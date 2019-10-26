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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 545546547548
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:13

  Михалыч написав:
  budivelnik написав:
  ceba написав:Михалыч Из выше сказанного вами получается, что приемлемого выхода для страны из создавшегося положения просто нет.
В 1992 для Польщі- також не було виходу....Пройшло 27 років.. і де якість життя в педерації і де в Польщі?
Причем тут Польша и пидерация, мы обсуждали внутренние дела в Украине, мы не Польша у них власти вели реальные реформы, а не их имитацию проводили как у нас стоящие у нас у власти временщики ведущие себя как внутренние оккупанты, кроме того Польше дали огромную помощь перед вступлением в ЕС и на сумму больше 80 ярдов Евро простили кредиты, а после еще на большую сумму дали под мизерные проценты, кроме того Польша каждый год получает безвозмездно помощь из бюджета ЕС на поддержку и модернизацию своей страны/экономики в сумме больше чем вносит в бюджет ЕС.
Ще раз нагадаю
Коли ми крокували рука об руку з педерацією - остання ставала багатша по відношенню до нас
У тих випадках коли переставали крокувати - ми стрімко починали її наздоганяти...
З цим і повязано бажання педерації тримати нас усіма можливими способами
Як ілюстрація-співвідношення гривні до рубля
Як тільки до влади приходив політик який заявляв про курс на Європу(Ющенко чи Порошенко) так відразу гривня до рубля зміцнювалась
Коли ж при владі був комуніст Кравчук,червоний директор Кучма чи бандюк Янукович - все відбувалось навпаки.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:29

  budivelnik написав:Ще раз нагадаю
Коли ми крокували рука об руку з педерацією - остання ставала багатша по відношенню до нас
У тих випадках коли переставали крокувати - ми стрімко починали її наздоганяти...
З цим і повязано бажання педерації тримати нас усіма можливими способами
Як ілюстрація-співвідношення гривні до рубля
Як тільки до влади приходив політик який заявляв про курс на Європу(Ющенко чи Порошенко) так відразу гривня до рубля зміцнювалась
Коли ж при владі був комуніст Кравчук,червоний директор Кучма чи бандюк Янукович - все відбувалось навпаки.
По внешнему госдолгу Украина уже не только сравнялась с РФ,но даже и обогнала последнюю, далеко оставив позади.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:38

  ceba написав:
  budivelnik написав:Ще раз нагадаю
Коли ми крокували рука об руку з педерацією - остання ставала багатша по відношенню до нас
У тих випадках коли переставали крокувати - ми стрімко починали її наздоганяти...
З цим і повязано бажання педерації тримати нас усіма можливими способами
Як ілюстрація-співвідношення гривні до рубля
Як тільки до влади приходив політик який заявляв про курс на Європу(Ющенко чи Порошенко) так відразу гривня до рубля зміцнювалась
Коли ж при владі був комуніст Кравчук,червоний директор Кучма чи бандюк Янукович - все відбувалось навпаки.
По внешнему госдолгу Украина уже не только сравнялась с РФ,но даже и обогнала последнюю, далеко оставив позади.
1 Не догнала
У нас 420 млрд доларів, в педерації 540 млрд доларів
2 Ми заявляємо що ми найкращі-чи робимо все щоб різні педераційники просто нас не чіпали?
3 В США Держборг в рази більший ніж в росії
Будете заявляти що росія живе краще?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 545546547548
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