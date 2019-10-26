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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 жов, 2019 23:07
Михалыч Вы исключительно находитесь на своей волне. Я не провожу аналогию между 1812 и 2014, и Россия упоминается мной как пример в свете романа "Война и мир". Народ двигает историю, этот народ рушит или создает государство. Думаю , Украине далеко до Смутного времени 1598-1613, до Гражданской войны и интервенции четырнадцати держав 1918-22. Украина получила самостоятельность вот и пишите историю своего государства. Отвечайте потом и кровью за свою Родину - вашу мать. Нет такого народа на земле ,кроме украинского, в обязанности которого включена опция - "безвозмездно помогать Украине".
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ceba
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Додано: Чет 31 жов, 2019 23:13
ceba написав:Михалыч
Вы совершенно находитесь на своей волне. Я не провожу аналогию между 1812 и 2014, и Россия упоминается мной как пример в свете романа "Война и мир". Народ двигает историю, этот народ рушит или создает государство. Думаю , Украине далеко до Смутного времени 1598-1613, до Гражданской войны и интервенции четырнадцати держав 1918-22. Украина получила самостоятельность вот и пишите историю своего государства. Отвечайте потом и кровью за свою Родину - вашу мать. Нет такого народа на земле ,кроме украинского, в обязанности которого включена опция - "безвозмездно помогать Украине" .
Да я собственно как и значительная часть украинского народа уже давно ничего ни у кого и не прошу что бы мне помогать, впрочем как и не собираюсь отвечать кровью, да и если я считаю, что государство Украина мне ничем не помогает и не поможет, а власть имущие ведут себя как временщики внутренние оккупанты то не совсем понятно почему я должен безвозмездно помогать ей по определению/опции как Вы написали, я что дурнее их
Хотя теперь Ваша позиция мне становится более понятна.....у меня остался один вопрос, Вы живете в Украине или действительно российский пенсионер тусующийся на Украинском форуме как писали выше
а может украинский диванный "патриот" уехавший в теплый Майями или безопасный и комфортный Лондон но считающий и строчащий в интернете, что оставшиеся здесь должны крови проливать и иметь включенную опцию - "безвозмездно помогать Украине", а сами даже когда война была в горячей фазе не приехали сюда, что бы хоть что то сделать лично и хоть как то подтвердить свою риторику проливая свою кровь или включая опцию "безвозмездно помогать Украине", черт его знает а может вы сами имеете кусок от Украинского корыта/бюджета/власти и считаете что простой украинец чет должен по определению/опции
Я почему то вспомнил анекдот в свете появившихся ноток агрессии в вашем сообщении
Раввин из Мукачево, умер и предстал перед Богом.
— Где ты родился? — спросил его Господь.
— В Австро-Венгрии, — ответил ребе.
— Где ты пошел в хедер (школу)?
— В Чехословакии.
— Где ты женился?
— В Венгрии.
— Где родился твой первенец?
— В Третьем рейхе.
— Где родились твои внуки?
— В СССР.
— А где ты умер?
— На Украине.
— Мой добрый ребе, — сказал Бог, — много в жизни тебе пришлось путешествовать.
— Вовсе нет, Господь, — ответил раввин. — Я всю жизнь не покидал родного города.
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Михалыч
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:18
Михалыч написав: ceba написав:Михалыч
Вы совершенно находитесь на своей волне. Я не провожу аналогию между 1812 и 2014, и Россия упоминается мной как пример в свете романа "Война и мир". Народ двигает историю, этот народ рушит или создает государство. Думаю , Украине далеко до Смутного времени 1598-1613, до Гражданской войны и интервенции четырнадцати держав 1918-22. Украина получила самостоятельность вот и пишите историю своего государства. Отвечайте потом и кровью за свою Родину - вашу мать. Нет такого народа на земле ,кроме украинского, в обязанности которого включена опция - "безвозмездно помогать Украине" .
Да я собственно как и значительная часть украинского народа уже давно ничего ни у кого и не прошу что бы мне помогать, впрочем как и не собираюсь отвечать кровью, да и если я считаю, что государство Украина мне ничем не помогает и не поможет, а власть имущие ведут себя как временщики внутренние оккупанты то не совсем понятно почему я должен безвозмездно помогать ей по определению/опции как Вы написали, я что дурнее их
Хотя теперь Ваша позиция мне становится более понятна.....у меня остался один вопрос, Вы живете в Украине или действительно российский пенсионер тусующийся на Украинском форуме как писали выше
а может украинский диванный "патриот" уехавший в теплый Майями или безопасный и комфортный Лондон но считающий и строчащий в интернете, что оставшиеся здесь должны крови проливать и иметь включенную опцию - "безвозмездно помогать Украине", а сами даже когда война была в горячей фазе не приехали сюда, что бы хоть что то сделать лично и хоть как то подтвердить свою риторику проливая свою кровь или включая опцию "безвозмездно помогать Украине", черт его знает а может вы сами имеете кусок от Украинского корыта/бюджета/власти и считаете что простой украинец чет должен по определению/опции
Я почему то вспомнил анекдот в свете появившихся ноток агрессии в вашем сообщении
Раввин из Мукачево, умер и предстал перед Богом.
— Где ты родился? — спросил его Господь.
— В Австро-Венгрии, — ответил ребе.
— Где ты пошел в хедер (школу)?
— В Чехословакии.
— Где ты женился?
— В Венгрии.
— Где родился твой первенец?
— В Третьем рейхе.
— Где родились твои внуки?
— В СССР.
— А где ты умер?
— На Украине.
— Мой добрый ребе, — сказал Бог, — много в жизни тебе пришлось путешествовать.
— Вовсе нет, Господь, — ответил раввин. — Я всю жизнь не покидал родного города.
Анекдот интересный, но не правдоподобный - ни раввин, ни его дети, ни его внуки в реале не пережили бы 1944-ый - с марта этого года вся Венгрия была оккупирована нацистами, и 90+% венгерских евреев отправили в Аушвиц. РККА пробилась к Мукачеву только в октябре 44-го.
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Волгарь
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:19
Волгарь
Венгрия не была оккупирована нацистами
Мадьяры были всегда самой правофланговой частью рейха и на восточном фронте их добровольческие(!!!) батальоны всегда отличались жестокостью и дерзостью.
Это не увальни румыны и лодыри аппенинцы.
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барабашов
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:45
барабашов написав:Волгарь
Венгрия не была оккупирована нацистами
Мадьяры были всегда самой правофланговой частью рейха и на восточном фронте их добровольческие(!!!) батальоны всегда отличались жестокостью и дерзостью.
Это не увальни румыны и лодыри аппенинцы.
Интересная трактовка истории Венгрии.
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ceba
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:50
барабашов написав:Волгарь
Венгрия не была оккупирована нацистами
Мадьяры были всегда самой правофланговой частью рейха и на восточном фронте их добровольческие(!!!) батальоны всегда отличались жестокостью и дерзостью.
Это не увальни румыны и лодыри аппенинцы.
На самом деле была недолгая оккупация с марта 1944 г.
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Михалыч
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