наверное,опять клевещут
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Додано: Суб 02 лис, 2019 15:21
ceba
наверное,опять клевещут
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 02 лис, 2019 16:12
Не вижу вижу острой проблемы. Ты не огорчайся,но. Объём Чернореченского водохранилища Севастополя 64,2 млн м³, эксплуатационные запасы — 44,3 млн м³[4]. Ниже 7 млн м³ начинается «красная зона», которая угрожает состоянию водоема. Это данные из Википедии. Уровень воды в водохранилище можно отслеживать на сайте
Додано: Суб 02 лис, 2019 16:21
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Цікаво почитати коментарі самих севастопольців про тарифи і якість:
Обсуждение (122)
Аватар пользователя Misha
постов:
781
Misha (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:10
Дороже, чем в Москве. С 1 января 2019 года в пределах "старой" Москвы на 1,7 процента вырастет стоимость холодной воды (до 38,7 рубля за кубометр), водоотведения (27,47 рубля за кубометр).
Аватар пользователя narumbol
постов:
16042
narumbol (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:14
Теперь один кубический метр питьевой воды для населения будет стоить 39,28 рубля (с НДС 20%)
Изменился тариф и на техническое водоснабжение. Для населения он теперь составляет 10,18 (с НДС 20%)yak
А у нас в трубах питьевая или техническая?
То, что для стирки и помывки нам подают, для питья непригодна. Ее все равно необходимо фильтровать, ну, или по бедности кипятить...cry
Аватар пользователя alcoholic2
постов:
1976
alcoholic2
- 08/01/2019 в 12:15
Дохихикались над украми ,это еще не конец истории crazy зима будет холодная и бесконечная
Аватар пользователя Антон Ларин
постов:
119
Антон Ларин (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:24
Еще один новогодний подарок от "любимого" Водоканала...
Аватар пользователя Алексус
постов:
619
Алексус (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:27
какие то странные расчеты этого шипко странного правительства. Для населения всегда расценки были ниже, чем для бюджетных организаций и прочих потребителей. Здесь все вверх дном. Население теперь должно компенсировать расходы других потребителей. Получается оплачивать воду надо дважды: то что пришло и почти столько надо платить за то, что уйдет в канализацию. Кто-то еще будет голосовать за партию олигархов?
Аватар пользователя nord
постов:
10233
nord (севастополь)
- 08/01/2019 в 12:33
Волосы лезут от этой водички, как от радиационного заражения, глаза после душа чешутся и краснеют, кожа зудит. Пить ее невозможно. Что и сколько добавляют, неизвестно. После мытья каждый раз супрастин приходитсяпринимать. Спасибо за подарочек, наверное, не последний в этом году!((( Первая «свинка» пошла.
Аватар пользователя Сажатель
постов:
611
Сажатель (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:33
to Антон Ларин:
Еще один новогодний подарок от "любимого" Водоканала...
От любимого ВВП, которого в марте выбирали...
Без его разрешения тут не обошлось...
Аватар пользователя nord
постов:
10233
nord (севастополь)
- 08/01/2019 в 12:39
to Сажатель: от ВВП и его ставленника Медведева.
Аватар пользователя nord
постов:
10233
nord (севастополь)
- 08/01/2019 в 12:41
to Алексус: ну да, за потраченную воду в бассейнах Аквамарина заплатят горожане.
Аватар пользователя КРЫМЧАК
постов:
12328
КРЫМЧАК (СЕВАСТОПОЛЬ)
- 08/01/2019 в 12:50
Раньше надо было обо всём думать, когда "шапко-голосовательством" закидывали и гнобили умных людей!!notme
Аватар пользователя смерч
постов:
3182
смерч (Севастополь)
- 08/01/2019 в 12:51
Вот так всю жизнь правительство дурит весь народ, чтоб им верили!
"Искренне желаю, чтобы 2019 год для всех стал временем благополучия, принес в каждую семью достаток и успех, согрел любовью и взаимопониманием! С Новым годом и Рождеством! С новым счастьем!"– сказал губернатор в обращении, записанном до отъезда Дмитрия Овсянникова в Ижевск на новогодние каникулы.
....
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 02 лис, 2019 16:42
lapay Ты можешь ещё привести комментарии жителе Украины по качеству воды в стране. Вот что пишут украинские СМИ.
"Никто не мог представить, что в стране, где есть одни из самых больших запасов воды – эта самая вода будет стоить как бензин, а иногда и дороже. Сегодня мы все чаще имеем возможность ознакомиться с различными исследованиями специалистов относительно качества питьевой воды. И с каждым разом желающих пить из крана дома на кухне становится все меньше.
