В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Михалыч Вы исключительно находитесь на своей волне. Я не провожу аналогию между 1812 и 2014, и Россия упоминается мной как пример в свете романа "Война и мир". Народ двигает историю, этот народ рушит или создает государство. Думаю , Украине далеко до Смутного времени 1598-1613, до Гражданской войны и интервенции четырнадцати держав 1918-22. Украина получила самостоятельность вот и пишите историю своего государства. Отвечайте потом и кровью за свою Родину - вашу мать. Нет такого народа на земле ,кроме украинского, в обязанности которого включена опция - "безвозмездно помогать Украине".
ceba написав:Михалыч Вы совершенно находитесь на своей волне. Я не провожу аналогию между 1812 и 2014, и Россия упоминается мной как пример в свете романа "Война и мир". Народ двигает историю, этот народ рушит или создает государство. Думаю , Украине далеко до Смутного времени 1598-1613, до Гражданской войны и интервенции четырнадцати держав 1918-22. Украина получила самостоятельность вот и пишите историю своего государства. Отвечайте потом и кровью за свою Родину - вашу мать. Нет такого народа на земле ,кроме украинского, в обязанности которого включена опция - "безвозмездно помогать Украине" .
Да я собственно как и значительная часть украинского народа уже давно ничего ни у кого и не прошу что бы мне помогать, впрочем как и не собираюсь отвечать кровью, да и если я считаю, что государство Украина мне ничем не помогает и не поможет, а власть имущие ведут себя как временщики внутренние оккупанты то не совсем понятно почему я должен безвозмездно помогать ей по определению/опции как Вы написали, я что дурнее их Хотя теперь Ваша позиция мне становится более понятна.....у меня остался один вопрос, Вы живете в Украине или действительно российский пенсионер тусующийся на Украинском форуме как писали выше а может украинский диванный "патриот" уехавший в теплый Майями или безопасный и комфортный Лондон но считающий и строчащий в интернете, что оставшиеся здесь должны крови проливать и иметь включенную опцию - "безвозмездно помогать Украине", а сами даже когда война была в горячей фазе не приехали сюда, что бы хоть что то сделать лично и хоть как то подтвердить свою риторику проливая свою кровь или включая опцию "безвозмездно помогать Украине", черт его знает а может вы сами имеете кусок от Украинского корыта/бюджета/власти и считаете что простой украинец чет должен по определению/опции
Я почему то вспомнил анекдот в свете появившихся ноток агрессии в вашем сообщении
Раввин из Мукачево, умер и предстал перед Богом. — Где ты родился? — спросил его Господь. — В Австро-Венгрии, — ответил ребе. — Где ты пошел в хедер (школу)? — В Чехословакии. — Где ты женился? — В Венгрии. — Где родился твой первенец? — В Третьем рейхе. — Где родились твои внуки? — В СССР. — А где ты умер? — На Украине. — Мой добрый ребе, — сказал Бог, — много в жизни тебе пришлось путешествовать. — Вовсе нет, Господь, — ответил раввин. — Я всю жизнь не покидал родного города.
ceba написав:Михалыч Вы совершенно находитесь на своей волне. Я не провожу аналогию между 1812 и 2014, и Россия упоминается мной как пример в свете романа "Война и мир". Народ двигает историю, этот народ рушит или создает государство. Думаю , Украине далеко до Смутного времени 1598-1613, до Гражданской войны и интервенции четырнадцати держав 1918-22. Украина получила самостоятельность вот и пишите историю своего государства. Отвечайте потом и кровью за свою Родину - вашу мать. Нет такого народа на земле ,кроме украинского, в обязанности которого включена опция - "безвозмездно помогать Украине" .
