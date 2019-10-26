Таке, таке. Неглибокі родовища вже всі розроблені і закінчуються, а залишились з малою площею і на великій глибіні.
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Додано: Чет 31 жов, 2019 14:19
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Таке, таке. Неглибокі родовища вже всі розроблені і закінчуються, а залишились з малою площею і на великій глибіні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:22
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Навпаки, впали кордони, для експорта, тому видобувні підприємства підняли ціни, на свою продукцію (сировину) до світових цін, а переробна, в силу своєю неконкурентноспроможності, не змогла цю сировину купувати, по новим цінам. Склади були забиті готовою продукцією, яку ніхто не хотів купувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:37
Какие границы упали, что за бред даже по прошествии 25 лет с развала союза и подписания договора о ассоциации с ЕС, мы им свои рынки открыли, а они нам мизерные квоты которые мы выбираем по своим конкурентноспособным товарам в первые недели и месяцы года, а остальное они пускают к себе с таможенными пошлинами+разные заградительные техрегламенты и фитосанитарные нормы. Ни кому не были и не нужны товары с Украины кроме стран союза и бывшего союза, никому Украина на западе не нужна как конкурент, там все думали и думают о своей экономике и промышленности, занятости и рабочих местах в своих странах.....Украина им судя по их делам, а не словам, нужна как экспансия и расширение сфер влияния, сырьевой придаток, рынок сбыта своих товаров и источник дешевой рабочей силы и не более, а Вы дальше можете верить не тому что они реально делают, а тому что они вербально декларирают для украинского лохтората.
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:42
ну как там с импортозамещением?
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:56
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Конкурентноспроможна в нас тільки сировина, на неї і квоти.
Те саме і для Китая, тільки Китай експортує готову продукцію, а ми - ні.
Так я про що? Вони навіть нам не потрібні, ні східним сусідам, ні західним. Бо стара радянська промисловість неконкурентноспроможна, за винятком сировини, і то, частково.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:14
Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
25.10.2019 539,9
02.09.2011 543,4
Уже 540 млрд. - самый высокий показатель с сентября...2011-го.
ДАЛЬШЕ-БОЛЬШЕ
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:55
Михалыч Из выше сказанного вами получается, что приемлемого выхода для страны из создавшегося положения просто нет.
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