В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:Михалыч Из выше сказанного вами получается, что приемлемого выхода для страны из создавшегося положения просто нет.
В 1992 для Польщі- також не було виходу....Пройшло 27 років.. і де якість життя в педерації і де в Польщі?
Причем тут Польша и пидерация, мы обсуждали внутренние дела в Украине, мы не Польша у них власти вели реальные реформы, а не их имитацию проводили как у нас стоящие у нас у власти временщики ведущие себя как внутренние оккупанты, кроме того Польше дали огромную помощь перед вступлением в ЕС и на сумму больше 80 ярдов Евро простили кредиты, а после еще на большую сумму дали под мизерные проценты, кроме того Польша каждый год получает безвозмездно помощь из бюджета ЕС на поддержку и модернизацию своей страны/экономики в сумме больше чем вносит в бюджет ЕС.
Ще раз нагадаю Коли ми крокували рука об руку з педерацією - остання ставала багатша по відношенню до нас У тих випадках коли переставали крокувати - ми стрімко починали її наздоганяти... З цим і повязано бажання педерації тримати нас усіма можливими способами Як ілюстрація-співвідношення гривні до рубля Як тільки до влади приходив політик який заявляв про курс на Європу(Ющенко чи Порошенко) так відразу гривня до рубля зміцнювалась Коли ж при владі був комуніст Кравчук,червоний директор Кучма чи бандюк Янукович - все відбувалось навпаки.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Ще раз нагадаю Коли ми крокували рука об руку з педерацією - остання ставала багатша по відношенню до нас У тих випадках коли переставали крокувати - ми стрімко починали її наздоганяти... З цим і повязано бажання педерації тримати нас усіма можливими способами Як ілюстрація-співвідношення гривні до рубля Як тільки до влади приходив політик який заявляв про курс на Європу(Ющенко чи Порошенко) так відразу гривня до рубля зміцнювалась Коли ж при владі був комуніст Кравчук,червоний директор Кучма чи бандюк Янукович - все відбувалось навпаки.
По внешнему госдолгу Украина уже не только сравнялась с РФ,но даже и обогнала последнюю, далеко оставив позади.
budivelnik написав:Ще раз нагадаю Коли ми крокували рука об руку з педерацією - остання ставала багатша по відношенню до нас У тих випадках коли переставали крокувати - ми стрімко починали її наздоганяти... З цим і повязано бажання педерації тримати нас усіма можливими способами Як ілюстрація-співвідношення гривні до рубля Як тільки до влади приходив політик який заявляв про курс на Європу(Ющенко чи Порошенко) так відразу гривня до рубля зміцнювалась Коли ж при владі був комуніст Кравчук,червоний директор Кучма чи бандюк Янукович - все відбувалось навпаки.
По внешнему госдолгу Украина уже не только сравнялась с РФ,но даже и обогнала последнюю, далеко оставив позади.
1 Не догнала У нас 420 млрд доларів, в педерації 540 млрд доларів 2 Ми заявляємо що ми найкращі-чи робимо все щоб різні педераційники просто нас не чіпали? 3 В США Держборг в рази більший ніж в росії Будете заявляти що росія живе краще?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ceba написав:Михалыч Из выше сказанного вами получается, что приемлемого выхода для страны из создавшегося положения просто нет.
Для страны в целом-чудо, но я уже большой мальчик и давно перестал верить в чудеса а иногда правда хочется чуда
Плохо когда народ разуверился в своих силах и уповает только на чудо и на чудаков,которые не лохи.
Ну не знаю, я вроде как часть народа, но я в своих силах не разуверился, то что я не надеюсь на государство и власть, это не значит что я разуверился в своих лично силах, просто я перестал брать в расчет государство как в плане своего здоровья-спасибо реформаторам убившим окончательно Украинское здравоохранение, пенсионного обеспечения-спасибо реформаторам поднявшим трудовой стаж до 35 лет, я имея два образования даже если бы сразу после окончания вуза пошел работать и ни одного дня не был в вынужденной безработице до 60 лет не накопил нужные 35 лет страхового стажа, а в 65 лет прожиточный минимум дадут всем, так и обеспечения себя лично энергоносителями о которых мы говорили и так практически во всем
Тогда правда передо мной встает вопрос, если я ни в чем не надеюсь на государство, нафига мне нужно такое государсто я недавно общался с нашими гастарбайтерами и спрашивал их при каких условиях вы готовы вернуться в Украину, если вам начнут платить столько же как тут вернетесь в Украину....знаете, что они мне ответили, нет, только если начнут платить минимум раза в два больше и то еще подумают, спрашиваю почему, отвечают в Украине у них нет ощущения стабильности, предсказуемости и нет ощущения, что государство реально, а не декларативно заботится о своих жителях/гражданах.....вот я помню, что в тот момент, эти их пояснения примерно совпали с моими внутренними ощущениями непонимания, зачем мне вообще нужно такое государство, разница только в том, что я большей частью живу в Украине и стараюсь здесь уже если не могу для всей страны то для себя лично решить эти все моменты. Разуверился ли я в своих силах-нет, сложил руки-нет, являюсь ли я при этом частью народа-да, просто я перестал надеяться на Украинское государство и стараюсь вообще не брать его в расчет в своих жизненных планах, потому как я вижу и понимаю, что оно у меня может забрать, а что дать, я не понимаю.
Как то так, немного сумбурно получилось, надеюсь поймете.
