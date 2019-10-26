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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 543544545546
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:42

  Shram написав:
  Михалыч написав:Датское энергетическое агентство (ДЭА)
выдало разрешение на строительство *газопровода* "Северный поток 2" в
исключительной экономической зоне страны.
Как говорится в сообщении ведомства, магистраль пройдет по короткому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.


Что в принципе и следовало ожидать.
Интересно, что всё-таки датчане выторговали себе за столь долгую задержку разрешений?

Скорее всего - ничего. Германия продавила.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:55

Михалыч Эпохе реверса,похоже, приходит конец. В любом случае хлопцам нужно что-то решать. Прокладками отапливаться не получится, да и для промышленного роста необходима энергия.
ceba
 
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