Додано: Чет 31 жов, 2019 20:03

ceba написав: Михалыч написав: ceba написав: Михалыч Из выше сказанного вами получается, что приемлемого выхода для страны из создавшегося положения просто нет. Из выше сказанного вами получается, что приемлемого выхода для страны из создавшегося положения просто нет.



Для страны в целом-чудо, но я уже большой мальчик и давно перестал верить в чудеса а иногда правда хочется чуда Для страны в целом-чудо, но я уже большой мальчик и давно перестал верить в чудесаа иногда правда хочется чуда Плохо когда народ разуверился в своих силах и уповает только на чудо и на чудаков,которые не лохи. Плохо когда народ разуверился в своих силах и уповает только на чудо и на чудаков,которые не лохи.

Ну не знаю, я вроде как часть народа, но я в своих силах не разуверился, то что я не надеюсь на государство и власть, это не значит что я разуверился в своих лично силах, просто я перестал брать в расчет государство как в плане своего здоровья-спасибо реформаторам убившим окончательно Украинское здравоохранение, пенсионного обеспечения-спасибо реформаторам поднявшим трудовой стаж до 35 лет, я имея два образования даже если бы сразу после окончания вуза пошел работать и ни одного дня не был в вынужденной безработице до 60 лет не накопил нужные 35 лет страхового стажа, а в 65 лет прожиточный минимум дадут всем, так и обеспечения себя лично энергоносителями о которых мы говорили и так практически во всемТогда правда передо мной встает вопрос, если я ни в чем не надеюсь на государство, нафига мне нужно такое государстоя недавно общался с нашими гастарбайтерами и спрашивал их при каких условиях вы готовы вернуться в Украину, если вам начнут платить столько же как тут вернетесь в Украину....знаете, что они мне ответили, нет, только если начнут платить минимум раза в два больше и то еще подумают, спрашиваю почему, отвечают в Украине у них нет ощущения стабильности, предсказуемости и нет ощущения, что государство реально, а не декларативно заботится о своих жителях/гражданах.....вот я помню, что в тот момент, эти их пояснения примерно совпали с моими внутренними ощущениями непонимания, зачем мне вообще нужно такое государство, разница только в том, что я большей частью живу в Украине и стараюсь здесь уже если не могу для всей страны то для себя лично решить эти все моменты. Разуверился ли я в своих силах-нет, сложил руки-нет, являюсь ли я при этом частью народа-да, просто я перестал надеяться на Украинское государство и стараюсь вообще не брать его в расчет в своих жизненных планах, потому как я вижу и понимаю, что оно у меня может забрать, а что дать, я не понимаю.Как то так, немного сумбурно получилось, надеюсь поймете.