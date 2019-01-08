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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 547548549550
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 15:21

ceba

https://ru.krymr.com/a/news-krym-nehvat ... 72700.html
наверное,опять клевещут
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:12

  shapo написав:ceba

https://ru.krymr.com/a/news-krym-nehvat ... 72700.html
наверное,опять клевещут
Не вижу вижу острой проблемы. Ты не огорчайся,но. Объём Чернореченского водохранилища Севастополя 64,2 млн м³, эксплуатационные запасы — 44,3 млн м³[4]. Ниже 7 млн м³ начинается «красная зона», которая угрожает состоянию водоема. Это данные из Википедии. Уровень воды в водохранилище можно отслеживать на сайте https://allrivers.info/gauge/chernorechenskoe-ozernoe/. Качество воды в водопроводе Севастополя выше чем вода которая течет у тебя из крана. Население Севастополя выросло на 15 % за пять лет. Воды в городе море.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:21

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Качество воды в водопроводе Севастополя выше чем вода которая течет у тебя из крана. Население Севастополя выросло на 15 % за пять лет. Воды в городе море.

Цікаво почитати коментарі самих севастопольців про тарифи і якість: :)
https://sevastopol.su/news/v-sevastopol ... fy-na-vodu
Обсуждение (122)
Аватар пользователя Misha
постов:
781
Misha (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:10

Дороже, чем в Москве. С 1 января 2019 года в пределах "старой" Москвы на 1,7 процента вырастет стоимость холодной воды (до 38,7 рубля за кубометр), водоотведения (27,47 рубля за кубометр).

Аватар пользователя narumbol
постов:
16042
narumbol (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:14

Теперь один кубический метр питьевой воды для населения будет стоить 39,28 рубля (с НДС 20%)

Изменился тариф и на техническое водоснабжение. Для населения он теперь составляет 10,18 (с НДС 20%)yak

А у нас в трубах питьевая или техническая?

То, что для стирки и помывки нам подают, для питья непригодна. Ее все равно необходимо фильтровать, ну, или по бедности кипятить...cry

Аватар пользователя alcoholic2
постов:
1976
alcoholic2
- 08/01/2019 в 12:15

Дохихикались над украми ,это еще не конец истории crazy зима будет холодная и бесконечная

Аватар пользователя Антон Ларин
постов:
119
Антон Ларин (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:24

Еще один новогодний подарок от "любимого" Водоканала...

Аватар пользователя Алексус
постов:
619
Алексус (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:27

какие то странные расчеты этого шипко странного правительства. Для населения всегда расценки были ниже, чем для бюджетных организаций и прочих потребителей. Здесь все вверх дном. Население теперь должно компенсировать расходы других потребителей. Получается оплачивать воду надо дважды: то что пришло и почти столько надо платить за то, что уйдет в канализацию. Кто-то еще будет голосовать за партию олигархов?

Аватар пользователя nord
постов:
10233
nord (севастополь)
- 08/01/2019 в 12:33

Волосы лезут от этой водички, как от радиационного заражения, глаза после душа чешутся и краснеют, кожа зудит. Пить ее невозможно. Что и сколько добавляют, неизвестно. После мытья каждый раз супрастин приходитсяпринимать. Спасибо за подарочек, наверное, не последний в этом году!((( Первая «свинка» пошла.

Аватар пользователя Сажатель
постов:
611
Сажатель (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:33

to Антон Ларин:

Еще один новогодний подарок от "любимого" Водоканала...

От любимого ВВП, которого в марте выбирали...

Без его разрешения тут не обошлось...

Аватар пользователя nord
постов:
10233
nord (севастополь)
- 08/01/2019 в 12:39

to Сажатель: от ВВП и его ставленника Медведева.

Аватар пользователя nord
постов:
10233
nord (севастополь)
- 08/01/2019 в 12:41

to Алексус: ну да, за потраченную воду в бассейнах Аквамарина заплатят горожане.

Аватар пользователя КРЫМЧАК
постов:
12328
КРЫМЧАК (СЕВАСТОПОЛЬ)
- 08/01/2019 в 12:50

Раньше надо было обо всём думать, когда "шапко-голосовательством" закидывали и гнобили умных людей!!notme

Аватар пользователя смерч
постов:
3182
смерч (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:51

Вот так всю жизнь правительство дурит весь народ, чтоб им верили!

"Искренне желаю, чтобы 2019 год для всех стал временем благополучия, принес в каждую семью достаток и успех, согрел любовью и взаимопониманием! С Новым годом и Рождеством! С новым счастьем!"– сказал губернатор в обращении, записанном до отъезда Дмитрия Овсянникова в Ижевск на новогодние каникулы.

....
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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