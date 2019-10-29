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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 548549550551
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:00

Михалыч
https://zn.ua/internal/vmesto-razgovoro ... 4605_.html
Не дивіться російське телебачення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:21

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  otg написав:Я ж не сказал что должен. Но судя по вашим опусам и из вашей риторики выходит что вас обижает украинское государство. Так едьте туда где во власти ваш кумир, где не надо заботиться о себе сам, где за вас так нежно будет заботиться товарищ Пу. Это же логично.


Очередной бред :? что дало, вам основание считать, что Пу мой патриот :?:
Михалыч
 
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