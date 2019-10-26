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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Додано: Чет 31 жов, 2019 10:42
Shram написав: Михалыч написав:
Датское энергетическое агентство (ДЭА)
выдало разрешение на строительство *газопровода* "Северный поток 2" в
исключительной экономической зоне страны.
Как говорится в сообщении ведомства, магистраль пройдет по короткому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.
Что в принципе и следовало ожидать.
Интересно, что всё-таки датчане выторговали себе за столь долгую задержку разрешений?
Скорее всего - ничего. Германия продавила.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 10:55
Михалыч Эпохе реверса,похоже, приходит конец. В любом случае хлопцам нужно что-то решать. Прокладками отапливаться не получится, да и для промышленного роста необходима энергия.
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