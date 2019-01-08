наверное,опять клевещут
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 15:21
ceba
наверное,опять клевещут
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 02 лис, 2019 16:12
Не вижу вижу острой проблемы. Ты не огорчайся,но. Объём Чернореченского водохранилища Севастополя 64,2 млн м³, эксплуатационные запасы — 44,3 млн м³[4]. Ниже 7 млн м³ начинается «красная зона», которая угрожает состоянию водоема. Это данные из Википедии. Уровень воды в водохранилище можно отслеживать на сайте
Додано: Суб 02 лис, 2019 16:21
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Цікаво почитати коментарі самих севастопольців про тарифи і якість:
Обсуждение (122)
Аватар пользователя Misha
постов:
781
Misha (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:10
Дороже, чем в Москве. С 1 января 2019 года в пределах "старой" Москвы на 1,7 процента вырастет стоимость холодной воды (до 38,7 рубля за кубометр), водоотведения (27,47 рубля за кубометр).
Аватар пользователя narumbol
постов:
16042
narumbol (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:14
Теперь один кубический метр питьевой воды для населения будет стоить 39,28 рубля (с НДС 20%)
Изменился тариф и на техническое водоснабжение. Для населения он теперь составляет 10,18 (с НДС 20%)yak
А у нас в трубах питьевая или техническая?
То, что для стирки и помывки нам подают, для питья непригодна. Ее все равно необходимо фильтровать, ну, или по бедности кипятить...cry
Аватар пользователя alcoholic2
постов:
1976
alcoholic2
- 08/01/2019 в 12:15
Дохихикались над украми ,это еще не конец истории crazy зима будет холодная и бесконечная
Аватар пользователя Антон Ларин
постов:
119
Антон Ларин (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:24
Еще один новогодний подарок от "любимого" Водоканала...
Аватар пользователя Алексус
постов:
619
Алексус (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:27
какие то странные расчеты этого шипко странного правительства. Для населения всегда расценки были ниже, чем для бюджетных организаций и прочих потребителей. Здесь все вверх дном. Население теперь должно компенсировать расходы других потребителей. Получается оплачивать воду надо дважды: то что пришло и почти столько надо платить за то, что уйдет в канализацию. Кто-то еще будет голосовать за партию олигархов?
Аватар пользователя nord
постов:
10233
nord (севастополь)
- 08/01/2019 в 12:33
Волосы лезут от этой водички, как от радиационного заражения, глаза после душа чешутся и краснеют, кожа зудит. Пить ее невозможно. Что и сколько добавляют, неизвестно. После мытья каждый раз супрастин приходитсяпринимать. Спасибо за подарочек, наверное, не последний в этом году!((( Первая «свинка» пошла.
Аватар пользователя Сажатель
постов:
611
Сажатель (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:33
to Антон Ларин:
Еще один новогодний подарок от "любимого" Водоканала...
От любимого ВВП, которого в марте выбирали...
Без его разрешения тут не обошлось...
Аватар пользователя nord
постов:
10233
nord (севастополь)
- 08/01/2019 в 12:39
to Сажатель: от ВВП и его ставленника Медведева.
Аватар пользователя nord
постов:
10233
nord (севастополь)
- 08/01/2019 в 12:41
to Алексус: ну да, за потраченную воду в бассейнах Аквамарина заплатят горожане.
Аватар пользователя КРЫМЧАК
постов:
12328
КРЫМЧАК (СЕВАСТОПОЛЬ)
- 08/01/2019 в 12:50
Раньше надо было обо всём думать, когда "шапко-голосовательством" закидывали и гнобили умных людей!!notme
Аватар пользователя смерч
постов:
3182
смерч (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:51
Вот так всю жизнь правительство дурит весь народ, чтоб им верили!
"Искренне желаю, чтобы 2019 год для всех стал временем благополучия, принес в каждую семью достаток и успех, согрел любовью и взаимопониманием! С Новым годом и Рождеством! С новым счастьем!"– сказал губернатор в обращении, записанном до отъезда Дмитрия Овсянникова в Ижевск на новогодние каникулы.
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Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 02 лис, 2019 16:42
lapay Ты можешь ещё привести комментарии жителе Украины по качеству воды в стране. Вот что пишут украинские СМИ.
"Никто не мог представить, что в стране, где есть одни из самых больших запасов воды – эта самая вода будет стоить как бензин, а иногда и дороже. Сегодня мы все чаще имеем возможность ознакомиться с различными исследованиями специалистов относительно качества питьевой воды. И с каждым разом желающих пить из крана дома на кухне становится все меньше.
Причина банальна – страх за свою жизнь. Ведь чем бы там не очищали столичную воду, какие бы технологии не применяли, тратя миллионы долларов – все зря. "Благодаря" равнодушию наших чиновников и в частности мэров, которые в последние годы менялись как перчатки, изнутри на старых водопроводах накопилась вся сборная таблицы Менделеева. Поэтому, даже кристально чистая альпийская вода, пропущенная через наши краны, становится чуть лучше обычной дождевой".
Особенно остро проблема становится летом, когда в 40-градусную жару вода приобретает неприятный запах и вкус. Вот тогда киевляне начинают искать альтернативу. Кто бежит в магазин, а кто, вооружившись тарой, мчится к ближайшему бювету. Но на всех в это время начинают активно давить рекламные ролики на телевидении, наклейки на подъездах и в лифтах, яркие рекламы на биг-бордах гласящие, что стоит лишь набрать номер и вам домой привезут самую качественную и вкусную бутилированную воду за гривну или две. А несколько сообщений о массовых отравлениях водой из-под кранов в разных концах страны лишь подгоняют новых клиентов.
Додано: Суб 02 лис, 2019 16:49
lapay Почти три четверти украинцев пьют воду из Днепра. И почти все промышленные и бытовые стоки попадают туда же. Так что можете представить состав этого источника жизни, - без паники и возмущения констатирует Сергей Разметаев, главный экологический аудитор Украинского НИИ проблем водоснабжения, водоотведения и охраны окружающей среды.
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