Да я собственно как и значительная часть украинского народа уже давно ничего ни у кого и не прошу что бы мне помогать, впрочем как и не собираюсь отвечать кровью, да и если я считаю, что государство Украина мне ничем не помогает и не поможет, а власть имущие ведут себя как временщики внутренние оккупанты то не совсем понятно почему я должен безвозмездно помогать ей по определению/опции как Вы написали, я что дурнее их Хотя теперь Ваша позиция мне становится более понятна.....у меня остался один вопрос, Вы живете в Украине или действительно российский пенсионер тусующийся на Украинском форуме как писали выше а может украинский диванный "патриот" уехавший в теплый Майями или безопасный и комфортный Лондон но считающий и строчащий в интернете, что оставшиеся здесь должны крови проливать и иметь включенную опцию - "безвозмездно помогать Украине", а сами даже когда война была в горячей фазе не приехали сюда, что бы хоть что то сделать лично и хоть как то подтвердить свою риторику проливая свою кровь или включая опцию "безвозмездно помогать Украине", черт его знает а может вы сами имеете кусок от Украинского корыта/бюджета/власти и считаете что простой украинец чет должен по определению/опции
Я почему то вспомнил анекдот в свете появившихся ноток агрессии в вашем сообщении
Раввин из Мукачево, умер и предстал перед Богом. — Где ты родился? — спросил его Господь. — В Австро-Венгрии, — ответил ребе. — Где ты пошел в хедер (школу)? — В Чехословакии. — Где ты женился? — В Венгрии. — Где родился твой первенец? — В Третьем рейхе. — Где родились твои внуки? — В СССР. — А где ты умер? — На Украине. — Мой добрый ребе, — сказал Бог, — много в жизни тебе пришлось путешествовать. — Вовсе нет, Господь, — ответил раввин. — Я всю жизнь не покидал родного города.
Анекдот интересный, но не правдоподобный - ни раввин, ни его дети, ни его внуки в реале не пережили бы 1944-ый - с марта этого года вся Венгрия была оккупирована нацистами, и 90+% венгерских евреев отправили в Аушвиц. РККА пробилась к Мукачеву только в октябре 44-го.
Волгарь Венгрия не была оккупирована нацистами Мадьяры были всегда самой правофланговой частью рейха и на восточном фронте их добровольческие(!!!) батальоны всегда отличались жестокостью и дерзостью. Это не увальни румыны и лодыри аппенинцы.
барабашов написав:Волгарь Венгрия не была оккупирована нацистами Мадьяры были всегда самой правофланговой частью рейха и на восточном фронте их добровольческие(!!!) батальоны всегда отличались жестокостью и дерзостью. Это не увальни румыны и лодыри аппенинцы.
барабашов написав:Волгарь Венгрия не была оккупирована нацистами Мадьяры были всегда самой правофланговой частью рейха и на восточном фронте их добровольческие(!!!) батальоны всегда отличались жестокостью и дерзостью. Это не увальни румыны и лодыри аппенинцы.
На самом деле была оккупация с марта 1944 г. с целью не дать руководству Венгрии заключить сепаратный мир с союзниками по антигитлеровской коалиции.
барабашов написав:Волгарь Венгрия не была оккупирована нацистами Мадьяры были всегда самой правофланговой частью рейха и на восточном фронте их добровольческие(!!!) батальоны всегда отличались жестокостью и дерзостью. Это не увальни румыны и лодыри аппенинцы.
На самом деле была оккупация с марта 1944 г. с целью не дать руководству Венгрии заключить сепаратный мир с союзниками по антигитлеровской коалиции.
Я нисколько не удивлен - тут собрались такие знатоки...Один из позавчера них учил меня, как пересчитывать BTU в м3 газа. Пришлось привести цитату из Вики - знатока как ветром сдуло. Насчет жестокости и дерзости мадьяр - в декабре 42-го, севернее Сталинграда советские танки передавили (буквально, наматывая трупы на гусеницы) целую венгерскую армию - почти 200 тыс. человек. Которая больше не появлялась на Восточном фронте, пока РККА не вошло в Венгрию осенью 44-го.
