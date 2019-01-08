Додано: Суб 02 лис, 2019 16:21

ceba написав: Качество воды в водопроводе Севастополя выше чем вода которая течет у тебя из крана. Население Севастополя выросло на 15 % за пять лет. Воды в городе море. Качество воды в водопроводе Севастополя выше чем вода которая течет у тебя из крана. Население Севастополя выросло на 15 % за пять лет. Воды в городе море.

Цікаво почитати коментарі самих севастопольців про тарифи і якість:Обсуждение (122)Аватар пользователя Mishaпостов:781Misha (Севастополь)- 08/01/2019 в 12:10Дороже, чем в Москве. С 1 января 2019 года в пределах "старой" Москвы на 1,7 процента вырастет стоимость холодной воды (до 38,7 рубля за кубометр), водоотведения (27,47 рубля за кубометр).Аватар пользователя narumbolпостов:16042narumbol (Севастополь)- 08/01/2019 в 12:14Теперь один кубический метр питьевой воды для населения будет стоить 39,28 рубля (с НДС 20%)Изменился тариф и на техническое водоснабжение. Для населения он теперь составляет 10,18 (с НДС 20%)yakА у нас в трубах питьевая или техническая?То, что для стирки и помывки нам подают, для питья непригодна. Ее все равно необходимо фильтровать, ну, или по бедности кипятить...cryАватар пользователя alcoholic2постов:1976alcoholic2- 08/01/2019 в 12:15Дохихикались над украми ,это еще не конец истории crazy зима будет холодная и бесконечнаяАватар пользователя Антон Ларинпостов:119Антон Ларин (Севастополь)- 08/01/2019 в 12:24Еще один новогодний подарок от "любимого" Водоканала...Аватар пользователя Алексуспостов:619Алексус (Севастополь)- 08/01/2019 в 12:27какие то странные расчеты этого шипко странного правительства. Для населения всегда расценки были ниже, чем для бюджетных организаций и прочих потребителей. Здесь все вверх дном. Население теперь должно компенсировать расходы других потребителей. Получается оплачивать воду надо дважды: то что пришло и почти столько надо платить за то, что уйдет в канализацию. Кто-то еще будет голосовать за партию олигархов?Аватар пользователя nordпостов:10233nord (севастополь)- 08/01/2019 в 12:33Волосы лезут от этой водички, как от радиационного заражения, глаза после душа чешутся и краснеют, кожа зудит. Пить ее невозможно. Что и сколько добавляют, неизвестно. После мытья каждый раз супрастин приходитсяпринимать. Спасибо за подарочек, наверное, не последний в этом году!((( Первая «свинка» пошла.Аватар пользователя Сажательпостов:611Сажатель (Севастополь)- 08/01/2019 в 12:33to Антон Ларин:Еще один новогодний подарок от "любимого" Водоканала...От любимого ВВП, которого в марте выбирали...Без его разрешения тут не обошлось...Аватар пользователя nordпостов:10233nord (севастополь)- 08/01/2019 в 12:39to Сажатель: от ВВП и его ставленника Медведева.Аватар пользователя nordпостов:10233nord (севастополь)- 08/01/2019 в 12:41to Алексус: ну да, за потраченную воду в бассейнах Аквамарина заплатят горожане.Аватар пользователя КРЫМЧАКпостов:12328КРЫМЧАК (СЕВАСТОПОЛЬ)- 08/01/2019 в 12:50Раньше надо было обо всём думать, когда "шапко-голосовательством" закидывали и гнобили умных людей!!notmeАватар пользователя смерчпостов:3182смерч (Севастополь)- 08/01/2019 в 12:51Вот так всю жизнь правительство дурит весь народ, чтоб им верили!"Искренне желаю, чтобы 2019 год для всех стал временем благополучия, принес в каждую семью достаток и успех, согрел любовью и взаимопониманием! С Новым годом и Рождеством! С новым счастьем!"– сказал губернатор в обращении, записанном до отъезда Дмитрия Овсянникова в Ижевск на новогодние каникулы.....