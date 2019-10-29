Не дивіться російське телебачення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:00
Михалыч
Не дивіться російське телебачення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Пон 04 лис, 2019 11:21
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Очередной бред что дало, вам основание считать, что Пу мой патриот
Додано: Пон 04 лис, 2019 13:31
Михалыч Чё там по ответу скоко куб воды в жемчужине у моря забирает с вашого бюджету прОцентов?
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