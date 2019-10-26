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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 545546547548>
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:22

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Михалыч написав:Как по мне спорное утверждение, считаю что основной вклад в развал промышленности были внесли:
- с развалом союза, появились преграды для свободного движения как то границы, таможни, отсюда разорвались хозяйственные связи и промышленная кооперация существовавшая во времена союза между предприятиями,

Навпаки, впали кордони, для експорта, тому видобувні підприємства підняли ціни, на свою продукцію (сировину) до світових цін, а переробна, в силу своєю неконкурентноспроможності, не змогла цю сировину купувати, по новим цінам. Склади були забиті готовою продукцією, яку ніхто не хотів купувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:37

  lapay написав:
  Михалыч написав:Как по мне спорное утверждение, считаю что основной вклад в развал промышленности были внесли:
- с развалом союза, появились преграды для свободного движения как то границы, таможни, отсюда разорвались хозяйственные связи и промышленная кооперация существовавшая во времена союза между предприятиями,

Навпаки, впали кордони, для експорта, тому видобувні підприємства підняли ціни, на свою продукцію (сировину) до світових цін, а переробна, в силу своєю неконкурентноспроможності, не змогла цю сировину купувати, по новим цінам. Склади були забиті готовою продукцією, яку ніхто не хотів купувати.


Какие границы упали, что за бред :? даже по прошествии 25 лет с развала союза и подписания договора о ассоциации с ЕС, мы им свои рынки открыли, а они нам мизерные квоты которые мы выбираем по своим конкурентноспособным товарам в первые недели и месяцы года, а остальное они пускают к себе с таможенными пошлинами+разные заградительные техрегламенты и фитосанитарные нормы. Ни кому не были и не нужны товары с Украины кроме стран союза и бывшего союза, никому Украина на западе не нужна как конкурент, там все думали и думают о своей экономике и промышленности, занятости и рабочих местах в своих странах.....Украина им судя по их делам, а не словам, нужна как экспансия и расширение сфер влияния, сырьевой придаток, рынок сбыта своих товаров и источник дешевой рабочей силы и не более, а Вы дальше можете верить не тому что они реально делают, а тому что они вербально декларирают для украинского лохтората.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:42

ну как там с импортозамещением?

Российский производитель микросхем «Ангстрем-Т» обанкротился
Первоначально ожидалось, что выпуск продукции начнется в 2010 году, но фактически первые 90-нанометровые микросхемы были готовы лишь в 2016 году. Начало выплат по кредиту было намечено на 2014 год, но за все время существования предприятие не вернуло кредитору ни копейки. Начиная с 2016 года, оно находится под санкциями США, лишившись доступа к более современным технологиям, а освоенный на мощностях «Ангстрем-Т» техпроцесс считался устаревшим еще в момент создания предприятия, так что производство просто невозможно загрузить заказами.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:56

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Михалыч написав:а они нам мизерные квоты которые мы выбираем по своим конкурентноспособным товарам в первые недели и месяцы года,

Конкурентноспроможна в нас тільки сировина, на неї і квоти.
  Михалыч написав:а остальное они пускают к себе с таможенными пошлинами+разные заградительные техрегламенты и фитосанитарные нормы

Те саме і для Китая, тільки Китай експортує готову продукцію, а ми - ні.
  Михалыч написав:Ни кому не были и не нужны товары с Украины кроме стран союза и бывшего союза

Так я про що? Вони навіть нам не потрібні, ні східним сусідам, ні західним. Бо стара радянська промисловість неконкурентноспроможна, за винятком сировини, і то, частково.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Международные резервы Российской Федерации
Еженедельные значения на конец отчетной даты
млрд долл. США
Дата Объем
25.10.2019 539,9
02.09.2011 543,4
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Уже 540 млрд. - самый высокий показатель с сентября...2011-го.
ДАЛЬШЕ-БОЛЬШЕ
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 16:10

  ceba написав:Михалыч Из выше сказанного вами получается, что приемлемого выхода для страны из создавшегося положения просто нет.


Для страны в целом-чудо, но я уже большой мальчик и давно перестал верить в чудеса :( а иногда правда хочется чуда :)
Востаннє редагувалось Михалыч в Чет 31 жов, 2019 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 16:11

  ceba написав:Михалыч Из выше сказанного вами получается, что приемлемого выхода для страны из создавшегося положения просто нет.
В 1992 для Польщі- також не було виходу....Пройшло 27 років.. і де якість життя в педерації і де в Польщі?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 16:18

  budivelnik написав:
  ceba написав:Михалыч Из выше сказанного вами получается, что приемлемого выхода для страны из создавшегося положения просто нет.
В 1992 для Польщі- також не було виходу....Пройшло 27 років.. і де якість життя в педерації і де в Польщі?


Причем тут Польша и пидерация, мы обсуждали внутренние дела в Украине, мы не Польша у них власти вели реальные реформы, а не их имитацию проводили как у нас стоящие у нас у власти временщики ведущие себя как внутренние оккупанты, кроме того Польше дали огромную помощь перед вступлением в ЕС и на сумму больше 80 ярдов Евро простили кредиты, а после еще на большую сумму дали под мизерные проценты, кроме того Польша каждый год получает безвозмездно помощь из бюджета ЕС на поддержку и модернизацию своей страны/экономики в сумме больше чем вносит в бюджет ЕС.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 16:27

  Михалыч написав:
  budivelnik написав:
  ceba написав:Михалыч Из выше сказанного вами получается, что приемлемого выхода для страны из создавшегося положения просто нет.
В 1992 для Польщі- також не було виходу....Пройшло 27 років.. і де якість життя в педерації і де в Польщі?


Причем тут Польша и пидерация, мы обсуждали внутренние дела в Украине, мы не Польша у них власти вели реальные реформы, а не их имитацию проводили как у нас стоящие у нас власти временщики ведущие себя как внутренние оккупанты, кроме того Польше дали огромную помощь перед вступлением в ЕС и на сумму больше 80 ярдов Евро простили кредиты, а после еще на большую сумму дали под мизерные проценты, кроме того Польша каждый год получает безвозмездно помощь из бюджета ЕС на поддержку и модернизацию своей экономики в сумме больше чем вносит в бюджет ЕС.

GDP per capita, PPP (current international $)
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
Poland 2018 31,343.0
Russian Federation 2018 27,147.3
Разрыв между ПР и РФ всего 15% ( а по данным МВФ - около 3%, ВВП РФ у них 30 000+ на душу населения). А вот между РФ и Украиной - 300%!
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:12

  Михалыч написав:
  ceba написав:Михалыч Из выше сказанного вами получается, что приемлемого выхода для страны из создавшегося положения просто нет.


Для страны в целом-чудо, но я уже большой мальчик и давно перестал верить в чудеса :( а иногда правда хочется чуда :)
Плохо когда народ разуверился в своих силах и уповает только на чудо и на чудаков,которые не лохи.
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