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,6 млн га или 95,4% к посевной площади (в 2018 г. – 43,9 млн га), намолочено 122,5 млн тонн зерна (в 2018 г. – 113,7 млн тонн) при урожайности 27,4 ц/га (в 2018 г. – 25,9 ц/га). Из них пшеница обмолочена с площади 27,5 млн га или 98% к посевной площади (в 2018 г. – 26,3 млн га), намолочено 77,6 млн тонн зерна (в 2018 г. – 73,2 млн тонн) при урожайности 28,2 ц/га (в 2018 г. – 27,9 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 8,5 млн га или 96,6% к посевной площади (в 2018 г. – 7,8 млн га), намолочено 21,5 млн тонн (в 2018 г. – 17,6 млн тонн) при урожайности 25,3 ц/га (в 2018 г. – 22,4 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,9 млн га или 72% к посевной площади (в 2018 г. – 1,9 млн га), намолочено 11,1 млн тонн (в 2018 г. – 9,2 млн тонн) при урожайности 59,8 ц/га (в 2018 г. – 48,3 ц/га). Рис обмолочен с площади 178,7 тыс. га или 92,1% к посевной площади (в 2018 г. – 165,4 тыс. га), намолочено 1,2 млн тонн (в 2018 г. – 1,1 млн тонн) при урожайности 66,4 ц/га (в 2018 г. – 66,1 ц/га). Сахарная свекла выкопана с площади 1 млн га или 88,8% к посевной площади (в 2018 г. – 1 млн га), накопано 47 млн тонн (в 2018 г. – 38,1 млн тонн) при урожайности 461,9 ц/га (в 2018 г. – 368,4 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с площади 43,5 тыс. га или 86% к посевной площади (в 2018 г. – 41,8 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 7,4 млн га или 86,6% к посевной площади (в 2018 г. – 7 млн га), намолочено 13,7 млн тонн (в 2018 г. – 11,1 млн тонн) при урожайности 18,6 ц/га (в 2018 г. – 15,8 ц/га). Соя обмолочена с площади 2,5 млн га или 82,8% к посевной площади (в 2018 г. – 2,3 млн га), намолочено 4,2 млн тонн (в 2018 г. – 3,6 млн тонн) при урожайности 16,7 ц/га (в 2018 г. – 15,6 ц/га). Рапс обмолочен с площади 1,4 млн га или 89,4% к посевной площади (в 2018 г. – 1,5 млн га), намолочено 2,2 млн тонн (в 2018 г. – 2,1 млн тонн) при урожайности 15,7 ц/га (в 2018 г. – 14,3 ц/га)
По сравнению с временами РСФСР, производство зерна выросло на 30% (пшеницы на 75%), кукурузы в 5,5 раз, подсолнечника в 5,5 раз, сахарной свеклы - на 70%. Соответственно РФ в этом году получит 11 млн. т мяса в убойном весе (вместо 9,6), 7 млн. т сахара (против 3,9) и 7 млн. т растительного масла (против 1,1 млн. т)
барабашов написав:их добровольческие(!!!) батальоны всегда отличались жестокостью и дерзостью.
Зі спогадів живих свідків тих подій мадяри відзначались жорстокістю понад всі сторони навіть в ті жорстокі часи - різали людей в прямому сенсі. рос.вікі:
В Станиславской области (современная Ивано-Франковская область) венгерские войска, защищавшие польское население от террора со стороны украинских националистов, с мая 1944 вели активные боевые действия против отрядов Украинской повстанческой армии. Немецкое командование долгое время выступало против проведения венгерскими частями ответных карательно-пацификационных мероприятий, но все-таки дало своё согласие на эти акции. Вследствие этого во второй половине мая 1944 состоялась массовая репрессивная акция, проведённая на территории ряда районов венгерскими частями. Между немецко-венгерскими подразделениями и УПА происходили ожесточённые столкновения, которые порой продолжались несколько дней[34], но вскоре закончились из-за того, что советско-германский фронт приближался, и обе стороны решили остановить ненужное кровопролитие. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D0%B5