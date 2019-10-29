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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:00
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Додано: Пон 04 лис, 2019 11:21
otg написав:
Я ж не сказал что должен. Но судя по вашим опусам и из вашей риторики выходит что вас обижает украинское государство. Так едьте туда где во власти ваш кумир, где не надо заботиться о себе сам, где за вас так нежно будет заботиться товарищ Пу. Это же логично.
Очередной бред
что дало, вам основание считать, что Пу мой патриот
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Михалыч
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Додано: Пон 04 лис, 2019 13:31
Михалыч Чё там по ответу скоко куб воды в жемчужине у моря забирает с вашого бюджету прОцентов?
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Додано: Пон 04 лис, 2019 17:30
Михалыч написав:
Очередной бред
что дало, вам основание считать, что Пу мой патриот
Где Вы у меня увидели про Пу вашего патриота?
Кумир я сказал. Ну Вам же нравится все в РФ? Скажите честно, не стыдитесь
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otg
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Додано: Пон 04 лис, 2019 17:42
otg написав: Михалыч написав:
Очередной бред
что дало, вам основание считать, что Пу мой патриот
Где Вы у меня увидели про Пу вашего патриота?
Кумир я сказал. Ну Вам же нравится все в РФ? Скажите честно, не стыдитесь
Конкретно, что все мне в РФ нравится и где я такое писал
мне нет не стыдно, а чего мне стыдится, пусть будет стыдно кто страну и народ довел до состояния государства с самым нищим населением.
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Михалыч
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