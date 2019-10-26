Додано: Чет 31 жов, 2019 23:13

ceba написав: Михалыч Вы совершенно находитесь на своей волне. Я не провожу аналогию между 1812 и 2014, и Россия упоминается мной как пример в свете романа "Война и мир". Народ двигает историю, этот народ рушит или создает государство. Думаю , Украине далеко до Смутного времени 1598-1613, до Гражданской войны и интервенции четырнадцати держав 1918-22. Украина получила самостоятельность вот и пишите историю своего государства. Отвечайте потом и кровью за свою Родину - вашу мать. Нет такого народа на земле ,кроме украинского, в обязанности которого включена опция - "безвозмездно помогать Украине" . Вы совершенно находитесь на своей волне. Я не провожу аналогию между 1812 и 2014, и Россия упоминается мной как пример в свете романа "Война и мир". Народ двигает историю, этот народ рушит или создает государство. Думаю , Украине далеко до Смутного времени 1598-1613, до Гражданской войны и интервенции четырнадцати держав 1918-22. Украина получила самостоятельность вот и пишите историю своего государства. Отвечайте потом и кровью за свою Родину - вашу мать. Нет такого народа на земле ,кроме украинского, в обязанности которого включена опция - "безвозмездно помогать Украине" .

Да я собственно как и значительная часть украинского народа уже давно ничего ни у кого и не прошу что бы мне помогать, впрочем как и не собираюсь отвечать кровью, да и если я считаю, что государство Украина мне ничем не помогает и не поможет, а власть имущие ведут себя как временщики внутренние оккупанты то не совсем понятно почему я должен безвозмездно помогать ей по определению/опции как Вы написали, я что дурнее ихХотя теперь Ваша позиция мне становится более понятна.....у меня остался один вопрос, Вы живете в Украине или действительно российский пенсионер тусующийся на Украинском форуме как писали вышеа может украинский диванный "патриот" уехавший в теплый Майями или безопасный и комфортный Лондон но считающий и строчащий в интернете, что оставшиеся здесь должны крови проливать и иметь включенную опцию - "безвозмездно помогать Украине", а сами даже когда война была в горячей фазе не приехали сюда, что бы хоть что то сделать лично и хоть как то подтвердить свою риторику проливая свою кровь или включая опцию "безвозмездно помогать Украине", черт его знает а может вы сами имеете кусок от Украинского корыта/бюджета/власти и считаете что простой украинец чет должен по определению/опцииЯ почему то вспомнил анекдот в свете появившихся ноток агрессии в вашем сообщенииРаввин из Мукачево, умер и предстал перед Богом.— Где ты родился? — спросил его Господь.— В Австро-Венгрии, — ответил ребе.— Где ты пошел в хедер (школу)?— В Чехословакии.— Где ты женился?— В Венгрии.— Где родился твой первенец?— В Третьем рейхе.— Где родились твои внуки?— В СССР.— А где ты умер?— На Украине.— Мой добрый ребе, — сказал Бог, — много в жизни тебе пришлось путешествовать.— Вовсе нет, Господь, — ответил раввин. — Я всю жизнь не покидал родного города.