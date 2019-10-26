Додано: Чет 31 жов, 2019 14:37

lapay написав: Михалыч написав: Как по мне спорное утверждение, считаю что основной вклад в развал промышленности были внесли:

- с развалом союза, появились преграды для свободного движения как то границы, таможни, отсюда разорвались хозяйственные связи и промышленная кооперация существовавшая во времена союза между предприятиями, Как по мне спорное утверждение, считаю что основной вклад в развал промышленности были внесли:- с развалом союза, появились преграды для свободного движения как то границы, таможни, отсюда разорвались хозяйственные связи и промышленная кооперация существовавшая во времена союза между предприятиями,

Навпаки, впали кордони, для експорта, тому видобувні підприємства підняли ціни, на свою продукцію (сировину) до світових цін, а переробна, в силу своєю неконкурентноспроможності, не змогла цю сировину купувати, по новим цінам. Склади були забиті готовою продукцією, яку ніхто не хотів купувати. Навпаки, впали кордони, для експорта, тому видобувні підприємства підняли ціни, на свою продукцію (сировину) до світових цін, а переробна, в силу своєю неконкурентноспроможності, не змогла цю сировину купувати, по новим цінам. Склади були забиті готовою продукцією, яку ніхто не хотів купувати.

Какие границы упали, что за бреддаже по прошествии 25 лет с развала союза и подписания договора о ассоциации с ЕС, мы им свои рынки открыли, а они нам мизерные квоты которые мы выбираем по своим конкурентноспособным товарам в первые недели и месяцы года, а остальное они пускают к себе с таможенными пошлинами+разные заградительные техрегламенты и фитосанитарные нормы. Ни кому не были и не нужны товары с Украины кроме стран союза и бывшего союза, никому Украина на западе не нужна как конкурент, там все думали и думают о своей экономике и промышленности, занятости и рабочих местах в своих странах.....Украина им судя по их делам, а не словам, нужна как экспансия и расширение сфер влияния, сырьевой придаток, рынок сбыта своих товаров и источник дешевой рабочей силы и не более, а Вы дальше можете верить не тому что они реально делают, а тому что они вербально декларирают для украинского лохтората.