Михалыч написав: Ну не знаю, я вроде как часть народа, но я в своих силах не разуверился, то что я не надеюсь на государство и власть, это не значит что я разуверился в своих лично силах, просто я перестал брать в расчет государство как в плане своего здоровья-спасибо реформаторам убившим окончательно Украинское здравоохранение, пенсионного обеспечения-спасибо реформаторам поднявшим трудовой стаж до 35 лет, я имея два образования даже если бы сразу после окончания вуза пошел работать и ни одного дня не был в вынужденной безработице до 60 лет не накопил нужные 35 лет страхового стажа, а в 65 лет прожиточный минимум дадут всем, так и обеспечения себя лично энергоносителями о которых мы говорили и так практически во всем
Тогда правда передо мной встает вопрос, если я ни в чем не надеюсь на государство, нафига мне нужно такое государсто я недавно общался с нашими гастарбайтерами и спрашивал их при каких условиях вы готовы вернуться в Украину, если вам начнут платить столько же как тут вернетесь в Украину....знаете, что они мне ответили, нет, только если начнут платить минимум раза в два больше и то еще подумают, спрашиваю почему, отвечают в Украине у них нет ощущения стабильности, предсказуемости и нет ощущения, что государство реально, а не декларативно заботится о своих жителях/гражданах.....вот я помню, что в тот момент, эти их пояснения примерно совпали с моими внутренними ощущениями непонимания, зачем мне вообще нужно такое государство, разница только в том, что я большей частью живу в Украине и стараюсь здесь уже если не могу для всей страны то для себя лично решить эти все моменты. Разуверился ли я в своих силах-нет, сложил руки-нет, являюсь ли я при этом частью народа-да, просто я перестал надеяться на Украинское государство и стараюсь вообще не брать его в расчет в своих жизненных планах, потому как я вижу и понимаю, что оно у меня может забрать, а что дать, я не понимаю.
Как то так, немного сумбурно получилось, надеюсь поймете.
По моему,вы не правы. Ведь без государства вы никто.
ceba написав:По моему,вы не правы. Ведь без государства вы никто.
Что вы хотели сказать я просто написал свои чувства и ощущения и они у меня не у одного таковы. И с государством и для этого государства, я и так никто, поэтому и встает вопрос, что делать, я как могу в силу своих возможностей и понимания отвечаю на встающие передо мной вызовы, сложить руки или что то сделать пусть хоть для себя, если ничего не могу сделать для улучшения ситуации в рамках государства.....о чем собственно я и писал, я уже давно не идеалист, президент Джон Кеннеди в инаугурационной речи в 1961 году произнес историческую фразу: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны», а Рональд Рейган в 1981 году произнес: «Правительство — это не решение проблемы. Правительство — это проблема», идеалисты Кеннеди плохо кончили, а реалист Рейган смог победить в холодной войне и с его рейганомикой вытащить страну из оппы к которой страна и экономика США подошли в 80-х. Я не идеалист, я реалист, но я не президент этой страны, не представитель высших эшелонов власти и не могу да и не хочу там быть, и мне ни кто не даст им стать, поэтому пытаюсь решать в рамках этого государства проблемы какие могу, а могу пытаться решить лично свои и своей семьи, и не более. В нашем случае, государство Украина и его бюрократия не есть решение проблем, государство с ее бюрократическим олигархатом и есть проблема........для особо упоротых Ура патриотов и сотрудников СБУ, поясняю, я не призываю к смене власти, границ, строя, ликвидации Украинской государственности, я просто думаю, что мне не приходится надеяться хоть в чем то на государство, а надо пытаться как то самому строить фундамент своего дома, благополучия своего и своей семьи, и не более.
Михалыч Я поясню свои соображения. Раз вы перешли на цитаты то де Местр изложил такое: "Каждый народ имеет то правительство которое он заслуживает". Надеюсь вы читали "Войну и мир" Толстого ,где он говорит,что настоящим творцом истории является народ и поясняет почему Наполеону не удалось порвать Россию. Рейган тоже мог плохо кончить по методу Кеннеди ,просто Джон промахнулся,так сказать, пуля не задела жизненно важных органов сорокового американского президента.
ceba написав:Михалыч Я поясню свои соображения. Раз вы перешли на цитаты то де Местр изложил такое: "Каждый народ имеет то правительство которое он заслуживает". Надеюсь вы читали "Войну и мир" Толстого ,где он говорит,что настоящим творцом истории является народ и поясняет почему Наполеону не удалось порвать Россию. Рейган тоже мог плохо кончить по методу Кеннеди ,просто Джон промахнулся,так сказать, пуля не задела жизненно важных органов сорокового американского президента.
Де Местр был идеалистом революционером, а сравнение с ситуацией Толстого в его войне и мире как по мне не корректно и манипулятивно, потому как там речь шла о внешней оккупации где народ четко понимает вот враг, а мы имеем внутреннюю оккупацию да еще и с массированной манипуляцией и пропагандой в СМИ с радикализацией и стравливанием разных групп народа чего не было и не могло быть в силу объективных причин во времена Толстого, и получаем сейчас условия где народ не может разобраться кто враг, а кто нет, как тогда иначе объяснить столь долгое фактическое существование в стране режима внутренней оккупации да и если вы говорите о России и приводили ее в пример, то там побеждали/рвали и не раз народ/страну именно внутренние оккупанты, но как говорится победителей не судят и именно они пишут/рисуют историю для потомков, если не через реальные события и исторические факты и правду, то через манипуляции перекручивания исторических событий и фактов, а часто и откровенной фальсификацией создавая у народа историческую память, вместо реальной истории и исторической правды......но тут правда надо сказать, что этим по моему грешат все страны.