Причина банальна – страх за свою жизнь. Ведь чем бы там не очищали столичную воду, какие бы технологии не применяли, тратя миллионы долларов – все зря. "Благодаря" равнодушию наших чиновников и в частности мэров, которые в последние годы менялись как перчатки, изнутри на старых водопроводах накопилась вся сборная таблицы Менделеева. Поэтому, даже кристально чистая альпийская вода, пропущенная через наши краны, становится чуть лучше обычной дождевой".
Особенно остро проблема становится летом, когда в 40-градусную жару вода приобретает неприятный запах и вкус. Вот тогда киевляне начинают искать альтернативу. Кто бежит в магазин, а кто, вооружившись тарой, мчится к ближайшему бювету. Но на всех в это время начинают активно давить рекламные ролики на телевидении, наклейки на подъездах и в лифтах, яркие рекламы на биг-бордах гласящие, что стоит лишь набрать номер и вам домой привезут самую качественную и вкусную бутилированную воду за гривну или две. А несколько сообщений о массовых отравлениях водой из-под кранов в разных концах страны лишь подгоняют новых клиентов.
Додано: Нед 03 лис, 2019 07:22
Качество воды стало выше чем в 2011г когда я туда часто ездил?
Это что,Крымнаш так повлиял?
И ты так и не ответил.
Если все так хорошо с водоснабжением Севастополя, то в статье вранье?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 03 лис, 2019 08:33
shapo Проблемы с водоснабжением Севастополя были в городе и до 2011 года , и в 2011 году, когда ты туда часто ездил. Вода в Севастополь поступается из горного водохранилища и артезианских скважин,поэтому качество этой воды, по определению, лучше воды из Днепра. "Почти три четверти украинцев пьют воду из Днепра. И почти все промышленные и бытовые стоки попадают туда же. Так что можете представить состав этого источника жизни, - без паники и возмущения констатирует Сергей Разметаев, главный экологический аудитор Украинского НИИ проблем водоснабжения, водоотведения и охраны окружающей среды."zhzh.info/publ/9-1-0-1223.
"Питьевая вода, которая поступает в дома севастопольцев по водопроводу, больше не содержит хлора. Водоканал перешёл на современную технологию очищения воды с использованием гипохлорита натрия."https://sevastopol.su/news/zhiteli-sevastopolya-pyut-vodu-bez-hlora-vodokanal.
Проблема с водоснабжением существует в Севастополе ,как и в любом из городов и поселков Украины. В Севастополе проблемы с водой постоянно решаются, население в городе растет, город расстраивается. Воды требуется все больше и больше, вот и бурятся новые скважины. Проблемы роста,население Севастополя растет быстрее чем любом украинском городе.
Востаннє редагувалось ceba в Нед 03 лис, 2019 09:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 лис, 2019 09:38
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Вижу здесь Михалыч появился. Хочу задать один вопрос товарищу, если здесь так плохо почему вы еще не в РФ на ПМЖ?
Додано: Нед 03 лис, 2019 15:10
А почему я должен выезжать на ПМЖ именно в РФ ? и почему я по вашему вообще обязательно должен уезжать на ПМЖ ? если я не надеюсь ни в чем на государство т.к. считаю что оно обо мне никак не думает и ничем не помогает и я понимаю что оно у меня может отнять, но что дать я не понимаю (черт пока писал пришла в голову мысль, это ли не фашизм когда люди существуют для того что бы существовало государство, а не государство существует для людей, спасибо хоть до нацизма еще не докатились) если я живу в государстве где из всех статей Конституции Украины реально работает на мое субъективное мнение всего лишь одна статья КУ ст. 161 - "День прийняття Конституції України є державним святом - Днем Конституції України" это не значит что я тут сижу сложа руки как некоторые думают, я просто те функции которые должно выполнять государство для народа и меня и моей семьи в частности пытаюсь перекладывать на свои плечи, как в плане заработка денег т.к. тут невозможно найти достойную роботу с достойной оплатой, так и в плане пенсионного обеспечения, соц. защиты, медицины, образования и т.д.
И да, посмотрел свою платежку, куб холодной воды в Одессе 23-52 грн., для питья и приготовления еды я ее не пользую, беру для этого воду с бювета.
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:03
Я ж не сказал что должен. Но судя по вашим опусам и из вашей риторики выходит что вас обижает украинское государство. Так едьте туда где во власти ваш кумир, где не надо заботиться о себе сам, где за вас так нежно будет заботиться товарищ Пу. Это же логично.
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:05
Михалыч
Считаете ли Вы себя патриотом нашей страны в аспекте вашего поста, каков Ваш возраст + - (это чтоб более точно понимать Вашу позицию) и как цена куба воды в 90 центов влияет на Ваш бюджет, это тысячная доля Ваших доходов в месяц, или большая, или меньшая(я всю семью в общем считаю, не только Вашу зарплату)?
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