Додано: Сер 30 жов, 2019 16:47

Что бы отвлечься от мысли о 200 тыс акций Газпрома решил перекусить, открыл баночку икры, намазал хлебушек маслом, порезал помидор.....но вкуса Dolce vita так и не почувствовал, может потому что у меня все таки нет 200 тыс. акций Газпрома и икра была не черная, а трески...но пока кушал вот какие пришли в голову мысли.Только вот закончился очередной раунд переговоров Газпрома с Нафтогазом при посредничестве ЕС, у меня сложилось впечатление, что Газпром сделал несколько адекватных предложение Нафтогазу на выбор, Нафтогаз в свою очередь повел себя в очередной раз с позиции, что им все должны и вишенкой на торте стало по итогам переговоров в конце дня заявление Нафтогаза, что они направляют очередной иск в международный арбитраж на 11 ярдов долларов. Мое мнение 1-не надо забывать, что кроме 2,8 ярдов которые Нафтогаз уже выиграл (я лично считаю решение политическим, но это не суть дела), есть еще и решение антимонопольного комитета Украины о котором почему то молчат СМИ и который был оштрафовал Газпром на сумму аналогичную 6 ярдам долларов на что по моему субъективному мнению он вообще не имел право, так как по договору/контракту все спорные вопросы между сторонами должны решаться в международных судах и если отбросить Ура патриотизм, возможно будь я бизнесменом у руля Газпрома то посчитал, что северный и турецкий потоки действительно необходимы и экономически выгодны, чем постоянно иметь дело с такими неадекватными и непредсказуемыми партнерами в Украине, лучше найти других, а штрафы Нафтогазу даже если их присудят тогда заплатить и забыть о неадекватах, спрашивается где гарантия, что завтра Нафтогаз заключив контракт не подаст снова в суды или антимонопольный комитет Украины не постановит взыскать с Газпрома не 6 ярдов, а сумму аналогичную 36 ярдов долларови 2-похоже в ЕС по достоинству оценили «конструктивность» позиции Украины, и подумали, мы помогли им чем смогли, епитесь дальше сами-идиоты, и дали отмашку Дании на разрешение строительства, но помогать Украине и давить на суд как в первом случае с 2,8 ярдами ЕС уже не будут т.к. понимают, если Нафтогаз выиграет то Газпром вероятно найдет способ переложить эти 12 ярдов на конечных потребителей, в конце концов за все платит именно он и спонсировать из своего кармана и кармана граждан стран ЕС Нафтогаз и премии его руководства они вряд ли захотят. Да и с уже выигранными 2,8 ярдами непонятно как дальше будет, нужные люди уже много миллионные премии в долларах за выигранное дело получили из кармана потребителей газа в Украине, а Нафтогаз пока получил от этих выигранных ярдов хрен без мака.Как то так я думаю