекнул на возможность поставки дешёвого газа на Украину. Хлопцы не поведутся?
Если вы о прямых поставках о чем говорил Газпром уже давно то может да, а может и нет, все зависит от схем прокладок и откатов, смогут хлопцы оперативно перестроиться или нет.
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